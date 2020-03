Suarez: “Estamos analizando la posibilidad de comprar respiradores en el exterior”

Así lo informó esta mañana el Gobernador en una entrevista radial. Aclaró que Mendoza realizó una compra de respiradores para enviar a diversos hospitales de la provincia pero que la Nación informó que sólo ellos pueden comprar y distribuir recursos dependiendo la necesidad de cada región. Hoy el mandatario envió una carta al ministro de Salud nacional, Ginés García González, para destrabar el conflicto.

Esta mañana, el Gobernador Rodolfo Suarez brindó entrevistas radiales en las cuales destacó que Mendoza está a la espera de reactivos para poder realizar los test aquí. Además, señaló que la Provincia compró con sus fondos respiradores para equipar hospitales pero que luego la Nación informó que están centralizando en Buenos Aires la compra de insumos para luego distribuirlos dependiendo de las necesidades de cada provincia.

El cumplimiento de la cuarentena

Consultado sobre el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, el mandatario comentó: “Hay un alto grado de cumplimiento a la cuarentena. Obviamente, tenemos muchos casos sancionados, porque también estamos haciendo muchos controles. Está haciendo un trabajo muy bueno la Policía. Hasta ayer, en días de lluvia, los controles en toda la provincia se hicieron. Ese trabajo da resultado pero lo que da resultado también es la actitud de la gente de quedarse en casa, el aislamiento es importante en esta etapa y en este momento que estamos viviendo en Mendoza”.

Nuevos reactivos para Mendoza

Sobre la llegada de reactivos a la provincia para hacer tests locales de coronavirus, Suarez adelantó: “Hoy vamos a hacer tests a todos los casos sospechosos que tenemos en la provincia, que son 40. Además, estamos esperando que lleguen el resto de los kits de análisis que envía la Nación. A partir de ahora vamos a hacer análisis permanentemente en la medida que la Nación vaya enviando los reactivos”.

“Estos son enviados por el Gobierno nacional. Fueron remitidos el día de ayer a Mendoza. Lo que quiero aclarar es que a partir de ayer la Nación ha tomado la decisión de centralizar todos los insumos del país. ¿Qué significa esto? Que nosotros teníamos comprados cien respiradores, guantes, alcohol, medicamentos de todo tipo, y ninguna empresa ahora está autorizada a entregarnos nada sino es con la venia de la Nación, osea que la Nación ha centralizado todos los insumos del país”, agregó el jefe del Ejecutivo provincial.

Se frenó la compra de respiradores

Además, el Gobernador agregó detalles de la situación y dijo: “Es más, mañana ya tenían que llegar quince respiradores a Mendoza que iban directo a las salas del Hospital Central. La Nación se comunicó con todas las empresas proveedoras del país y solamente entregan ellos. Ellos van a recibir todos y ellos van a distribuir en el país. Esto obedece a que si en un lugar es necesario y en otros no, que esté en el lugar que sea necesario. Pero nosotros fuimos previsores, hicimos esta compra en tiempo y forma y en este momento no podemos recibir los insumos. Esto está hecho en base al Decreto de Necesidad de Urgencia 260 de este año, es una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Productivo de la Nación en forma conjunta”.

En referencia a una inminente solución, Suarez dijo: “Ya hay un equipo trabajando para ver en qué lugar del mundo podemos comprar respiradores, porque si nosotros hacemos una compra en el extranjero, todos los insumos son a nivel nacional, sobre todo con la fábrica que hay en Córdoba, que produce estos respiradores. Así que estamos viendo de comprar en otro país. Si es posible, lo vamos a hacer de forma inmediata, estamos trabajando en ese sentido, pero apostamos a la buena fe que, en caso de que sean necesarios, más allá de lo que cuenta la Provincia en este momento, la Nación envíe lo que tenga que enviar”.

Consultado sobre cómo afecta esta situación a Mendoza, el mandatario dijo: “Me preocupó mucho porque nosotros hemos preparado la infraestructura. El Gobierno de Alfredo Cornejo hizo una inversión muy grande en infraestructura sanitaria de la provincia, nosotros la adaptamos a la emergencia. Ahora necesitábamos poner los respiradores y los insumos que compramos para adaptar esa infraestructura que ya tenemos. Ahora lo iremos haciendo en la medida que la Nación nos vaya autorizando la entrega a la provincia de Mendoza. Eso van a ir autorizando en la medida de la gravedad de cada provincia. No obstante, nosotros vamos a salir a comprar al extranjero lo que sea necesario”.

