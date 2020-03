JUAN OJEDA “EL MUNICIPIO ORIENTARÁ SU PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA SANIDAD Y LA EMERGENCIA ECONÓMICA”

Además, el Intendente adelantó el pago de sueldos municipales para este viernes 27 de marzo.

El Intendente Juan Manuel Ojeda brindó algunas entrevistas telefónicas a medios locales desde su domicilio particular. Como su aislamiento voluntario (recordemos, por el viaje a Buenos Aires donde se reunió con autoridades del Gobierno Nacional) concluye este jueves, anticipó que este viernes estarán depositados los sueldos de los trabajadores municipales y además, que habrá nuevas medidas desde el Municipio, en sintonía con acciones el Gobierno de Mendoza y la Nación.

“Malargüe está preparada respecto a esta pandemia. El no tener un caso de coronavirus en el departamento es una buena noticia y es merito del esfuerzo mancomunado” dijo Ojeda y dio crédito a la comunidad porque “supo entender el mensaje y con más razón teniendo en cuenta que somos un lugar donde viene mucha gente de paso o a hacer turismo. Hemos dado el ejemplo, no hay que bajar la guardia y el mérito es de todos”. “El municipio orientará toda su planificación presupuestaria a la sanidad y la emergencia económica”, indicó taxativamente el Jefe Comunal y expresó que no estaba entre sus deseos dejar de lado la obra pública: “No es lo que me hubiese gustado, porque necesitamos obras para levantar el departamento. Ahora bien, me quiero quedar tranquilo que si mañana tenemos un llamado del Hospital de Malargüe para comprar respiradores –por ejemplo- desde el Municipio podemos responder porque primero está la salud de nuestros habitantes”.

En la entrevista realizada por Radio Nacional de Malargüe, Ojeda confirmó que tiene una vinculación aceitada con las autoridades del Comité de Crisis por la Pandemia: “Me puse a disposición del director del Hospital, Alfredo Martínez y avanzamos en un convenio que lo tenemos listo, latente por si el virus entra en Malargüe. Soy claro en esto, tengo que pensar si o si de que manera –desde el municipio- podemos sumar aportes de todo tipo si la pandemia avanza. Esta previsión presupuestaria tiene que ver también con suspender todo tipo de compras -que se hacen desde la comuna- para su funcionamiento en tiempos normales y solo autorizar aquellos gastos vinculados con la sanidad y el mantenimiento de los servicios esenciales que debemos prestar desde áreas como defensa civil, el agua potable para el campo, la recolección de residuos, por ejemplo”.

“El municipio está en condiciones para ayudar -aún cuando no sea una facultad nuestra- porque me sentiría muy mal si en el Hospital que está en mi departamento no tiene insumos fundamentales para combatir este virus”, expuso Ojeda y ejemplificó: “Hace 15 días atrás, en el Concejo Deliberante, propuse un Plan de Obras por 277 millones de pesos para este año. Dije que íbamos a comprar dos motoniveladoras de forma inmediata, pero al ver como se desarrollaban los hechos por el coronavirus, la suspendí. Esas máquinas pueden esperar porque primero está prevenir y más cuando se trata de la salud de los malargüinos”.

El Intendente de Malargüe señaló que previsiones parecidas se están tomando desde provincia y la Nación. Elogió las medidas de ambos gobiernos y ponderó que Mendoza –y Malargüe- estén en los lugares más bajos de la estadística en cuanto a personas afectadas por el virus y en mortalidad. Dijo: “Quiero poner en valor la tarea coordinada que se está llevando a cabo entre la Nación, la provincia y las municipalidades, sin egoísmos y dejando las diferencias políticas de lado”.

Impulso a la medida de la Nación para monotributistas y trabajadores independientes

Respecto a los trabajadores informales y monotributistas, la medida anunciada ayer por la Nación, es sumamente importante para Ojeda y anunció que “En los próximos días tendremos los datos de donde inscribirse y cómo. La Municipalidad va a acompañar activamente este tema y lo divulgará por todos los medios a su alcance. Vamos a generar, desde Malargüe, una plataforma virtual donde se podrán asesorar y se los guiará para hacer ese trámite”.

