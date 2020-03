Coronavirus en la Argentina, día 11: una guía cultural para aprovechar la cuarentena

Marta Argerich y sus amigos

UN CONCIERTO // POR PABLO GIANERA

Ya sabemos que para Martha Argerich el acto de tocar en público se convirtió hace tiempo en una reunión de amigos. Esto no menoscaba la ejecución; más bien, la eleva. Justamente así, «Martha and Friends», se llama el concierto que dio en la Philharmonie de Paris en octubre de 2016 y que está ahora disponible gratuitamente. La acompañan the usual suspects: Stephen Kovacevich, Renaud Capuçon y Nicholas Angelich, entre otros. Es una auténtica fiesta camarística con piezas de Schumann, Shostakovich, Ravel y Bartók. live.philharmoniedeparis.fr