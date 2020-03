“Nuestro Objetivo es Ascender”

Vialidad Nacional hace dos años milita en la segunda categoría de la Liga Sanrafaelina y si bien le costó adaptarse a un nuevo torneo, hoy no solo están mejorando el club de forma institucional, sino también en cuando al equipo, por eso Jorge Mercado asegura que este año, van a dar pelea.

“Estamos en una etapa de madurez, muy buena, con un plantel como no lo habíamos tenido nunca desde que estamos en la Liga Sanrafaelina, con gente madura, de 29/30 años y después con chicos que tienen la experiencia de haber jugado dos torneos, entonces tenemos experimentados y jóvenes. De a poquito nos fuimos adaptando a este campeonato, pero nunca renunciamos a lo nuestro, que es intentar jugar bien porque lo trabajamos en la semana, a veces no se puede, por el clima, por el viento, por nuestra cancha, por todos esos factores que influyen, pero le jugamos de igual a igual a equipos como El Porvenir o Constitución” dijo Mercado en el comienzo de la charla.

“Muchos hinchas nos reclaman el ascenso, pero nosotros sabemos que primero teníamos que tener un plantel bien competitivo, simpre lo hemos tenido y hoy lo tenemos, pero también necesitas estructura, para poder llegara primera tenes que tener una buena cancha y estamos trabajando en ello, también necesitas dirigentes que trabajen, porque no podemos ser entrenadores, jugadores y además dirigentes, porque al final estás preocupado por un montón de cosas y te vas de los objetivos porque te va desgastando. Pero si tenemos todo eso más los hinchas que nos acompañen, vamos a dar pelea para ascender.” agregó el DT

“Estamos trabajando mucho para tener una cancha en condiciones, se ha logrado cambiar bastante el piso que tenemos, el gran objetivo es el césped, ya teníamos el pozo de agua y ahora el riego por aspersión. Esto nos va a servir tanto a nosotros, como al que venga de visitante y al publico presente, que va a ver un mejor espectáculo, antes a veces se podía jugar y a veces no. Cada vez que había viento, no se veía nada, siempre recordamos ese partido con El Porvenir, fue muy complicado jugar así. Estamos trasplantando los panes de césped que está plantado de forma natural en una finca y llevamos de a uno a la cancha, por suerte todo el plantel está colaborando. Además realizamos trabajos en el club, se está haciendo otra tribuna más y otra entrada para facilitar el ingreso del público. La idea más adelante es mejorar los camarines” dijo una de las figuras del equipo que hoy también hace las veces de dirigente.

El Entrenador también explicó como vienen trabajando en pretemporada: “Con el profe Paul Alaniz estamos haciendo un muy trabajo, tuvimos mucho dialogo con él antes de empezar para explicarle lo que queríamos y de a poco estamos viendo los resultados. Todavía no tuvimos partidos, pero la idea es jugar varios amistosos tanto acá en Malargüe con equipos locales, como ir a San Rafael a jugar, pero queremos que también vengan y para eso tenemos que tener el piso en condiciones. Hoy contamos con un plantel de 35 jugadores, con muchas ganas de empezar a agarrar la pelota. Yo creo que vamos a ser protagonistas importantes, sería buenísimo lograr el objetivo, que es ascender. Se que no es fácil, pero estamos en una etapa donde se junta la madurez de los más grandes con los chicos que están ganando experiencia.”

Por otro lado Diaz mostró entusiasmo con el nuevo formato de la liga Sanrafaelina “Por suerte este año cambia de nuevo la forma de jugar, porque no fue bueno estar parados cinco meses como ahora, desde noviembre que no jugamos y creo que fue un error, pero ahora vuelven las dos zonas y después el exagonal, así que se va a hacer un poco más largo. Es muy dificil tenes a los chicos entrenando cuando no hay competencia. Este año se que vamos a estar para cosas importantes, el objetivo principal es ascender, desde que arrancamos la pretemporada, en nuestra cabeza está llegar a primera y para eso estamos trabajando ”