Funcionarios full time al servicio de la comunidad

“La mayor parte del personal municipal está en sus casas, como corresponde. Hoy el municipio funciona gracias al equipo de trabajo que elegí para acompañarme el 10 de diciembre y por aquellos trabajadores -a quienes les agradeceré toda la vida- el esfuerzo que están haciendo por mantener los servicios esenciales para el vecino”, dijo Juan Ojeda

Ojeda sostuvo que los sueldos de funcionarios, concejales e intendentes de otros departamentos (así también los de la justicia y los Poderes Legislativos y Ejecutivo) distan mucho de lo que perciben en Malargüe. “Aquí la gran mayoría de los funcionarios cobran 50.000 pesos”, indicó Juan Ojeda

“Será un año complejo económicamente hablando y soy responsable a la hora de administrar los recursos y tener previsiones. Por ejemplo, teniendo en cuenta la situación actual tomé la decisión de adelantar el pago de sueldos a los empleados municipales para este viernes 27”

Nueva forma de llegada a los vecinos

“Esta crisis abre un modo diferente de llegar al vecino, vamos a trabajar los grupos de contención y de ser necesarios voluntarios, los convocaremos. La ayuda es siempre bienvenida cuando es ordenada y llega a buen destino”, señaló Ojeda.

En este tiempo de su aislamiento voluntario, el Jefe Comunal experimentó algunas innovaciones importantes como las reuniones de gabinente via aplicaciones y la atención de audiencias a la ciudadanía mediante los mensajes privados del facebook.

“En pocos días hemos atendido más de 300 reclamos”, expresó Ojeda y agregó que “es una herramienta que los vecinos manejan bien, llega el mensaje, lo leo y le doy un certificado de ingreso formal. Además, verifico la identidad, el contacto y procedemos con la solución”.

El Intendente designó varios funcionarios para llevar respuestas directas a partir de estos reclamos “verán en las calles en estos días, gente de mi equipo de trabajo llevando bolsones o trámites o materiales, dependiendo de la urgencia y la necesidad, por dar un ejemplo”.

Ojeda sostiene que es un modo innovador porque pudo advertir que muchas personas desconocen los caminos formales para solicitar ayuda y que a veces, ni siquiera las canalizan por los medios de comunicación: “la demanda ciudadana y la respuesta del municipio deben ser formalizadas. En este proceso hay personas que intervienen, gestiones, articulaciones con otros organismos y así se tiene un respaldo institucional como corresponde”.

Juan Manuel Ojeda dijo que los reclamos también pueden ser canalizados por los teléfonos brindados por el Municipio para atender la emergencia ante esta Pandemia (2604471024 de Servicios Públicos o bien el 2604470636 por Denuncias Coronavirus)

Ojeda pidió públicamente a los vecinos “de buena fe” que antes de hacer una demanda en grupos públicos en redes sociales; las formalicen en la institución, en la Municipalidad de Malargüe. “Mejoraremos día a día la calidad de los servicios que prestamos, si nos acostumbramos a demandarlo por donde corresponde. Las respuestas a las necesidades serán más rápidas y además, brinda a ustedes una herramienta de reclamo genuino, entonces, cuando no se satisfacen las demandas planteadas se puede reclamar”.

El Intendente Malargüino adujo que “la calidad en los servicios públicos es una exigencia constitucional; es una obligación irrestricta de esta administración municipal y es un compromiso que tomé con ustedes el 10 de diciembre. Y soy exigente con los funcionarios y la Municipalidad para que la respuesta llegue en tiempo y forma. Por eso, pido a los vecinos que sigan colaborando, que no es un chiste lo que estamos viviendo y que sigamos cuidándonos entre todos. Esta es una pandemia que tiene a todo el mundo a mal traer, es una emergencia mundial”.

Hacer cumplir la ley y los “vivillos” de siempre.

El Intendente confirmó a los medios, su comunicación con el Dr. Eduardo Puigdéngolas, titular del Juzgado Federal del Sur y dijo que “garantizó el pleno cumplimiento de las leyes implementadas. Es simple y claro, deben quedarse en casa y salir por cuestiones estrictamente necesarias, sino pueden ser denunciados e imputados”.

En las entrevistas realizadas, el Intendente ponderó el rol de los medios de comunicación en este contexto, sostuvo que nada mejor que los medios oficiales para informarse e insistió en canalizar las ayudas por donde corresponden.

Ojeda advirtió sobre la presencia de algunos “vivillos o pícaros malintencionados” que usan perfiles truchos en redes sociales para hacer demandas inexistentes o agraviar: ”Escrachar gratuitamente, sin fundamentos, con audios retorcidos movilizados por intereses políticos mezquinos no dañan a este intendente; sino que lastima a la institución que represento; a cada trabajador que está poniendo el cuerpo para cuidarlos y lo que es peor, conspira, retrasa y atenta contra quién realmente necesita una ayuda. Invito a poner toda esa energía negativa, en un cambio en serio para este departamento, hoy necesitamos sumar. El mundo no será el mismo después de esta pandemia y en esta crisis, tenemos la oportunidad de recuperar valores importantes, la solidaridad y el compromiso con el otro. No es bueno especular políticamente, con intereses espurios, cuando hay tanta gente movilizada y sensibilizada por esta Pandemia”.