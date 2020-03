Oyster Bay era un lujoso lugar de veraneo. Lo elegían varios de los más adinerados habitantes de Nueva York para pasar la temporada de verano (las vacaciones no duraban sólo un mes). Aquellos que no eran propietarios, alquilaban mansiones y llevaban un batallón de empleados de servicio: mucamas, mayordomos, jardineros, cocineras (los géneros de cada profesión no eran intercambiables: faltaba más de un siglo para la deconstrucción).