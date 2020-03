Historia de la Espeleología Argentina – Cap. 20 La soledad nos fortalece – Parte II – Por:Carlos A. Benedetto

Fríamente, la Memoria Anual 2012 aprobada en la asamblea 2013, dice:

Aspectos institucionales. La Federación Argentina de Espeleología ha corroborado, durante el año 2012, ser la única asociación civil federativa no sólo de asociaciones primarias, sino también de espeleólogos individuales en el país, con personería jurídica, balances y memorias al día, domicilio legal declarado, reconocimiento de la Unión Internacional de Espeleología, una publicación realizada según las exigencias mínimas que rigen en la materia (inscripción en el CAICYT) y congresos cuatrienales que se llevan a cabo según las exigencias mínimas de los congresos científicos.

(N del A: el reconocimiento de la UIS sería efímero desde esta época)

Como ha venido ocurriendo en años anteriores, hemos sufrido las agresiones de “grupos” no federados cuya existencia real no puede verificarse dado que no se identifican adecuadamente, pero que parecieran nuclearse bajo el nombre de fantasía de “Unión Argentina de Espeleología”, de cuya existencia real no se tiene constancia fehaciente.

A pesar de ello, e invocando esa sigla, algunas personas han molestado a nuestros asociados, tratándose de individuos que en su momento pasaron por nuestras filas, por lo que algunos asociados FAdE han solicitado que la Asamblea considere el repudio a esas actitudes y los declare personas no gratas. Son ellos: Angel Graña (Sociedad Espeleológica de Cuba), Efraín Mercado (Pasaporte Puerto Rico 207648134), Gabriel Redonte DNI 13.531.845, Silvia Barredo – DNI 16.545.441 (Grupo GEA, Buenos Aires), Nicolás Zervos – DNI 22.412.216, Jorge Emilio Castro – DNI 13.946.801 y Sergio La Rosa – DNI 13.912.813 (grupo GEMA, Mendoza), Enrique Lipps – LE 8.118.457 y Esteban González – DNI 24.867.344 (Buenos Aires), Oscar Carubelli – LE 8.074.410 (Córdoba), Juan Alberto Mendy – LE 5.378.779 (Centro de Montaña CMT Tandil, Buenos Aires). Todos ellos invocan ser representantes o directivos o voceros en Argentina de una FEALC (Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe) y/o de la supuesta ya mencionada “federación paralela” (UAE). Dado que tanto la UAE como la FEALC (de ésta última nos retiramos en 2009 por prácticas indecorosas y reñidas con la legislación vigente en nuestro país) no pueden ser demandadas legalmente por no ser personas jurídicas sujeto y objeto de derecho; por lo tanto las responsabilidades recaen en los individuos. Todos ellos han violado el Decálogo Ético aprobado por la Asamblea General FADE del 14-4-2007, el cual es una réplica del Código Ético de la UIS (www.uis-speleo.org) y de la Declaración de Aguadilla (FEALC 2007). Dichas personas serán notificadas de esto e invitadas a participar de la Asamblea donde se trate la presente Memoria, a efectos de que puedan hacer su descargo. En el caso de Efraín Mercado se deja constancia de que el mismo es un socio honorario extranjero y en cuanto a casi todos los argentinos mencionados, los mismos son firmantes de un documento producido durante unas supuestas Jornadas Nacionales de Espeleología (Luján de Cuyo, Mendoza, mayo de 2010) (www.grupogema.com.ar) donde se ataca a esta Federación y en especial a uno de sus directivos. En el anexo VI hay dos artículos de ARGENTINA SUBTERRANEAS 32 donde se da cuenta del tipo de problemas que han provocado estas personas a nuestra Federación y más aún podrán leer en todos los números del año del semanario Sin Pelos en la Lengua (http://sinpelos2011.wordpress.com)

(N del A: obvia decir que Efraín Mercado fue dado de baja en el Registro de Asociados de la FAdE)

Debe dejarse constancia de que todos ellos fueron invitados a participar del IV Congreso Argentino de Espeleología para que exhiban sus trabajos y pudieran dirimir diferencias, pero ninguno lo hizo, aunque estuvieron presionando a muchas personas para que no asistieran, en algunos casos consiguiendo ese objetivo y en todos los casos esgrimiendo argumentos justificadores de su tribalismo y un alejamiento de las prácticas académicas, que contradice el espíritu que se ha ido imponiendo en la FAdE y que puede apreciarse en las actas de dicho Congreso: http://www.fade.org.ar/Secciones/CONAE/31%20ARG.SUBT.%2031.%20Actas%20IV%20CONAE.pdf.

