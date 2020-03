Gacetilla de prensa de la Municipalidad de Malargüe

Municipalidad, Gendarmería, Policía y Salud trabajan juntos para prevenir la llegada del Coronavirus

En conferencia de prensa las autoridades de los cuatro entes informaron las medidas a llevar a cabo para combatir esta pandemia mundial.

El intendente municipal Lic. Juan Manuel Ojeda acompañado por las autoridades de Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza, el Hospital y Defensa Civil solicitaron a la población que sean responsables y cumplan con las medidas tomadas tanto por el Gobierno Nacional, Provincial como así departamental.

Entre otros temas informaron sobre la cuarentena obligatoria para aquellas personas que hayan llegado de viaje provenientes de cualquier lugar fuera de la provincia, para lo cual se realizará un trabajo de acompañamiento vía celular para contener y controlar el cumplimiento. En este sentido afirmaron que se está conformando un grupo de profesionales de enfermería que controlarán y, de ser necesario, trasladarán al hospital a aquellos que presenten sintomatología y nexo epidemiológico.

Víctor Andrade, director de Defensa Civil, explicó que en el caso de que la persona no cumpla la cuarentena, se va a constatar con la policía y se va a difundir la identidad del infractor para generar conciencia. «Tenemos que ser responsables no se puede jugar con la vida de la comunidad”, sostuvo al tiempo que puntualizó que quienes no acaten esta medida sufrirán consecuencias legales ya que estaría violando el artículo 205 del Código Contravencional Concordante y el 239 del Código Penal que sanciona estas faltas y da intervención tanto a la Fiscalía como a la Justicia Federal si son personas extranjeras.

Desde el hospital se recordó que se han reducido los horarios de atención para evitar la aglomeración de gente, aunque los centros de salud están atendiendo. Martínez, su director, anunció que el personal a cargo ha levantado las medidas de fuerza que llevaban adelante y están realizando un gran esfuerzo para evitar la propagación del virus.

Tanto Gendarmería Nacional como la Policía Provincial están llevando a cabo tareas de prevención en todos los destacamentos, reforzando el cuidado de las fronteras que han sido cerradas tanto desde Argentina como de Chile. Consecuentemente aclararon que se están controlando las rutas de ingreso provinciales y la circulación de personas en la vía pública, aconsejando que sea manera individual.

El intendente municipal anunció además que tanto él como su gabinete suspenderán todas las audiencias programadas y que atenderán consultas de manera electrónica. Seguidamente recordó que el edificio municipal restringirá el ingreso de personas, sólo se atenderá a casos de urgencia como solicitud de agua potable y servicios de sepelio por ejemplo.

Con respecto al reclamo de algunos comerciantes Ojeda declaró que “estas son decisiones nacionales, provinciales y municipales por las cuales hay un perjuicio económico que lo sufre el municipio y el sector privado con el desplome internacional de la economía, pero hay un bien mayor que hay que cuidar para mitigar los riesgos sanitarios que tenemos.Nosotros vamos a privilegiar la vida y la salud por encima de los intereses económicos”.

Para poder mitigar estos riesgos el mandatario informó que se solicitó al Honorable Concejo Deliberante el presupuesto para declarar emergencia sanitaria. En este sentido el Presidente del HCD aclaró que «el Concejo sesionará de forma urgente ya que desde la entidad se quieren brindar las herramientas que sean necesarias para que pueda darse contención a toda la población».

Los comedores de las escuelas de la Ciudad continúan trabajando

Los establecimientos educativos que cuentan con comedores siguen con la tarea de proveer el almuerzo y la merienda a sus alumnos, más allá de la suspensión de clases.

Fabiana Glatigny, subdelegada de la regional sur informó que la Dirección General de Escuelas ha establecido que las escuelas en las que funcionan comedores continúen abasteciendo a los niños del alimento, según las características de su comunidad educativa. La modalidad de entrega varía en bolsones de mercadería que es repartido entre las familias y otras han cocinado solicitando a los padres que retiren la comida.

Esto responde a lo determinado por el Director General de Escuelas, José Thomas quien decretó que no es necesario que las escuelas continúen abiertas durante toda la jornada solo en el horario de comedores y entrega de meriendas. De esta manera el personal puede trabajar desde sus casas para respetar el aislamiento solicitado.

