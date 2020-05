Estudiantes secundarios de San Rafael fueron los primeros egresados virtuales

El equipo directivo, preceptores y docentes de la escuela 4-100 Villa 25 de Mayo trabajaron junto a los estudiantes, quienes lograron obtener el título de nivel secundario dentro de la escolarización no presencial.

Estudiantes de quinto año de la escuela N 4-100 Villa 25 de Mayo fueron los primeros egresados virtuales y, de esta manera, obtuvieron su título secundario durante el período de escolarización no presencial debido a la emergencia sanitaria.

La directora de la escuela, Eliana Kessel, felicitó a todos los estudiantes y docentes y dijo que es una situación histórica que hay que festejarla.

“Comenzamos haciendo las inscripciones a través de WhatsApp. Los preceptores enviaron la información a cada estudiante y los invitaban a inscribirse. También hicimos la convocatoria a través de la radio escolar”, dijo la directora quién destacó el trabajo realizado por la secretaria de alumnos Laura Hernández para organizar las instancias de exámenes.

“Se inscribieron estudiantes en matemática, educación física, turismo, inglés, lógica e historia. Luego comenzó el gran trabajo de los docentes de cada área, preparando los trabajos prácticos, las consultas y las videollamadas. Fue un gran trabajo en equipo entre los estudiantes, equipo directivo, preceptores y docentes”, sostuvo Eliana Kessel.

El profesor de Educación Física, Gabriel Membribe, explicó que, junto a la profesora Sonia Varón, prepararon material para enviarle a sus estudiantes para trabajar durante tres semanas.

“Armamos las videollamadas, cada estudiante expuso un tema, dialogamos, les preguntamos cómo se prepararon y los acompañamos en esta experiencia”, contó el profesor Membribe.

Por su parte, Carla Escobedo, profesora de Matemática, relató: “Nos comunicamos primero nosotras las docentes con los cuatro alumnos que debían Matemáticas de quinto año. De los cuatro, solo tres egresaban, ya que una alumna debe otras materias. Sofía Vega (promoción 2019) fue la primera que rindió y lo hizo con una excelente nota por la calidad de los trabajos presentados. La segunda egresada fue Marcelina Guajardo (promoción 2017), también con una muy buena nota. Y el tercer y último egresado fue Javier Nelson Retamales (promoción 2018)”.

“¿Cómo se trabajó? Empezamos la primera semana de mayo, con tres trabajos prácticos sobre ecuaciones y funciones logarítmicas y exponenciales, y todo lo que tiene que ver con ángulos: sistema sexagesimal y radial, representaciones en el plano, etc. Traté de enfocarme mucho en lo que es el tema de análisis e interpretación de funciones. Se pedía también que ellos elaboraran un vídeo, o audios, entonces en el proceso ellos iban practicando la oralidad, nos íbamos escuchando. Se trabajó con vídeos explicativos para resolver esos trabajos prácticos. Con Victoria decidimos que el final, además de ser procesual, fuera oral, donde pudiéramos escuchar a los estudiantes desenvolverse, que nos contara cómo había trabajado, que desarrollara algunos ejercicios en la mesa”, detalló Escobedo, quien destacó el compromiso en el proceso de los estudiantes.

En tanto que Victoria Forcada, profesora de Matemática indicó que fue algo novedoso, “porque no lo habíamos hecho nunca. Si bien habíamos acompañado a los alumnos en el proceso con videollamadas, ahora teníamos que evaluarlos de forma oral y fue algo tan nuevo para ellos como para nosotros”.

Sofía Vega, la primera egresada mediante una evaluación virtual de la provincia, confesó que no se sintió la presión que se tiene al llegar a la escuela y ver un grupo de chicos ansiosos y nerviosos por saber si van a aprobar o no, si se van a acordar de los temas. “Es como que no sentís toda esa presión, pero por otra parte se extraña esa compañía. Porque estar solo frente a la pantalla es muy diferente a lo acostumbrado. Respecto al proceso con los trabajos prácticos, la profesora Carla fue muy clara a la hora de explicar, nos sacaba toda duda, a todos, siempre estando ahí, mañana tarde y noche, siempre esperando nuestros trabajos. Quiero agradecerle, porque sin ella no podría haber aprobado. Tanto ella, como la otra profesora, ambas fueron muy buenas a la hora de rendir. Sacando todo lo malo en relación al coronavirus, fue una excelente experiencia. Sinceramente me agradó esa sensación de no estar físicamente, pero sí sentir el apoyo y la confianza de la profesora”, completó la flamante graduada.