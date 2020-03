Municipalidad, Gendarmería, Policía y Salud trabajan juntos para prevenir la llegada del Coronavirus

El intendente municipal Lic. Juan Manuel Ojeda acompañado por las autoridades de Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza, el Hospital y Defensa Civil solicitaron a la población que sean responsables y cumplan con las medidas tomadas tanto por el Gobierno Nacional, Provincial como así departamental.

Entre otros temas informaron sobre la cuarentena obligatoria para aquellas personas que hayan llegado de viaje provenientes de cualquier lugar fuera de la provincia, para lo cual se realizará un trabajo de acompañamiento vía celular para contener y controlar el cumplimiento. En este sentido afirmaron que se está conformando un grupo de profesionales de enfermería que controlarán y, de ser necesario, trasladarán al hospital a aquellos que presenten sintomatología y nexo epidemiológico.

Víctor Andrade, director de Defensa Civil, explicó que en el caso de que la persona no cumpla la cuarentena, se va a constatar con la policía y se va a difundir la identidad del infractor para generar conciencia. “Tenemos que ser responsables no se puede jugar con la vida de la comunidad”, sostuvo al tiempo que puntualizó que quienes no acaten esta medida sufrirán consecuencias legales ya que estaría violando el artículo 205 del Código Contravencional Concordante y el 239 del Código Penal que sanciona estas faltas y da intervención tanto a la Fiscalía como a la Justicia Federal si son personas extranjeras.

Desde el hospital se recordó que se han reducido los horarios de atención para evitar la aglomeración de gente, aunque los centros de salud están atendiendo. Martínez, su director, anunció que el personal a cargo ha levantado las medidas de fuerza que llevaban adelante y están realizando un gran esfuerzo para evitar la propagación del virus.

Tanto Gendarmería Nacional como la Policía Provincial están llevando a cabo tareas de prevención en todos los destacamentos, reforzando el cuidado de las fronteras que han sido cerradas tanto desde Argentina como de Chile. Consecuentemente aclararon que se están controlando las rutas de ingreso provinciales y la circulación de personas en la vía pública, aconsejando que sea manera individual.

El intendente municipal anunció además que tanto él como su gabinete suspenderán todas las audiencias programadas y que atenderán consultas de manera electrónica. Seguidamente recordó que el edificio municipal restringirá el ingreso de personas, sólo se atenderá a casos de urgencia como solicitud de agua potable y servicios de sepelio por ejemplo.

Con respecto al reclamo de algunos comerciantes Ojeda declaró que “estas son decisiones nacionales, provinciales y municipales por las cuales hay un perjuicio económico que lo sufre el municipio y el sector privado con el desplome internacional de la economía, pero hay un bien mayor que hay que cuidar para mitigar los riesgos sanitarios que tenemos.Nosotros vamos a privilegiar la vida y la salud por encima de los intereses económicos”.

Para poder mitigar estos riesgos el mandatario informó que se solicitó al Honorable Concejo Deliberante el presupuesto para declarar emergencia sanitaria. En este sentido el Presidente del HCD aclaró que “el Concejo sesionará de forma urgente ya que desde la entidad se quieren brindar las herramientas que sean necesarias para que pueda darse contención a toda la población”.

