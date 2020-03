Denunciá a quien no cumple con la cuarentena obligatoria

Las leyes están hechas para cumplirse (no para ser discutidas). En este caso, si bien no es la más cómoda de las salidas, la cuarentena es la única conocida ante un virus tan complejo. No se trata de partidismo, sino de salvarnos entre todos. Ante el descontrol, proponen que todo el que pueda, denuncie a quien no está cumpliendo con la normativa vigente.