El mero repaso de dichas actas bastaría como balance del año 2012, pero los hechos protagonizados por la FAdE a partir de ese congreso significaron una profundización de los objetivos societarios, y que por lo menos merecen mencionarse en la presente Memoria.

Durante el 2012 empeoraron las relaciones institucionales con la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza, aunque mejoraron ostensiblemente las relaciones con las autoridades del Municipio de Malargüe. Hubo avances importantes con las autoridades de la provincia de Salta, aunque problemas presupuestarios de la misma le estén impidiendo dar apoyo a nuestros proyectos en esa provincia (dataciones paleoclimáticas en cuevas, cursos de capacitación, organización del Congreso 2016). Se establecieron contactos con la delegación argentina de la UNESCO, aunque se mantiene en “stand by” la relación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SADS) de la Nación, debido a la demora en publicarse un libro de especies amenazadas, donde por primera vez dos miembros de la FAdE tuvieron a su cargo el capítulo espeleológico; esa situación nos preocupa, ya que se trata de un proyecto en el que se ha venido trabajando desde 2008 y contiene el más detallado y actualizado inventario de la fauna hipogea del país a la fecha.

(N del A: el proyecto en la SADS estaba en manos de un tal Gustavo Porini, de quien luego nos enteraríamos que es amigo de Enrique Lipps, por lo que suponemos que fue influido negativamente para que el mismo no prosperara)

Legislación Espeleológica : En mayo de 2012 la Federación presentó ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para reflotar el viejo proyecto de Ley Nacional de Espeleología.

Hacia fin de año estableció contacto con nosotros la senadora nacional Nanci Parrilli (Neuquén), para solicitar asesoramiento sobre un proyecto de ley nacional, y le remitimos información sobre nuestra presentación del anexo mencionado, iniciando además un diálogo relacionado con los proyectos pendientes en esa provincia patagónica.

Sigue demorada, en la provincia de Mendoza, la reglamentación de la Ley 5978 que propusimos en 2010, debido a la crisis institucional que está atravesando la Dirección de Recursos Naturales Renovables por el accionar corrupto de sus funcionarios políticos.

En cambio se ven avances positivos en la aplicación de la ley 2213 en la provincia de Neuquén, donde hemos establecido un diàlogo interesante a partir de la autorización concedida al Dr. George Brook para llevar a cabo trabajos de investigacsión según se relata más adelante.

(N del A: en esta “buena noticia” nos apresurábamos en los festejos)

ULE – Unión Latinoamericana de Espeleología: Tal como puede apreciarse en el relato sobre el IV Congreso en www.fade.org.ar, durante el mismo se conformó la Unión Latinoamericana de Espeleología con el encargo de que se gestionara su personería jurídica en la provincia de Mendoza, donde efectivamente se hizo, aunque a poco de andar ese organismo nos objetó la composición mayoritariamente extranjera de su grupo directivo, por lo que el tema fue vuelto a ser puesto a consideración, por medios virtuales, ante los miembros no argentinos, atendiendo a la sugerencia de esa Dirección de que la ULE se conforme como asociación de primer grado sin buscar representaciones “nacionales”, sino sólo personales. Al redactarse esta Memoria, la discusión seguía en pie y los miembros extranjeros de ULE han sido invitados a participar de la Asamblea donde se tratará la presente Memoria.

La ULE emitió, apenas fundada, un documento de buena voluntad para con la Unión Internacional de Espeleología, como asimismo para con la FEALC, pero quienes dicen representar a esta última no cesaron en sus ataques a la misma ULE y a nuestra asociación, sino que los mismos recrudecieron.