Glatigny informó además que se han optimizado los recursos informáticos del portal educativo donde los alumnos pueden acceder a un link con actividades educativas que complementan el trabajo que están realizando los docentes a través de grupos de WhatsApp. “Esto es algo muy novedoso porque se le está dando un uso a la tecnología para que el alumno entienda que tiene que seguir estudiando en casa para continuar con el proceso de aprendizaje” aclaró.

Por el Coronavirus no se emitirán multas con licencia vencida

Así lo decretó el Gobernador Suárez. Esta disposición avala a quienes se les haya vencido el carnet desde el 1 de marzo y tiene validez hasta el 31 del mismo mes.

Las disposiciones del Gobierno porteño para mitigar la propagación del coronavirus también alcanzaron al Centro de Emisión de Licencias de Conducir, quienes –hasta el 31 de marzo- mantendrán las puertas de la Agencia de Seguridad Nacional cerradas en precaución ante lo que se está viviendo a nivel mundial.

Desde la Policía de Mendoza aseguraron que se cumplirá con la normativa dispuesta en el art. 11 del decreto provincial Nº 384, el cual establece que “hasta el 31 de marzo de 2020, no se labrarán actas de infracción respecto de las licencias de conducir cuyo vencimiento haya expirado desde el 11 de marzo”.

Irma Ibarra, encargada del Centro de Emisión de Licencias de nuestro departamento, informó que no se están dictando los cursos, que solo hay personal atendiendo consultas y que a partir del 1 de abril estiman volver a atender con normalidad. Continuó llevando seguridad a las personas que necesitan realizar algún trámite referido a los carnet de conducir puntualizando que, desde el Gobierno Nacional, se ha extendido la vigencia de aquellos que tengan un vencimiento entre el 15/02/2020 y el 15/04/2020 por 60 días. Seguidamente se puso a disposición de la comunidad para lo que necesiten e indicó que cualquier novedad se dará a conocer de inmediato.

Realizan controles en todos los ingresos de Malargüe

Defensa Civil, Gendarmería Nacional y la Policía trabajan, conjuntamente, por el bien común de los malargüinos.

Las autoridades de nuestro departamento están tomando -a cada momento- todas las medidas necesarias, gusten o no a la gente, en prevención a la pandemia. Entre los lineamientos que el intendente, Lic. Juan Manuel Ojeda, bajó a su equipo de trabajo se encuentran los puestos de control en todos los ingresos a nuestra ciudad.

Para ello Victor Andrade, Director de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Malargüe, detalló que hay guardias las 24hs en las entradas por El Sosneado, La Pampa y Neuquén; puesto que en lo que refiere a las fronteras están totalmente cerradas por disposición del Gobernador de la Provincia.

Hizo hincapié en las medidas que puedan llegar a tomar de ahora en adelante, afirmando que puede que no gusten a la sociedad pero sostuvo que son medidas por el bienestar de todos los malargüinos. “Sabemos que hay personas que han viajado a Chile o al exterior y no han tomado la conciencia y la seriedad del caso”, indicó. En este sentido comunicó que han habilitado el número de Defensa Civil – 4470636- para denunciar o atender consultas referidas al coronavirus.

Entre otras cosas pidió a aquellos vecinos que hayan viajado en los últimos días que se pongan en contacto con Defensa Civil para verificar que están cumpliendo con la cuarentena como corresponde o caso contrario serán publicados, con previa autorización de la Fiscalía de Malargüe, las identidades de los infractores. “Debemos ser responsables para cuidarnos entre todos los malargüinos”, apuntó.

También hizo referencia al decreto provincial Nº 384, el cual deja en claro que el tránsito interprovincial está controlado permanentemente y afirma que toda persona que desee ingresar, en este caso, a Malargüe deberá cumplir con los 14 días de cuarentena o tiene la opción de regresar a su destino.

Por otro lado comunicó que desde Defensa Civil se está trabajando con una guardia las 24hs del día para controlar que estas personas estén cumpliendo con el aislamiento. Seguidamente contó que si alguien presenta algún síntoma, hay un enfermero y un médico disponible para avalar estas situaciones y si llegara a haber un agravante, una ambulancia del hospital trasladará al ciudadano hasta el nosocomio donde se activa el protocolo establecido.

En base a lo anterior pidió prudencia a la comunidad con estos casos y destacó que “no es lo mismo decir un posible caso, que darlo por hecho”. A raíz de ello reveló que el protocolo fue activado en Malargüe por una persona que presentó solo fiebre, fue derivado al Hospital Regional donde se le hizo la prueba H1N1 que dio negativo. El paciente fue dejado en observaciones y el resultado se envió a Buenos Aires para la confirmación del mismo. “Este ciudadano se encuentra junto a su familia haciendo la cuarentena”, aclaró.

