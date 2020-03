Historia de la Espeleología Argentina – Cap. 16   “I, como Ícaro – parte 4” – Por:.Carlos Benedetto

Si el año 2008 fue una muerte agónica, el año 2009 fue el de la resurrección de la F.A.d.E.: el presidente interino electo en octubre renunció enojado un par de meses antes de la asamblea 2009 en la que finalizaba su mandato, pero paralelamente nos estábamos acercándonos al C.E.R.M.A., de Luis Carabelli; pero también fue el año del ocaso de la F.E.A.L.C. Eso en lo político.

En lo científico, se producirían los primeros avances en el Plan Estratégico elaborado en la asamblea del 2008 al verse la F.A.d.E. liberada del lastre que significaban algunos “espeleólogos” nacionales y extranjeros.

En lo personal, se iniciaba un período de agresiones por parte de los expulsados del 2008, no sólo contra mí, sino también contra mi esposa, mis hijos y mis nietos, y en mi lugar de trabajo. Empezarían las presiones de G.E.A., G.E.M.A., G.A.E.M.N., etc. para ser echado de mi trabajo en Áreas Protegidas, objetivo que lograrían (ellos) en junio de 2011.

Pero en el medio se sembraría mucho y a eso nos referiremos en el capítulo 17.

En éste abordaremos sólo el desenlace de la F.E.A.L.C., federación latinoamericana preacordada en Bowling Greens (EEUU) en 1981 y concretada en Viñales, Cuba, 1983.

Ya había dicho que el homenaje a mi persona en el congreso argentino 2008 me había olido mal, y que en el conflicto argentino 2006-2008, la F.E.A.L.C. había tomado partido abierto a favor de quienes querían deshacerse del secretario general, quien esto firma. Esto generó rispideces por vía electrónica, hasta que el día 23 de marzo de 2009 se difundió, en simultáneo a todo el mundo, desde La Habana, un “oficio” (así denominado paras darle apariencia de seriedad) por el cual yo era destituido de mi cargo. Reproducimos uno de ellos como ilustración, pero las decenas de ellos circularon por todo el mundo en un afán desmedido por desacreditarme al extremo, aprovechando mi vulnerabilidad personal de ese momento. Una crueldad digna de mejor causa, que se da de patadas con la cacareada “espeleología solidaria” que pregona Efraín Mercado.

El “oficio”, firmado por Angel Graña pero que él no había redactado, sería reiterado, en agosto de 2010, en el quincenario ultraderechista católico SER Y HACER (www.seryhacerdemalargue.com.ar), pero no conformes con eso, mis enemigos reiterarían la “hazaña” cuatro años después, en el Diario San Rafael, también de ideología derechista, más concretamente en vísperas del 27 de marzo de 2013, cuando estábamos organizando el panel de una conferencia sobre derechos humanos junto a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Gustavo Maure, ex mandamás del sindicato docente SUTE y ex seminarista, fue quien se ocupó de acercarle copia del diario a personas del círculo íntimo de Carlotto, pero no pudieron impedir la conferencia.

Aún hoy, la FEALC mantiene en su web ese libelo infamante: http://www.fealc.org/uploads/3/4/3/1/34316667/of.pres.fealc_0002-03-09_-_a_la_comunidad_espeleolgica.pdf. En esa web pueden verse muchas otras cosas:

La F.E.A.L.C. ya no representa a nadie. Ningún miembro fundador de los que viven (Graña, Franco Urbani, Eleonora Trajano) están allí. O sea que ratifica su cada mayor lejanía de los objetivos fundacionales.

La F.E.A.L.C. no ha hecho autocrítica sobre ese “oficio” (y otras barbaridades), que es violatorio de todos los principios republicanos, ello por cuanto las asambleas son soberanas y ningún órgano ejecutivo puede contradecir las decisiones de los órganos soberanos legislativos. Esta falla en la cultura democrática de la F.E.A.L.C ya la habíamos percibido desde el comienzo y el error fue haber minimizado el problema.

La web (fealc.org) está desactualizada y la parte argentina ha quedado reducida a su mínima expresión

El puertorriqueño Efraín Mercado parece haberse erigido en monarca, un presidente eterno. Ya no hay rotación.

