Galiani: «Si la producción cae a la mitad por un período largo, el ajuste en niveles de vida será dramático»

Sebastián Galiani: La prioridad es controlar la situación epidemiológica para que la economía pueda funcionar. Inicialmente, en las economías desarrolladas, el coronavirus produjo un shock en la oferta de bienes y servicios y, por tanto, la prioridad está en desarrollar una amplia capacidad de realizar test, que permita aislar a la población infectada, tanto sintomática como asintomática, para que el resto de la población pueda volver a producir. Esto es crucial, pues los bienes disponibles siempre son los que producimos. No importa qué programa de estímulo se apruebe, si la producción no puede expandirse, no tendrá efecto sobre la disponibilidad de bienes. Si la producción cae a la mitad por un período prolongado, debido a un aislamiento severo de la población, el ajuste en los niveles de vida será dramático. La segunda prioridad es la de expandir la capacidad de atención médica. Cuanto más se expanda esa capacidad, menor será la mortalidad y más rápido se podrá restablecer la producción. En estas dos cuestiones hay variabilidad entre lo que están haciendo los países. Los países que habían sufrido el SARS fueron los que mejor reaccionaron, quizás porque tenían ese aprendizaje realizado. Pero otros países europeos, por ejemplo, Alemania, también han respondido muy efectivamente. Por supuesto, el shock de oferta también afecta los ingresos de la población y, por tanto, su demanda. La tercera prioridad es asistir a las familias afectadas para que estas puedan mantener un nivel de consumo que les permita sobrellevar esta crisis. Muchos países han anunciado grandes paquetes fiscales que contemplan políticas que ayudaran a las familias a mitigar los efectos económicos de la crisis. Finalmente, se necesita proveer a los mercados financieros de liquidez y para los países desarrollados esto es lo más fácil de hacer. No habrá problemas por falta de liquidez.