Aprovechó la oportunidad para informar a los malargüinos que no usen el barbijo si no tienen coronavirus porque “puede ser contraproducente ya que los gérmenes y la humedad que genera el mismo contrae con facilidad el virus”, sostuvo.

Cerró la nota manifestando: “La sociedad debe entender que estas no son vacaciones y que tienen que quedarse en sus casas. Salgan lo necesario y sin niños. Por favor tomemos conciencia y seamos responsables para no pasar lo que están sucediendo en otros países”.

Nuevos avances en la investigación sobre suicidios en Malargüe

En el marco del convenio entre la Municipalidad de Malargue, la Fundación INECO y la empresa El Trébol (firmado el año pasado), se realizó la primera reunión –de este año- para continuar con el cronograma de actividades oportunamente planificado.

Recordamos que el objetivo de esta investigación es identificar y describir los factores asociados a las conductas del suicida y parasuicida (en jóvenes entre 12 y 25 años de nuestro Departamento) que –actualmente- registran índices por encima de la media provincial y nacional. La investigación se llevará a cabo por la Fundación INECO (presidida por el prestigioso Dr. Facundo Manes) y –de manera local- continuará como Responsable el Lic. José Luis López (hoy a cargo de la Secretaría de Finanzas) y la nueva coordinadora será la Prof. Bibiana James.

En esta primera reunión se convocó a quienes actuarán como “facilitadores” del mismo (docentes, dirigentes de asociaciones civiles, religiosas y voluntarios), se informó de los roles y las tareas a desarrollar en las próximas semanas. Lo inmediato, será la coordinación de la participación de alrededor de 400 personas que serán sometidos voluntariamente a las evaluaciones (especialmente diseñadas y con certificación internacional) que se realizarán vía online (a través de notebook o teléfonos).

“Cada instancia es voluntaria, nosotros no podemos obligar a la persona a realizar todas las etapas de la investigación. De hecho los menores de edad deben estar autorizados por sus padres y los mayores deben firmar el consentimiento”, indicó james al tiempo que destacó que se diseñará un protocolo de acción para trabajar en la casos detectados durante la realización de la investigación.

Los resultados obtenidos permitirán elaborar especialmente estrategias de intervención específicas, a partir de variables que fueran detectadas como factores de riesgo o protección. Finalmente recordó que en caso de detectar alguna persona con conducta suicida, las mismas pueden solicitar ayuda inmediata en el Área de Familia de la Municipalidad.

La Dirección de Turismo atiende de forma telefónica

Como medida de prevención y adhiriéndose a lo decretado, tanto a nivel nacional como departamental, las puertas de la Dirección de Turismo permanecen cerradas.

Marcelo Rivarola, director de Promoción y Políticas Turísticas, informó que la oficina a su cargo se encuentra cerrada como medida de prevención debido a que es un factor de alto riesgo por la cantidad de ingresantes tanto nacionales como extranjeros que allí se atienden. Aún así afirmó que se mantiene una guardia telefónica permanente a los números 260-4471659, 260-4801708 o al 260-4664194.

Debido a esta situación de pandemia el Ministro de Turismo de la Nación ha pedido que se restrinja toda la cadena de valor turístico, integrada por hoteles, restaurantes, parques, excursiones, entre otros. En concordancia a esto es que en Malargüe se han cerrado todos las áreas protegidas provinciales, por lo cual no se puede ingresar a Payunia, Caverna de las Brujas, ni a ningún atractivo público. “Todo esto está impactando fuertemente a la economía local y principalmente ha afectado a todos los empresarios turísticos del departamento, pero hay que entender que estamos entrando en una crisis muy grave y que se deben respetar los mandatos de la Organización Mundial de la Salud”, destacó Rivarola.

Con respecto a los turistas extranjeros que han arribado a Malargüe, el Director manifestó que tienen que hacer obligatoriamente la cuarentena y que se los ha controlado mediante una declaración jurada constatando que no ha habido ningún caso positivo de COVID-19. “Entendamos que Malargüe tiene una condición de riesgo porque tiene un Paso Internacional y porque lo atraviesa la Ruta Nacional 40, que es la más importante del país a nivel turístico», afirmó al explicar el porqué se tomaron estas medidas.