“Voy a firmar una carta al ministro de Salud de la Nación para que me autorice la entrega de esto que nosotros ya tenemos, la orden de compra, la orden de pago. Entonces, bueno, vamos a llevar ese camino formal, por decirlo de alguna manera, los respiradores ya estaban saliendo y vamos a hacer una nota y la vamos a presentar el día de hoy a la Nación”, sumó Suarez.

Registro de voluntarios

Desde hace varios días, el Gobierno abrió un registro de voluntarios para realizar tareas durante la pandemia. Al respecto, el Gobernador comentó: “Hay cosas muy emocionantes, como la cantidad de empleados públicos que se han anotado para trabajar y no tienen la obligación de hacerlo, estamos llegando a cuatro mil personas que están apostadas como voluntarios. Todas estas actitudes solidarias son muy importantes. En el Sur, también, empresarios han hecho una colecta importante, cerca de 250 mil dólares para comprar respiradores. Anoche les llamé y les dije que no vayan a girar la plata porque no les van a enviar los respiradores, veamos dónde podemos comprar. Ese es el trabajo que estamos haciendo a diario, que tiene que ver con la logística permanente. En cuanto al dinero, Lisandro Nieri me está diciendo que todavía no tenemos el número de cómo vamos a cerrar, de todos los que han adherido, pero todo suma. Acá lo que no sobra es plata, así que todo suma para equiparnos por, si llegáramos a una etapa de mitigación, estar lo más preparados posibles”.

Bolsas de alimentos para los chicos

Sobre la disposición de la Dirección General de Escuelas de entregar bolsones de alimentos en las escuelas, Suarez aclaró: “No complica la cuarentena, porque ese padre de familia que va a retirar los alimentos está en la misma situación que si tuviera que ir a un almacén a comprar algo o, en mi caso, que yo ayer tuve que ir al supermercado porque estoy en mi casa con mi familia y tenía que ir yo e hice la compra y es más o menos la misma situación. Si mantenemos la distancia, si nos lavamos bien las manos, con agua y jabón, y si estornudamos sobre el pliegue del codo, se pueden seguir haciendo estas actividades de ir a comprar alimentos en base al respeto de estas indicaciones básicas”.

Precios en góndola

En relación con los precios en góndola, Suarez resaltó: “Yo los vi más caros, yo voy al supermercado generalmente y sí vi que hay cosas que están más caras. Algunos insumos están más caros, algunos insumos faltaban, como el jabón, jabón es la góndola que se lleva más la gente pero vi muy bien las medidas de seguridad en el lugar donde fui a comprar, en cuanto a los cajeros, o hasta la sugerencia que lleves lo necesario, que no hace falta stockearse, que la provisión está asegurada, estamos funcionando bien en Mendoza”.

“Los ciudadanos pueden denunciar el caso de aumentos de precios. Hemos ideado un sistema por el cual nuestros inspectores están en su domicilio y cuando hay una denuncia en un determinado lugar, se desplaza quien esté más cerca del domicilio. Así es el sistema que hemos implementado, cuando vean aumentos, hay que denunciarlos”, agregó el Gobernador.

Medidas económicas paliativas

Respecto de las medidas económicas que está tomando el Gobierno nacional para aliviar a los argentinos en esta situación y las que podría llegar a tomar la Provincia, el mandatario explicó: “Esta mañana me comuniqué con Alejandro Vanoli, el titular de la ANSES, y después me comuniqué en un grupo que tenemos con todos los intendentes de la provincia para ayudar a la gente a inscribirse para estos 10.000 pesos que ha ofrecido el Gobierno nacional para los que menos tienen. Entonces, los intendentes van a poner puestos donde pueda concurrir la gente, siempre en las condiciones que decimos nosotros para que los asistan e inscriban”.

“Hoy, a nivel mundial, hay un párate económico. Toda esta recesión económica es abrupta, también es abrupta la caída de la recaudación del Estado. Entonces es como que estamos en un círculo vicioso de retroceso. No obstante eso, nosotros estamos previendo, porque esto hay que ir midiéndolo en el tiempo, también cómo vamos a ayudar a nuestras empresas para que sostengan el trabajo, a nuestros cuentapropistas vamos a tenerlos con todos los recursos que podamos tener. La Nación tiene un alto grado de responsabilidad en este sentido, como también de buscar créditos a nivel internacional, ya he estado leyendo que el Banco Mundial algo está destinando a la Argentina. Lo importante es que todo esto tiene que ser una acción conjunta de provincias y Nación y nosotros apostamos siempre a la buena fe, es como trabajamos nosotros”, sentenció el Gobernador.

No hay cortes de servicios

Consultado sobre las dudas y temores de los mendocinos al ver que no podrán pagar todas sus cuentas, Suarez subrayo: “En Mendoza no se están cortando servicios, estamos analizando con algunos impuestos que la gente no está pagando prorrogarlos, porque, aparte, no hay manera de pagarlos en este momento, no hay posibilidad fáctica de hacerlo. Pero, bueno, también tenemos que pedir a aquellas personas que a través de medios tecnológicos puedan pagar sus impuestos y lo pueden hacer, tampoco tenemos que desfinanciar absolutamente al Estado, porque nosotros en la Provincia no tenemos una maquinita para hacer dinero, entonces hay que ir manteniendo un equilibrio, la prudencia la tenemos que tener todos en estos momentos. Pero nosotros, servicios, obviamente servicios no se van a cortar”.

Son siete los casos positivos de coronavirus en Mendoza

En la provincia ya son siete los casos positivos de coronavirus. Al respecto, Suarez dijo: “Confirmaron anoche desde el Instituto Malbrán el séptimo caso. Es bueno informarle a toda la población que son casos todos importados, seis importados y uno de un contacto muy estrecho con uno importado. Estamos trabajando en ese sentido, aislamiento a las familias mucho más estricto que al cuarentena con la gente que ha estado en contacto con estas personas, pero hasta este momento son siete los positivos en Mendoza”.

“Es gente que ha estado llegando entre los repatriados. Nosotros veníamos manifestado de alguna manera que a esto había que pararlo porque nos estamos cuidando todos y seguía llegando gente. Yo veo bien la decisión del presidente de haber frenado la repatriación, conviene asistir a esta gente en los lugares donde estén y no seguir trayendo gente de lugares, de focos importantes. Son casos en que las personas han actuado con muchísima, pero muchísima responsabilidad. Un caso, apenas tuvo un síntoma, fue, se presentó y fue internado; los dos casos han funcionado de la misma manera. Han tomado el propio aislamiento ellos de sus familiares y han asistido a los centros de salud y han actuado a conciencia. Pero también hemos tenido un caso asintomático y otro con algo de síntoma que llegó directamente al hospital”, agregó el Gobernador.

Consultado sobre los casos en estudio, Suarez dijo: “Tenemos en este momento aproximadamente unos 40 casos sospechosos, la mayoría es gente que ha venido de afuera. Nosotros implementamos en la provincia de Mendoza un protocolo para la gente que llegaba de afuera, que realmente después lo comenzaron a copiar en otros lugares, hasta el día de hoy, que se ha frenado el ingreso. Pero nosotros identificábamos el aeropuerto, la terminal y si era grupo familiar completo, sin síntomas, lo llevábamos a su casa si estaba desocupada; si era una persona que se iba a incorporar a un grupo familiar, lo llevábamos a un hotel, y si tenía el más mínimo síntoma, directamente al sistema de salud. Eso ha dado resultado y nos ha permitido trabar con esto, que fue como se ha introducido el virus aquí en la provincia”.

Sobre las declaraciones del Presidente de la Nación de que el pico de contagios se espera para mayo, el Gobernador dijo: “Nosotros lo que vemos es que hay distintas situaciones en la Argentina. Nosotros, en su momento, fuimos los primeros en plantear que había que cerrar el Aeropuerto de Mendoza y no tenía que venir más gente, y empezamos con la cuarentena a la gente que viniera de otra provincia. Esa medida, que fue noticia nacional, nos permite quizás estar en la situación que hoy estamos. Hay otras provincias que tienen muchos más casos como el caso de Buenos Aires o CABA. La situación del país no es la misma en las distintas regiones. Yo creo que pasada esta cuarentena va a haber que trabajar de acuerdo a las regiones porque no puede haber un parate económico absoluto porque sino, como se dice vulgarmente, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, ahora hay que tener mucha prudencia en las decisiones que se tomen. Trabajar en conjunto con mucha información, compartiendo la información entre los distintos gobiernos del país, municipal, provincial y nacional e ir tomando las mejores medidas en base a la experiencia de lo que ha ocurrido en otros países, lo que ha resultado y lo que no han resultado”.

“Los médicos terapistas que hay en la provincia son los que hay para una situación normal de desarrollo de una sociedad. Ante una situación extrema como puede ser una pandemia y que lleguemos –y ojalá no lo hagamos– a una etapa de mitigación, obviamente que no hay suficientes médicos terapistas. Habrá que trabajar de otra forma. Los que hay para el sistema funcionan y nosotros, si mantenemos una curva baja, lo que se trata es de mantener una curva lo más baja posible para que el sistema de salud pueda responder. Ese es el gran desafío que tenemos en este momento”, cerró Suarez.