La F.E.A.L.C. dice (sin exhibir pruebas escritas escaneadas) tener respaldo legal en… Puerto Rico, o sea una colonia de Estados Unidos. Esto se explica así: la FEALC nació en 1983 como una acción de espeleólogos latinoamericanos que necesitaban generar un espacio autónomo respecto de la hegemonía norteamericana, hasta el punto que su primer presidente, Antonio Núñez Jiménez había sido, a fines de los 50, no sólo titular de la Sociedad Espeleológica, sino además comandante en Sierra Maestra y parte activa del gobierno revolucionario instalado en 1959. Algo así como una pequeña trinchera antiimperialista. Menos de un cuarto de siglo después, la F.E.A.L.C. terminaba siendo “domesticada” por la U.I.S. merced al trabajo paciente de personajes como Labegalini y Colzato (Brasil), Juan Montaño (México) y sobre todo Efraín Mercado, su actual presidente vitalicio.

El “proceso” contra mi persona se hizo a mis espaldas y sin darme derecho a la defensa. Eso es violatorio de los derechos humanos más elementales. Es coherente que el stalinismo (Graña), el neoliberalismo (Mercado) y el Opus Dei (Labegalini) tienen entonces muchas más cosas en común que la que nos enseña la historia argentina y latinoamericana. Nihil novus sub sole.

De la lectura del “oficio” surge que las acusaciones son casi un calco de las que me hizo Gabriel Redonte, ex vicepresidente de la F.A.d.E., ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, según relatamos en un capítulo anterior. Se nota mucho que Graña no escribió eso.

Entonces, el “oficio” del 23 de marzo de 2009 fue larga y silenciosamente programado para sacarse de encima al “último mohicano”. Y Angel Graña fue usado para hacer ese trabajo sucio.

Se confirmó también, entonces, que era ESA la misión que la U.I.S. le había encargado a Labegalini cuando asumió la presidencia del organismo internacional.

Leemos al pie de la web de la F.E.A.L.C. des-latinoamericanizada: “Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe, Inc. Corporación sin Fines de Lucro, Registro #320893- Departamento de Estado de Puerto Rico. Derechos Reservados. ©2018

webmaster@fealc.org”. Hacen mucho ruido la palabra “corporación” o la expresión “departamento de estado”.

De mi parte, me costó muchísimo tiempo elaborar el duelo de esta traición anunciada, hasta que un día presenté un escrito en la Dirección de personas Jurídicas de Mendoza: https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/09/08/fealc/. Asimismo, y sólo para provocar pelea, seguí editando NOTI FE@LC, unos pocos números, por ejemplo https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/30/4-notifealc-4/4-notifealc-4/, pero luego decidí no seguir perdiendo mi tiempo.

En 2010 entregué a Emerson Gomes Pedro (Brasil) las medallas y condecoraciones entregadas en 2008, para que las devuelva en Brasil, donde habían sido confeccionadas, pero nunca supe si fueron devueltas, o vendidas o tiradas a la basura. Tampoco me quita el sueño

Hace un par de meses respondí de esta manera a la comisión de Bibliografía de la U.I.S., a una invitación a seguir trabajando:

Mando, por última vez, nuestra revista más reciente, y la Cuarta Circular a nuestro Congreso.

Luego de varias reflexiones personales y en la FAdE, me hago el deber de comunicar lo siguiente:

La UIS no hizo nada para defenderme en 2008 y 2009, cuando yo era secretario adjunto, de los ataques y humillaciones por parte de otras organizaciones «espeleologicas». Peor aún el Sr. Efraín Mercado alentó y apoyó esos ataques. La UIS no vio allí un ataque a la misma UIS. Lamentable.

Luego quitaron a mi organización de la lista de referentes nacionales, ello a pesar de ser la única, en el pais, que llega 20 años de vigencia jurídica

(https://issuu.com/fade3/stacks/0c57c5d155b746e7b8352aef3b7fba82 y

https://issuu.com/fade3/docs/asamblea_2019__post__23d9b1e608d536) y es autora de los principales descubrimientos bio-espeleológicos recientes, como asimismo del comienzo de los estudios de reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambienteales en Argentina.: https://www.uis-speleo.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=83&Itemid=411,

https://www.uis-speleo.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=75:national-speleologicalorganisations&

catid=79&Itemid=403&showall=&limitstart=1, etc., etc., etc.

