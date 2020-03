Se viene una nueva edición del torneo Vendimia de polo

Se disputará del miércoles 11 al domingo 15 de marzo en el Club de Campo. Cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes.

La conferencia de prensa y lanzamiento oficial de esta tradicional competencia, en la que estará en juego la Copa Air Cool 24, se realizará este lunes a las 12 en el Hotel Fuente Mayor, ubicado en la calle Espejo 565 de Ciudad.

En un principio, el Torneo Vendimia se iba a jugar desde el jueves al domingo próximos, pero debido a la gran cantidad de equipos, la organización tomó la decisión de agregar un día más a la competencia.

El Gobierno provincial invitó al público en general al predio, ubicado en calle Elpidio González y Tuyutá s/n de Guaymallén, donde podrá disfrutar de atractivos partidos que formarán parte de esta excelente propuesta deportiva durante cinco jornadas.

La competencia se jugará de la siguiente forma: dos zonas de cuatro equipos cada una, donde las semifinales se disputarán el sábado y la gran final será el domingo.

Desde la organización indicaron que durante mucho tiempo este torneo estuvo en el calendario oficial de la Asociación Argentina de Polo y los mejores deportistas de este deporte estuvieron jugando en nuestra provincia. Explicaron además que, a través del tiempo, el Torneo Vendimia dejó de ser atractivo para los jugadores y para el público en general. “Varios motivos y errores hicieron que la competencia más importante que tenía nuestra provincia pasara a ser un torneo más o de poco interés, tanto para los jugadores como el público en general”, señalaron.

Es por ello que “la primera medida es volver a realizar la competencia en marzo, unir la Fiesta Nacional de la Vendimia con el torneo para que también los turistas que visiten nuestra provincia puedan disfrutar del mejor polo mundial, con una vista imponente del maravilloso paisaje mendocino”.

La competencia contará con ocho equipos en medio hándicap y cuatro de bajo y también habrá partidos de infantiles.

Equipos

Zona A

Fuente Mayor

Luis Bermegui 3, Bauti Sabina 2, Juan Sabina 3, Manuel Baños 1. Total: 9.

Agro Cosecha

David Bernal 5, Emiliano Bernal 0, Emilio Altieri 1, Álvaro Di Césare 2. Total: 8.

Air Cool 24

Luli Risio 0, Emi Risio 0, Seba Petrachi 5, Bautista Funes 3. Total: 8.

Full Garaje

J. Carlos Sánchez 2, Ricardo Sánchez 1, Rodrigo Sánchez 4, Sergio Yanez 2. Total: 9.

Zona B

Oscar David

Cristian Bernal 5, Julián Guevara 1, Bautista Tassi 1, Diego Tassi 1. Total: 8.

Cocu

Gonzalo Bernal 3, Facundo Guevara 2, Emiliano Guevara 1, Agustín Day 1. Total: 7.

Raffaello

Ricardo Figueroa 2, Franco Penizzotto 2, Santiago Grafiggna 3, Sebastián Molina 1.Total: 8.

Tierra Firme

Juan Pablo Funes 4, Gustavo Flores 3, Agustín Calderón 1, Roberto Vidart 1. Total: 9.

Bajo

La Nena Polo Club

Leopoldo Suárez 1, Luciano Jaeschke 0, Carlos Cipo 0, Lolo Varela 1. Total: 2.

El Topón

Juan Day 1, Diego Zavala 1, Pablo Edward 0, Daniel Chiarelli 0. Total: 2.

El Manzano

Manuel Cortiñas 1, Gonzalo Cortiñas 1, Alberto Marchiori 1, Maxi Vicchi 0. Total: 3.

La Martina

Teti Quintana 1, Cristian Robledo 1, Agustín García 0, Martín Serra 0. Total: 2.

Fixture

Miércoles 11: Fuente Mayor vs. Agro Cosecha, 15.30. Zona A. Oscar David vs. Cocu, 17. Zona B.

Jueves 12: Cool 24 vs. Estacada, a las 13 . Zona A. Tierra Firme vs. Oscar David, 14. 30. Zona B. Agro Cosecha vs. Full Garaje, desde las 16. Zona A. Cocu vs. Raffaello, 17.30. Zona B.

Viernes 13:La Nena vs. La Martina, desde las 13. Bajo. Manzano vs. Topon, 14.30. Bajo. Agro. Cosecha vs. Full Garaje, 16. Zona A. Tierra Firme vs. Raffaello 17.30. Zona B

Sábado 14: Topón vs. La Nena, 10.30. Bajo. La Martina vs. Manzano, 11.30. Bajo. Raffaello vs.Oscar David, 13. Zona B. Full Garaje vs. Fuente Mayor, 14.30. Zona A . Cocu vs. Tierra Firme, 16. Zona B. Agro Cosecha vs. Air Cool 24, 17.30. Zona A.

Domingo 15: Finales del Mediano desde las 15. Bajo. Topón vs. La Martina, 10.30. Bajo. Manzano vs. La Nena, 11.30. Bajo

El polo en Mendoza

Nuestra provincia tiene una rica historia en el polo argentino y cuenta con uno de los torneos más importante del país como es el Vendimia.

En 1960, se empezaron a jugar los primeros partidos de polo en Mendoza. La cancha estaba ubicada en el predio, donde actualmente se encuentra el Aeropuerto El Plumerillo.

Los primeros jugadores fueron David Bernal, Leopoldo Suárez y Negro Cavagnaro, entre otros, todos se preparaban todo el año para jugar el Torneo Vendimia.

Hablar de esta competencia es decir que fue por mucho tiempo uno de los cuatro torneo oficiales que tiene nuestro país, junto al Abierto de Palermo, Hurlingham y Cámara de Diputados.

Nuestra provincia cuenta con cuatro canchas de polo de primer nivel mundial. Son el Club de Campo (será el anfitrión del Torneo Vendimia), Tunuyán Polo, La Estacada Polo, Tupungato Wine Lands, y la bodega Catena cuenta con una cancha.

Mendoza tiene más de 60 jugadores de polo. La mayoría disputan los mejores torneos del mundo en países como España, Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Estos deportistas son embajadores de la provincia en el Mundo, como los hermanos Cristian, David y Gonzalo Bernal, Juan Ambroggio y Juan González, entre otros destacados polistas.