En ese contexto debe destacarse la sana actitud del colega Reyes Orozco, presidente de la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, quien invitó a la FAdE a un congreso en Mérida (Yucatán), donde se reuniría también la FEALC. El asociado Carlos Benedetto presentó un trabajo, el cual fue aceptado, pero finalmente no pudo confirmar su viaje al congreso. La difusión de la nómina de expositores que se hizo al finalizar el año daba cuenta de la escasísima participación latinoamericana en ese Congreso ( sólo cuatro de los once países que dicen conformar la misma ). La información más completa sobre este problema de la FEALC puede apreciarse en http://www.fade.org.ar/FEALC_Noticias.htm

Al finalizar el año, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT consultaba a la FAdE sobre guiadas en montaña y eso originó un documento de nuestro asociado Pablo Grosso Andersen, el cual también fue publicado en www.fade.org.ar y se propone a la Asamblea que el mismo sea complementario del Decálogo Etico aprobado hace 6 años.

Publicaciones: En el presente año se actualizó en varias oportunidades la web www.fade.org.ar, a la que nos remitimos para sopesar la importancia de los proyectos puestos en marcha, ya que nos hemos hecho una práctica escanear toda la documentación que los mismos produzcan, para conocimiento de toda la comunidad.

Durante 2012, un semanario que se edita semanalmente en Malargüe llamado Sin Pelos en la Lengua (http://sinpelos2011.wordpress.com/) ha sido usado también para difundir los problemas no académicos (políticos) de la Federación, aunque también sus trabajos de campo. Poco a poco ese semanario se fue convirtiendo en “vocero oficioso” de la FAdE, por lo que también debemos remitirnos al mismo para evaluar el grado de actividades que se vienen desarrollando, como así también las dificultades nuevas que han surgido.

En 2012 la revista digital ARGENTINA SUBTERRANEA tuvo un número especial, el 31, dedicado al IV Congreso. Luego, a partir del Nro. 32, su periodicidad ya no es cuatrimestral sino semestral. Se está estudiando la creación de un “newsletter” mensual a modo de suplemento, lo que será sometido finalmente a la Asamblea que trate esta Memoria. Se sugiere que dicho newsletter lleve el nombre ESPELEOAR, para reivindicar el nombre original del grupo virtual Yahoo de la Federación, usurpado en abril de 2008 y que está siendo usado irregularmente aún para desacreditar a nuestra Federación. Al respecto el encargado de publicaciones se encuentra gestionando el otorgamiento de un número de ISSN por parte del CAICYT.

Este año también un investigador brasileño (Luiz Panisset Travassos) publicó un libro de Antropoespeleología, en el que se incluye un capítulo argentino.

Aportes científicos : Además de lo dicho más arriba respecto del libro de especies amenazadas, debe recordarse que, en el marco de los estudios que viene desarrollando el asociado Darío Trombotto, investigador también del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología y Glaciología) en glaciares y permafrost, se descubrió una nueva cavidad en yeso en Las Leñas, Mendoza, de la que se da cuenta en las actas del IV Congreso.

Pero además se obtuvo el permiso para que el asociado George Brook (Universidad de Georgia, USA) pueda hacer muestreos mineralógicos en el ANP Cuchillo Cura, Neuquén, lo que se estima podrá concretarse en marzo de 2013 y será además una oportunidad para confraternizar con espeleólogos no federados en una provincia en la que siempre hubo dificultades para la práctica de la Espeleología Científica. Al respecto se ha logrado el acuerdo con el Grupo Espeleológico Lajeño (GELA)(Personería Jurídica Decreto 3042/97) de la ciudad de Las Lajas, Neuquén, para que los trabajos de campo se den en el marco de unas jornadas científicas de intercambio abiertas a todo público. El mencionado grupo no forma parte de nuestra Federación pero tampoco ha participado de actividades hostiles contra la misma, por la que se la considera una aliada para otros proyectos en la provincia de Neuquén, según conversaciones que vienen manteniéndose con las autoridades gubernamentales de esa provincia.

En Salta la asociada Marcela Peralta y dos colaboradores pudieron realizar el relevamiento de fauna hipogea en la Caverna Puente del Diablo, cuyas conclusiones fueron publicadas también en las actas del IV Congreso.

