Próvolo: a fin de año habrá sentencia por la demanda por daño moral

Es una de las denuncias por los perjuicios ocasionados a una de las víctimas, que sufrió abusos sexuales por los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho durante su paso por el instituto. En forma paralela al debate por el presunto encubrimiento, puede definirse una reparación económica. Es la primera presentación de este tipo en el proceso penal.

El conjuez Horacio Cadile, al frente del segundo juicio por los casos de pedofilia en el Próvolo, aceptó la constitución del actor civil en el proceso penal. Esto significa que en el debate por el presunto encubrimiento de los abusos y la omisión de radicar las denuncias se ventilará la demanda civil que busca una reparación económica para uno de los denunciantes.

“Nos hemos constituido en actor civil para abrir otro frente y probar otras estrategias en jurisdicción penal, ya que en el ámbito civil las causas están bastante trabadas. Creemos que ahora no les va a ser tan fácil”, consideró Lucas Lecour, uno de los abogados de los ex alumnos del colegio religioso, en alusión al proceder de la Obra San José, que hasta el momento no ha indemnizado a los sobrevivientes del Próvolo, según la querella.

La semana pasada, el magistrado dio lugar a esta posibilidad, más allá del rechazo de los representantes de la Obra San José, ex dueños del edificio del Próvolo y los defensores de Graciela Pascual -ex apoderada del instituto – quienes consideraron que la acción estaba prescripta.

Trascendió que el planteo es por una reparación económica cercana al millón de pesos.

Lecour también analizó: “Pensar que antes de fin de año podemos llegar a tener un veredicto, conjuntamente con la sentencia por la omisión de denunciar los abusos, es algo que en el fuero civil es impensado porque los tiempos son otros”.

En los tribunales Civiles de Gestión Asociada –que están en conflicto con la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por el ajuste de su personal- se tramitan una decena de presentaciones en contra del Arzobispado de Mendoza y los ex titulares del Próvolo, pero estas acciones han tenido una lenta evolución.

El reclamo que se hace por esta vía es el de la reparación económica y se apunta a que el dinero que se obtuvo de la venta del edificio en el 2018 a la Municipalidad de Luján de Cuyo se destine a la compensación económica de los sobrevivientes del colegio religioso.

La monja Kumiko Kosaka, es una de las nueve imputadas por el delito de participación primaria.

El inmueble se vendió por $153 millones de pesos en cuotas e indexadas a la cotización del dólar.

En el marco de estas demandas, la Justicia avaló el embargo de algunas cuentas, por esa razón, la Comuna hace efectiva la cancelación de los pagos no al organismo religioso, sino directamente a los tribunales donde se tramitan estos conflictos.

Las pruebas del nuevo debate

Después del histórico juicio contra los curas pedófilos Corradi y Horacio Corbacho, quienes recibieron las penas máximas de 42 y 45 años por abusos sexuales con acceso carnal y la corrupción de menores, la justicia mendocina se encamina a juzgar a nueve mujeres, de las cuales se sospecha que sabían lo que pasaba en la escuela y no hicieron nada.

Este lunes retornan las audiencias preliminares, donde se espera que se defina qué pruebas se reproducirán en el debate.

La intención, es que se reproduzcan las mismas Cámaras Gesell que se exhibieron en el juicio de 2019, pero todo depende de lo que disponga el tribunal penal colegiado.

Mientras se van afinando los detalles de este nuevo juicio, se espera la reactivación de la investigación penal contra el vicario Dante Simón, instructor en el proceso canónico de la causa Próvolo, quien fue denunciado por su presunta falta de colaboración, al no entregar la documentación que fue remitida al Vaticano.

