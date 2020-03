Los ganaderos del Sur adhieren al paro del campo

Retenciones. La suba de tres puntos porcentuales en los derechos de exportación desataron la medida de la “Mesa de Enlace”.

Aunque no los afecta el aumento de las retenciones, decidieron manifestarse contra la presión impositiva.

Productores ganaderos del sur provincial decidieron sumarse al paro nacional del campo. Si bien a ellos no les afecta el aumento de las retenciones, optaron por adherir para protestar por la alta presión impositiva. La semana próxima no sacarán animales, como tenían previsto, para unirse a la lucha y porque estiman que no habrá quién reciba a los terneros en el destino, producto de la medida.