Seis ejercicios para hacer en casa durante la cuarentena

Durante 14 días se mantendrán cerrada las escuelas, universidades, espacios públicos bailables, etc. Y entre los espacios en cuarentena también están los gimnasios. Es por ello que desde la Fundación UADE, lanzaron un plan de entrenamiento para realizar en casa durante estos días.

Se trata de seis ejercicios simples que se pueden hacer en cualquier espacio del hogar y que no requiere de elementos para llevarlos a cabo. Además las rutinas se pueden repetir cuantas veces se desee.

Los ejercicios

1. Plancha frontal

Este ejercicio permite entrenar abdominal superior, abdominal oblicua y abdominal inferior. Consiste en apoyar el peso del cuerpo sobre los antebrazos y los dedos de los pies. Los brazos deben permanecer flexionados y debajo de los hombros. Luego mantenerse unos segundos en esa posición.

2. Elevaciones de cadera

Para llevar adelante este ejercicio hay que ubicarse boca arriba con los brazos a los lados, rodillas flexionadas y pies firmemente plantados en el piso. De ahí debemos elevar las caderas de manera que el cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas.

3. Sentadillas

Este clásico método que sirve para endurecer glúteos no podía faltar, para ello los pies deben de colocarse al ancho de la cadera. Las rodillas durante la flexión, no debe sobrepasar la punta de los pies y no se debe flexionar demasiado.

4. Flexoextensiones de brazos

Para este ejercicio, se debe colocar el cuerpo boca abajo, colocar las palmas en el suelo a la altura de los hombros, ligeramente más abiertos que el ancho de sus hombros, mantener el cuerpo erguido y luego levantarlo hacia arriba e ir enderezando los brazos. Debemos procurar mantener una postura erguida.

5. Angelitos

Este ejercicio sirve para poner en funcionamiento los músculos y activar la circulación. Para realizarlo correctamente debemos pararnos derecho con los pies juntos y los brazos a los lados del cuerpo. Luego, saltar abriendo las piernas mientras elevas los brazos y regresa a la posición inicial para luego repetir durante unos segundos.

6. Sprawl

Para comenzar el movimiento debemos colocarnos de pie, con las piernas separadas del ancho de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. Luego se desciende el cuerpo hasta una posición de squat o sentadilla y colocando las palmas de las manos en el suelo, delante del cuerpo, se extienden las piernas hacia atrás y con un salto se regresan a la posición inicial, y así repetidamente.