Nuestra revista ARGENTINA SUBTERRANEA aparece cada seis meses y puede verse en www.fade.org.ar, www.sinpelos2011.wordpress.com,

https://issuu.com/fade3 y

https://www.facebook.com/groups/872559679540283/

En los links de la web UIS no está la FADE. Mi pregunta es ¿NO EXISTIMOS? Podemos ser buenas o malas personas, buenos o malos espeleólogos, pero, ¿NO EXISTIMOS?. Fui secretario adjunto UIS, pero mi organización, que sigue activa y vigente, está «excomulgada»? Al igual que algunos argentinos y la FEALC, la UIS también ha decidido renegar de su propia historia?

Hay países en que figuran dos organizaciones. Por ejemplo, Bélgica. No entiendo la exclusión de la FAdE, sino por el odio irracional de un psicópata como Efraín Mercado, a quien dedicamos algunas reflexiones en esta revista 46 que adjunto. George Veni prometió ocuparse de este problema y no lo hizo. Hasta que el Sr. George Veni no cumpla su palabra, hasta que no figuremos como organización referente en la web de la UIS, no volveremos a colaborar con la Comisión de Bibliografía ni con los SPELEOLOGICAL ABSTRACTS.

Podrán que haga ese trabajo a aquellos que aparecen en la web UIS como nuestros representantes, sin serlo. Después de todo, ellos se consideran mejores que nosotros… pues bien, que lo demuestren!!

Vemos que los Speleological Abstracts están atrasados. Mejor así. Prohibo que en los SA del futuro se incluya material de ARGENTINA SUBTERRANEA hasta tanto la UIS nos respete como organización nacional.

Este mail será difundido a todos los contactos espeleológicos: mail, whatsapp, facebook, etc., en respuesta al mail difundido «urbi et orbi» el 23 de marzo de 2009 por Efraín Mercado y sus secuaces de la FEALC.

Lo que importa de esto es la puesta de límites que siempre debí hacer: no puede uno trabajar para que el resultado del trabajo se lo lleve otro. Delegados que no hacen nada y luego se llevan los laureles y todas esas cosas raras de los llamados “espeleotruchos” ya llegaba a su fin también en eso.

Luego, en diciembre de 2019, y como si nada hubiera pasado, José Ayrton Labegalini escribió una carta de salutación a muchos “amigos”, incluyéndome. Era sólo un saludo de Navidad:

—– Original Message —–

From: ja.labegalini@uol.com.br

To: Camille EK ; Alexander Klimchouk ; Andrej Mihevc ; Carlos Benedetto ; Christian Dodelin ; Franco Urbani ; Jean-Pierre Bartholeyns ; Jose G. Palacios Vargas ; Jose G. Palacios Vargas ; Paul Williams ; Pavel Bosak ; Peter Beron ; Stein-Erik Lauritzen ; Zhang Shouyeu ; Zhang Shouyeu

Sent: martes, 24 de diciembre de 2019 08:34 a.m.

Subject: Happy New Year

Aos meus amigos na espeleogia

To my freinds in speleology

À mês amis em spéléologie

A mis amigos em espeleología

Ai miei amici in speleologia

Ayrton

A esto respondí:

Mr. Labegalini:

I repeat once more. You are not my «friend»!!!!

Please see these articles. In next chapters I will mention UIS and FEALC:

http://piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-1-espeleo-ficcion-y-algo-mas-por-carlos-a-benedetto/

http://piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-2-por-carlos-a-benedetto/

http://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-3-neuquen-y-la-regionalizacion-de-la-espeleologia-por/

http://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-4-por-por-carlos-benedetto/

http://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-5-pensar-en-grande-y-sin-mezquindades-por/

http://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-6-previo-a-la-unidad-de-los-espeleologos-por-carlos-benedetto/

