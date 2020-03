Varios países bajaron la nafta por la caída del petroleo, ¿por qué en Argentina no?

De acuerdo con el economista de Evaluecon José Vargas, “la brusca caída que ha tenido el precio desde el punto de vista financiero está generando estragos a nivel mundial, pero en Argentina los precios al consumidor no se van a ver directamente influenciados a nivel del crudo, en principio porque el precio del crudo tiene una carga impositiva, se ve afectado por la cotización del dólar, y la evolución de los costos internos también le influyen”.

Vargas señaló que en la actualidad “todavía hay un retraso del 15% en los precios, por lo que no cabría esperar un impacto directo en los precios a la baja. No hay que esperar eso, por lo menos en el cortísimo plazo”.

“Quizás si esta tendencia se mantiene a largo plazo podremos esperar un impacto, pero por ahora no porque Argentina tiene sus precios disociados”, agregó.

La economista Paula Pía Ariet, de Gestión Consultores, coincidió con el análisis de Vargas y señaló que por el contrario, se podría esperar un efecto negativo a nivel de inversiones. “Si podría verse un desaliento a quienes estén pensando en invertir en Vaca Muerta, porque tiene procesos de extracción costosos (crudo semipesado), y deberán replantearse si la rentabilidad sigue dando”, comentó.

Panorama internacional

“Siempre impacto tienen las caídas tan fuertes a nivel mundial, y por eso se están viniendo a bajo los bonos, pero en Argentina tenemos un problema estructural que tiene que ver con la emisión monetaria y la demanda de dinero (el Gobierno emite a tasas altas y la gente no demanda dinero). Por más que el precio del petróleo en dólares baje, el precio interno del petróleo no va a bajar porque los costos son en pesos, el impacto es mucho más bajo que la que tiene la tasa de emisión. En otros países sí se ve el efecto porque la demanda de dinero tiene relación con la cantidad de dinero que se emite”, explicó Daniel Garro, titular de Value International Group.

El economista advirtió que la situación de Argentina se va a complicar aún más por la recesión mundial que se vio acelerada por el Coronavirus (y el pánico que se generó en los mercados).

Para Garro, es importante ver la situación desde un panorama más amplio, porque el precio del petróleo responde a una “lucha política en el fondo, entre Arabia Saudita y Rusia contra USA/Trump. Los primeros no quieren que Trump maneje el petróleo con el shale (o roca de esquisto es una formación sedimentaria que contiene gas y petróleo), por eso intentan aumentar la producción para bajar más el precio, y hacer quebrar a las empresas de shale (en USA el petróleo es totalmente privado a diferencia de Rusia y Arabia)”.

“Hace unos 4 años decía que esta era la «madre de todas las batallas», la de la energía, con la fuerte aparición del shale. Y tenemos para rato, por supuesto que esto también hace inviable los proyectos de energías renovables, ya lo eran, y con esto más aún, los países que fijaron fechas para que no hayan más autos a combustión, deberán correrlas más.. Si no fuera por las normativas y los subsidios, las energías renovables no tienen chance con el petróleo y el shale”.

“Por último Putin (Rusia) necesita precios altos para mantener su poder, que va disminuyendo por el paso del tiempo. Y el heredero al trono en Arabia, quiere mostrar su fuerza. Es un juego de ajedrez, y Trump está en el medio”, cerró.

Rebotes en el precio del petróleo y en los mercados tras el lunes negro por el coronavirus

Los mercados operaban este lunes con subas generalizadas de hasta 3 por ciento y los precios del petróleo operaban en alza tras las históricas caídas que registraron por ante el avance del coronavirus en todo el mundo y su impacto en la economía real.

Las bolsas asiáticas arrancaron la sesión de martes con alzas de hasta 3,11 por ciento, como la que registraba la plaza australiana. En tanto, China avanzaba 1,8% y Japón, 0,85 por ciento.

En Europa, las bolsas reforzaron la tendencia alcista con la que recuperaban algo del terreno perdido en la sesión previa, cuando todo el sistema financiero internacional colapsó tras el desplome en los precios del petróleo ante las proyecciones de una recesión global por el coronavirus.

Este martes, los mercados del Viejo Continente operaban todos con subas: la plaza de Londres subía 2,83%; la de Fráncfort, 2,28% y la de París, 2,67%, entre otras.

En tanto, los precios del crudo afrontaban leves alzas. En el caso del Brent, que se extrae del Mar del Norte y cuyo barril es la referencia para los precios en la Argentina, este commodity avanzaba 9,14% y se negociaba a 37,44 dólares.

Los inversores esperan con cierto optimismo las «medidas importantes» de apoyo a la economía de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump prometió el lunes.

Por su parte el gobierno japonés podría anunciar un plan de ayuda financiera para enfrentarse a las consecuencias económicas de la epidemia.

En Europa, los líderes de varias países celebran el martes una videoconferencia para coordinar sus acciones frente el coronavirus y los mercados esperan que el Banco Central Europeo tomo medidas el jueves.

«Los mercados ven positivamente esta discusión sobre las medidas presupuestarias para apoyar el consumo y la actividad económica», dijo Kiyoshi Ishigane, de Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management, citado por la agencia Bloomberg.