Durante las salidas al campo del IV Congreso se produjo asimismo el descubrimiento del primer espécimen troglobio en cuevas de Mendoza y en tubos lávicos del país, aunque el investigador a cargo de la Sistemática (Universidad Nacional de Córdoba) nos pidió reserva hasta tanto el trabajo de identificación sea debidamente publicado. (N. del A.: en realidad el descubrimiento data de 2006; en esta visita sólo se confirmó lo que luego se publicaría en 2019: https://piramideinformativa.com/2019/10/fabuloso-descubrimiento-cientifico-en-la-payunia-revoluciona-al-mundo-por-carlos-benedetto/).

A posteriori del Congreso se hicieron gestiones para que la FAdE tenga participación en el proyecto de transformar a la Payunia en Patrimonio Mundial (UNESCO). Sobre ese tema versaba justamente la ponencia del asociado Benedetto al congreso de la UMAE, pero dado que no pudo participar, se están haciendo gestiones para que el mismo sea publicado en la revista oficial de la comisión de Vulcanoespeleología de la UIS (www.vulcanospeleology.org), el cual fue corregido y aprobado por un conocido vulcanólogo de la Universidad Nacional de La Pampa y por nuestra bióloga Marcela Peralta (Tucumán).

Al cerrar esta memoria estaban muy avanzadas las gestiones para traer a la Argentina (Malargüe) el XVII Simposio Internacional de Vulcanoespeleología (2016), tema que será definido en el congreso de la UIS en Brno, República Checa, julio de 2013. Previendo la aprobación de ese proyecto, es posible que entonces el Congreso Argentino 2016 deba realizarse nuevamente en Malargüe y no en Salta como estaba previsto, por lo que la decisión final deberá tomarla nuestra Asamblea FAdE, la misma que considerará la presente Memoria.

(N del A.: el V congreso no pudo llevarse a cabo en Salta ni en Neuquén, por lo que debió llevarse a cabo nuevamente en Malargüe)

Escuela Argentina de Espeleología . Como se informó en la Memoria anterior, en octubre de 2011 la FAdE firmó un convenio con el ISTEEC (Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo) para avanzar en el proyecto de creación de una Tecnicatura. En función de ello debe destacarse la participación de dicho Instituto en el IV Congreso, aunque por cuestionamientos externos se paralizaron todos los proyectos oportunamente conversados. Luego, por lo que el mismo rector nos manifestó, habría habido presiones muy fuertes por parte de un ex alumno (curso 2007) de la EAE (Escuela Argentina de Espeleología) y que ahora dice ser vicepresidente de la UAE (Sergio La Rosa) mencionada antes. Se trata de una persona varias veces denunciada por sus actos de violencia en la Dirección General de Escuelas de Mendoza y en la Dirección de Recursos Naturales Renovables, y ante ello convinimos de buen grado con el ISTEEC la rescisión del convenio, con la idea de retomar el mismo cuando las circunstancias políticas así lo permitan.

(N. del A: finalmente la FAdE decidió no insistir en este tema, dado que consideramos que dicho Instituto se comportó de manera poco seria al prestar oídos a acusaciones sin pruebas).

Este año tampoco fue posible volver a firmar un nuevo convenio con la Municipalidad de Malargüe para la recreación de los cursos nivel 2 de la EAE, debido también a distintas presiones políticas, aunque el Municipio apoya una iniciativa de la asociada Ivanna Bustos, quien elaboró y sometió a consulta su proyecto de Programa ASES, el cual fue avalado por el SAME, por la Universidad de Buenos Aires y por la Escuela Española de Espeleología, con la que se reforzaron lazos en este 2012, gracias a la perseverancia de esa asociada y de su equipo. Más información puede descargarse de http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm.

Debido al apoyo obtenido por parte del Municipio de Malargüe, estos cursos darán comienzo en esa ciudad en Semana Santa de 2013.

Sobre dos caballos. Acción y reacción

A esta altura de los acontecimientos, la F.A.d.E. se encontraba aún montada sobre dos caballos. Por un lado no dejábamos de ser un club de espeleístas, un grupo, o como se lo quiera llamar, y por otro seguíamos aspirando a concretar el sueño original del IN.A.E., expresado detalladamente desde el capítulo 3.

