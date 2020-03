El cine y la literatura pueden ser una gran compañía ante el deseo de consumir arte, pero son actividades personales, introspectivas si se quiere, y las piezas se consumen en cualquier espacio, como una casa o el transporte público. ¿Es realmente necesario que un autor explique su obra? No, lo que importa es el libro. Con las artes plásticas sin embargo, la obra no puede trasladarse y para ser justos, no es lo mismo consumirla a distancia. Aquí la experiencia vivencial lo es todo, se debe disfrutar en vivo, sino es como pretender conseguir sellos en el pasaporte por utilizar Google Earth, pero ante la imposibilidad, nada mejor que encontrar soluciones, por ahora momentáneas.