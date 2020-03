Coronavirus en Argentina: la pre-inscripción para cobrar el subsidio de $ 10.000 arranca este viernes 27.

La ANSeS estableció el cronograma para que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puedan comenzar a pre-inscribirse de acuerdo con sus números de DNI a partir del próximo viernes 27 de marzo. El trámite se hace por la plataforma o página web de la ANSeS y habrá una aplicación para celulares.

Esta pre-incripción no alcanza a los padres de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que suman 2,2 millones ya que están automáticamente incluidos y se les acreditará los 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben los pagos todos los meses.

El cronograma de pre-inscripción comprende a los argentinos y residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y tener entre 18 y 65 años. Y si la persona o algún miembro de su grupo familiar no percibe ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, público o privado, no es autónomo, no es de la categoría del Monotributo superior a la C, no recibe prestación de desempleo ni jubilaciones, pensiones o retiros ni cobra planes sociales nacionales, provinciales o municipales.

Además, hay requisitos conocidos como «evaluación patrimonial y socioeconómica» que establecen que el solicitante no puede superar ciertos límites o topes en ingresos, en gastos de consumos, en especial los efectuados con tarjetas de crédito y débito,en Bienes Personales declarados ante la AFIP y en propiedades y automotores.

El personal doméstico, trabajadores/as de casas particulares, tanto registrado o no registrado, puede pre-inscribirse, si reúne todas esas condiciones.

En caso de cumplir con esas condiciones, los $ 10.000 lo recibirá un solo integrante del grupo familiar. Por ejemplo, en una pareja de monotributistas, ambos de la Categoría A o B, o uno categorizado en A y otro en B, los $ 10.000 serán percibido sólo por uno de ellos.

El cronograma es el siguiente:

+ Las personas cuyos DNI terminen en los números 0 y 1 tendrán que ingresar el viernes 27 en la página Web de la ANSES para llenar un aplicativo de pre-inscripción, que les requerirá datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario.

El personal doméstico también recibirá los $ 10.000 aunque trabaje en blanco

+ Los documentos de identidad terminados en 2 y 3 deberán hacerlo el sábado 28.

+ Los finalizados en 4 y 5 el domingo 29.

+ Los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 .

+ Los DNI cuyos últimos números sean el 8 y el 9, el martes 31.

“La ANSES ruega que los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar este beneficio respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página Web del organismo que haga más lento o impida su correcto funcionamiento”, aclaró la ANSeS.

Además, después de concretada la pre-inscripción en los días y fechas detallados, “la ANSES llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, les solicitará toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias”.