Frente a cada acción hay una reacción. Sin acción-reacción no habría dialéctica, y por lo tanto no habría Historia. Ergo, los defensores del pensamiento único (y encima tribal) nos fueron y siguen siendo útiles, porque se ocupan de hacer el trabajo sucio de eliminar a los que dudan y porque nos obligan a un estado de alerta permanente, gimnasia indispensable para el crecimiento de la conciencia y de la autoconciencia.

Sea cual sea el destino de la F.A.d.E., la lógica tribal de los clubes y grupos (G.E.A., G.A.E.M.N., G.E.M.A., KARST, C.E.R.M.A., U.A.E., C.M.T., C.A.E., e incluso el mismo IN.A.E.) no hará más que poner blanco sobre negro el camino correcto de lo tribal a lo otro.

Luego, las críticas salvajes y sin códigos, las intrigas, las extorsiones para obligar a nuestra gente a abandonar el barco, los cuestionamientos sin sentido, cumplen la misma función que cumplía El Europeo en el cuento homónimo de Herman Hesse, que citamos muy a menudo: son sólo el recuerdo perpetuo, a futuro, de cómo NO deben hacerse las cosas: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2013/12/el-europeo.pdf. La esterilidad de los criticones no permitirá que tengan descendencia: a veinte años de fundada la F.A.d.E., nuestros adversarios no pueden exhibir ni un solo logro significativo, como lo que la F.A.d.E. ya había conseguido cuando ellos recién nacían:

En el congreso 2012 ya volvíamos a demostrar nuestra capacidad de convocatoria en el plano científico, ya no más el político: asistirían al mismo el Dr. George Brook (EEUU), la Dra. Eleonora Trajano (USP Brasil), el Dr. Mladen Garasic y su equipo (Croacia), y la Dra. Ivanna Bustos ya estaba armando su Programa ASES con apoyo de la Universidad Nacional de Buenos Aires: IV Congreso Argentino y I Latinoamericano de Espeleología – Malargüe, Semana.

Avanzaríamos temporariamente hacia los estudios paleoclimáticos en el Sistema Cavernario de Cuchillo Cura, donde también hubo trabas que debimos sortear, incluso demostrándole a nuestros detractores que sus esfuerzos iban a seguir siendo inútiles: http://www.fade.org.ar/Paleoclima_01.htm, y http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/paleoclima_LasLajas/DRNR%20Informe%20253_2013.pdf. Fue en 2012 que salió firmada la resolución de autorización, no firmada por Sebastián Di Martino, pero sí impulsada por él, para reiniciar los estudios paleoclimáticos en cuchillo Cura. Por poco tiempo, pero llegamos a destino.

El deporte también puede llevar a la ciencia

El espeleosocorro o espeleorrescate es producto de la necesidad de responder a las emergencias originadas en la práctica del espeleísmo o espeleología deportiva, o del espeleoturismo. 2012 sería el año en que recibiríamos respuesta del Gobierno Nacional, como se ve en las ilustraciones, donde se nos notificaba que no podíamos recibir aportes para ejecutar nuestra parte del convenio con la Escuela Española de Espeleología (año 2005), que exigía que ambas federaciones hiciéramos convenios con los respectivos gobiernos para asegurar los pasajes aéreos de los argentinos elegidos para capacitarse en espeleorrescate en España.

Lamentablemente, poco tiempo después la Federación española entraría en crisis merced a las políticas neoliberales que allí se aplicaron. La nota gubernamental fue de 2012, pero ya el último curso había sido dado en San Rafael-Mendoza en octubre de 2010, y estuvo a cargo del brasileño Emerson Gomes Pedro (U.L.E.), que poco tiempo después también nos abandonaría.

La Dra. Ivanna Bustos fue quien tomó el toro por las astas y entonces diagramó el Programa ASES, obteniendo el apoyo de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de las autoridades sanitarias de la ciudad capital del país. Lo expuso en el IV Congreso y hubo experiencias piloto en Malargüe en 2013; eso será tratado en otro capítulo.

Pero de todas formas: nadie nunca había hecho todo ésto en el país, en tan poco tiempo, con tantos palos en la rueda y en una supuesta “soledad”

Carlos A. Benedetto <carlos.benedetto@malargueonline.com.ar