Insistidor el hombre, me escribió esta carta: Caro amigo, Estou te escrevendo em português, pois sei que você entende; quando me escrever não precisa usar o inglês, pois posso entender o espanhol.Depois de tantos anos sem correspondências, mesmo nas circunstâncias da sua resposta, você me faz feliz, pois fui digno de três e-mails em um curto espaço de doze minutos, sendo que no último deles você me enviou uma série de artigos onde cita um pouco da FEALC e da UIS, principalmente no 5º capítulo. Além disso, você também enviou um anexo e seu número de WhatsApp. Muito obrigado pela resposta, pelos artigos e informações. A amizade é um sentimento que pode ser praticado unilateralmente, lógico que quando correspondida fica mais prazeroso. Conheço e pratico há muitos anos um ditado popular que diz “Os amigos a gente os aceita como eles são”. Tenho nos meus arquivos digitais 70 correspondências que te enviei, 71 que recebi de você e outras 25 trocadas com amigos comuns e que tratam de você, além de toda a correspondência impressa que trocamos entre 1988 (1º CEALC em Belo Horizonte) e 2003 (início do uso do e-mail); poucas pessoas fora da Argentina conhecem o Benedetto tanto quanto eu te conheço. Diz-se que “a história pertence a quem a escreve”; você como mestre na área sabe que a história se baseia em fatos e na lealdade, no entanto, alguns a escreve com omissões e com base em boatos, outros até mesmo usam de mentiras. Você me enviou uma série de artigos sobre a “História da Espeleologia Argentina”, onde cita a UIS; eu escrevi um livro sobre a história da UIS, onde inclui o Benedetto, a FAdE e a Argentina – “FIFTY YEARS OF THE UIS 1965-2015”. Gostaria muito de te enviar um exemplar, evidentemente se você o aceitar. Se o aceitar diga-me se o endereço acoima continua válido. Veja o que recebi de um amigo de língua espanhola que temos em comum: Poema de Edna Frigato “Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como colibrí en una flor, que dan alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido. La mayoría de las veces llamamos a estas personas «amigos “. Observação: O cartão que você recebeu foi enviado para um grupo do qual você faz parte, são amigos que um dia fizeram parte do Diretório da UIS; você me respondeu dizendo que não ser meu amigo com cópia para todos; para te preservar eu estou te respondendo no particular. Grande abraço- J. Ayrton

Finalmente, le respondí de manera muy agresiva y notificándole que nuestras relaciones quedan cortadas para siempre. Pero sirvió para corroborar que, más de una década más tarde, eran ellos los que me perseguían (y lo publicado en el capítulo 2 es sólo un botón de muestra), y esa persecución indicaba conciencia intranquila , pero también que no los necesitábamos a ellos, sino que era al revés.

Es indudable, que si “esa” FEALC estuvo tanto tiempo intentando recomponer relaciones sin hacer autocrítica, es porque algunos se dieron cuenta, tarde, del error cometido. En lo personal ya no me interesa, ya no hay espacio para la hipocresía en mi vida.

De la F.E.A.L.C. me queda la amistad personal de la Dra. Eleonora Trajano (Universidad de San Pablo, Brasil), que fue quien me enseñó el camino verdadero hacia una espeleología científica, no política ni deportiva. Y eso vale más que los homenajes, las palabras bonitas y los laureles, que a uno se los quitan con la misma facilidad con que se los regalan.

Acercarse demasiado al poder político y conocerlo por dentro tiene sus riesgos. Yo los viví, aprendí mucho, y aprendí que no siempre es bueno volar alto. “Vuele bajo porque abajo está la verdad” decía Facundo Cabral. Debí haberle hecho caso.

Pero visto con la mente fría y a más de una década de ocurridos los hechos, hay que pensar que tanto los expulsados del 2008 como la misma F.E.A.L.C. no hicieron más que quitarnos energías durante décadas (desde mediados de los años 80), y entonces a partir de 2009 esas energías estuvieron al fin disponibles para avanzar en los proyectos fundacionales del IN.A.E. (1990) y de la misma F.A.d.E. (2000 y 2008). Los estorbos habían sido dejados a un lado, por iniciativa de ellos mismos .

Por decirlo de alguna manera, nuestros enemigos nos facilitaron el trabajo sucio de eliminarlos de nuestras vidas. Se auto eliminaron. Ya éramos (somos) libres de poner en práctica eso de “la espeleología es un tema demasiado serio como para confiarlo a los espeleólogos” .

Tanto en Argentina como en el exterior, quienes nos cerraron la puerta en la cara no se percataron de que lo hacían desde afuera de la casa; la historia grande se escribía adentro. Superar la lógica tribal de los clubes y grupos en aras de un peldaño superior no se hacía (hace ya 12 años que no lo hacen) fuera de la F.A.d.E., sino dentro de la F.A.d.E.

Carlos Benedetto

carlos_benedetto@fade.org.ar

Whatsapp 2604094916

Fotos de Cavernas Ilustrativas