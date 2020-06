Continúa la transmisión de los contenidos educativos por televisión

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia por coronavirus, por quinta semana consecutiva Acequia TV y Señal U harán llegar a los alumnos y sus familias el material propuesto por DGE ahora para niveles Primario y Secundario.

Con motivo de la suspensión del dictado presencial de clases, desde el 16 de marzo pasado, a raíz de la pandemia de coronavirus, este lunes 1 de junio la Dirección General de Escuelas (DGE) continuará ofreciendo a todos los hogares de la provincia, y por tercera semana consecutiva, la transmisión televisiva de los contenidos educativos para niveles Inicial, Primario y Secundario.

Durante todo mayo, Acequia TV y Señal U se encargaron de hacer llegar con éxito a los alumnos y familias de todo el territorio provincial cada uno de los materiales clave de la correspondiente enseñanza en pos de continuar de la mejor manera posible con el servicio educativo que DGE propone para cada ciclo lectivo. Es por eso que ya quedó definida la grilla de programación que podrá observarse a partir del próximo lunes 1 y hasta el viernes 5 de junio.

Los docentes se encontrarán con una programación que se puede vincular con actividades que ya han sido sugeridas en el espacio Escuela Digital, es decir que los contenidos transmitidos de manera televisiva no se difunden en paralelo con lo que se ha venido abordando en el Portal Educativo. No obstante, no deja de resultar importante la articulación entre ambos canales de transmisión.

En la pantalla de Acequia TV los contenidos se pueden ver de lunes a viernes a las 10 y a las 17, mientras que en Señal U, de martes a viernes a las 8 y a las 18.

Acequia TV puede sintonizarse en el canal 11 de Supercanal y en el canal 29.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA), en streaming a través de www.acequia.tv, mientras que Señal U se encontrará en el canal 30 de la TDA o en www.unidiversidad.com.ar.

Dónde sintonizar Acequia

Valle de Uco: CTC, MMDS – Canal 1, cable analógico – Canal 7, Digital – Canal 111.

San Rafael: CTC, cable analógico – Canal 76, Digital – Canal 126.

Malargüe: CTC, cable analógico – Canal 9, Digital – Canal 10.

A continuación, la grilla de programación de Acequia TV para la primera semana de junio, con nombres de emisiones, días y horarios respectivos: