Suárez, el primer gobernador sin deuda en su primer año

Ayer Diputados dio sanción definitiva al presupuesto 2020 y se blanquearon los recortes que hará el gobierno para cubrir el pago de vencimientos de la deuda que ocurrirán durante el año.

Suárez pidió y no logró el “roll over” por 6.467 millones de pesos, es decir autorización para pagar vencimientos del año con nueva deuda.

Hay recortes dolorosos, como los $ 3.150 millones en la partida de sueldos, o $ 100 millones de la partida destinada a la construcción de la maternidad del Lagomaggiore. También habrá $ 842 millones menos para subsidiar el precio del boleto del micro.

La lista de recortes incluyen también $ 200 millones en infraestructura educativa.

Sin los $ 6.467 millones del roll over, implica que hay que recortar la misma plata de otras partidas. Entre otros tijeretazos, se podarán $ 350 millones del programa de lobesia botrana, $ 50 millones que iban destinados a obras de Aysam, $50 millones de infraestructura y equipamiento de OSEP, $ 55 millones del seguro agrícola, $ 174 millones de la construcción del acueducto Monte Comán-La Horqueta, $ 209 millones del polo judicial y $62 millones de la red semafórica.

Sin luna de miel

Es de práctica que en el primer presupuesto hay ciertas contemplaciones para la Administración que se inicia. Para citar un caso, Francisco Pérez tuvo su primer presupuesto aprobado el 11 de enero de 2012 con una deuda de 1.500 millones de pesos.

En 2016, Alfredo Cornejo tuvo “roll over”, pero no en el presupuesto, sino en la ley de transición que acordó con Pérez: fueron 4.622 millones de pesos. Pero en la pauta de gastos, aprobada el 9 de enero de 2016, se le autorizó más deuda por 5.023 millones para cubrir el déficit de las cuentas.

Para Suárez no hubo luna de miel. El PJ aglutinado en el Frente de Todos está emperrado en no dar más deuda porque sostiene que es inviable e impagable como la nacional, aún cuando las acreencias de Mendoza representan el 11% del producto bruto geográfico (1.360 millones de dólares), distinto a la situación del Gobierno nacional, que los U$S 323 mil millones representa el 90% del producto bruto interno (según un informe del Banco Central de febrero).

Todos los sectores del peronismo (intendentes y kirchnerismo) ya se habían abroquelado en el rechazo a nueva deuda para el presupuesto 2019, el último de Cornejo, que no tuvo ni deuda, ni roll over. Eso implicó que se enfrentara los gastos del Estado con los recursos propios y también pagara los vencimientos. El argumento de ahora es el mismo del año pasado.

En voz baja, desde el peronismo dicen que ahora el centro del problema no es tanto el nivel de deuda, sino el último párrafo del artículo 40 del proyecto de presupuesto 2020. En ese apartado se pidió 300 millones de dólares, que luego bajaron a U$S220 millones, para obras públicas en todo el mandato y no solo durante 2020. El párrafo final dice “La presente autorización conservará su vigencia hasta tanto sea efectivamente utilizada, o hasta tanto sea derogada o modificada por Leyes posteriores”.

Es decir, el pedido de endeudamiento plurianual hecho por Suárez, significa que se asegura el dinero para hacer obras de todo el mandato y así evitar las negativas sucesivas en años electorales.

Pero el resultado de intentar juntar dólares en el colchón adelantó la discusión de las elecciones 2023; es que ese colchón permitiría muchos cortes de cinta antes de las elecciones 2021 y 2023.

Un pico de tensión por la lista de los recortes que se vienen

“Lo que ha hecho el peronismo en este presupuesto 2020 no tiene explicación ni racionalidad. Serán los culpables de paralizar la obra pública y la desocupación por los próximos 3 años en la Provincia de Mendoza”, bramaba ayer el diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Jorge López.

Hubo un momento de tensión. López empezó enumerar los recortes que se harán por no tener roll over y fue interrumpido. La oposición pidió un breve cuarto intermedio. Cuando se retomó la sesión, López dijo “voy a tomar las consideraciones que nos ha hecho llegar el presidente del bloque justicialista, pero es un artículo que estamos votado, en respeto al resto de los legisladores, deben saber qué estamos votando”.

El titular de la bancada Frente de Todos, Germán Gómez recordó que “acompañamos una propuesta en minoría que sí contenía el roll over, con algunas características que lo hacían distinto al del oficialismo y no se aceptó”.

Es cierto que propusieron roll over. Pero la propuesta incluía crédito de 5 mil millones para obras en pesos; con tasa no superior a Badlar (29,75% al 10 de marzo) más el 5 puntos; plazo hasta cinco años y sin plazos de gracia; todo lo contrario a los planes que ofrecen los organismos multilaterales de crédito, como el BID, que ofrecen plazos largos, en dólares y a tasas que no llegan al 5%.

Esta parte era inaceptable para el oficialismo.

Cuándo se aprobó el primer presupuesto de cada gobernador

11 de marzo de 2020 Rodolfo Suárez

9 de enero del 2016 Alfredo Cornejo

11 de enero del 2012 Francisco Pérez

12 de enero del 2008 Celso Jaque

13 de enero del 2004 Julio Cobos

11 de enero del 2000 Roberto Iglesias

12 de enero 1996 Arturo Lafalla

2 de enero de 1992 Rodolfo Gabrielli

31 de diciembre 1987 José Octavio Bordón

13 de setiembre de 1984 Santiago Felipe Llaver

