Argentina agranda su delegación para Tokio 2020, en plena incertidumbre por el coronavirus

Mientras la mayor parte del mundo del deporte está en un parate obligado por la pandemia del coronavirus y entre los atletas y los fanáticos crece la incertidumbre sobre si los Juegos Olímpicos se celebrarán en tiempo y forma, a pesar de que tanto el COI como los organizadores niegan que corran peligro. Argentina engrosa su delegación para Tokio​​, que ya cuenta con 143 atletas en 18 deportes.

Los últimos dos clasificados llegaron esta semana desde deportes de combate. Agustín Destribats sumó su nombre a la lista de argentinos con cupo asegurado en la categoría hasta 65 kilos de la lucha libre, al derrotar en las semifinales del Preolímpico Panamericano de Ottawa al estadounidense Zain Retherford.

El cordobés hizo historia, ya que se transformó en el primer luchador argentino en clasificarse a unos Juegos desde Paulo Ibire en Atlanta 1996.

En tanto, el taekwondista Lucas Guzmán se adueñó de una de las dos plazas que se ponían en juego para su categoría (58 kilos) en el Preolímpico americano de Costa Rica, con un triunfo en semifinales ante el ecuatoriano Adrián Miranda.

Así, volvió a poner al taekwondo celeste y blanco en una cita olímpica tras ocho años, ya que tras las histórica consagración de Sebastián Crismanich en Londres 2012, este deporte no tuvo representación en Río de Janeiro 2016​.

El luchador Agustín Destribats se transformó en el 143° atleta argentino clasificado a Tokio. Foto: United World Wrestling

Argentina tiene así 143 atletas clasificados para los Juegos, con 33 plazas en 18 deportes, con una particularidad: la gran mayoría de los representantes provienen de deportes de equipo.

Del total de argentinos con pasaje asegurado, 112 competirán en deportes de equipo, lo que representa el 78,32 por ciento de la delegación. Son ocho seleccionados de seis disciplinas. Eso sin contar el equipo de salto de equitación -cuatro jinetes-, un deporte individual que también tiene una prueba en la que los atletas unen fuerzas.

Ese porcentaje es alto si se compara con las delegaciones que disputaron las ediciones previas. Desde Atenas 2004 hasta Río 2016​, por ejemplo, la proporción de atletas provenientes de deportes de conjunto sobre el total era de alrededor del 50 por ciento.

Aunque cabe aclarar que la gran mayoría de las disciplinas que todavía tienen chances de clasificar más atletas son individuales, por lo que ese casi 80 por ciento seguramente irá disminuyendo en los próximos meses, a medida que se acerque el comienzo de los Juegos.

Los Gladiadores consiguieron su boleto olímpico en Lima 2019, al igual que las Leonas y los Leones. Foto: Maxi Failla.

El primer equipo en clasificarse había sido el de Los Pumas 7s, quienes a principios de agosto del año pasado vencieron a Brasil en la final del Preolímpico continental de Santiago de Chile y se adueñaron del único cupo que ponía en juego el certamen de rugby​.

Desde los Juegos Panamericanos llegaron tres plazas más para los equipos argentinos. Los Leones y las Leonas, que se consagraron campeones panamericanos de hockey sobre césped​, al vencer a sus pares de Canadá en las finales, aseguraron sus cupos.

Al igual que los Gladiadores​ del handball, que se colgaron la medalla de oro en la capital peruana, tras superar a Chile en el partido por el título.

El vóleibol masculino también garantizó su presencia en Tokio. Los dirigidos por Marcelo Méndez se clasificaron al finalizar en el primer lugar del Preolímpico que se disputó del 9 al 11 de agosto en Ningbo, China.

En tanto, las Panteras se sumaron a esa lista a principios de enero, al coronarse en el clasificatorio sudamericano que se realizó en Bogotá. Las argentinas vencieron en ese torneo a Perú, Venezuela y Colombia, el anfitrión, y se ganaron un lugar para disputar unos Juegos por segunda vez en su historia.

Las Panteras disputarán sus segundos Juegos Olímpicos de la historia tras su primera participación en Río 2016. Foto @Voley_FeVA

También el seleccionado masculino de básquetbol se quedó con uno de los dos boletos reservados para América en el Mundial de China​, en el que cerró una sobresaliente campaña con la medalla de plata, tras caer en la final ante España.

Tras meterse en los cuartos de final del mundial, los dirigidos por Sergio Hernández recibieron una ayuda de Estados Unidos, que con su victoria ante Brasil en octavos de final confirmó su clasificación y la de los argentinos y envió a los verdeamarelos al repechaje.

El seleccionado de fútbo​l dirigido por Fernando Batista se aseguró el título del preolímpico al superar por 2 a 1 a Colombia en la segunda fecha del cuadrangular final. Con dos triunfos en esa etapa decisiva -le había ganado antes a Uruguay- se coronó campeón y se clasificó. Luego perdió con Brasil el juego restante.

En cuanto a los deportes individuales, el yachting fue el primero en conseguir una plaza celeste y blanca para la cita olímpica de 2020. Fue en agosto de 2018, gracias al séptimo puesto de Facundo Olezza en la clase Finn en el Mundial de Aarhus, Dinamarca.

Un par de días después, Santiago Lange y Cecilia Carranza, ganadores del oro en Río de Janeiro 2016, aseguraron su pasaje al quedar terceros en la general de Nacra 17 en ese mismo certamen.

En julio de este año, en el Mundial de Sakaimato, Japón, la vela logró dos lugares más. Francisco Guaragna fue 14° en Laser, pero como por delante suyo quedaron varios países ya clasificados, consiguió uno de los cinco cupos que se repartieron. En tanto, Lucía Falasca logró la plaza para Argentina en Laser Radial y se aseguró otro boleto al ganar el selectivo olímpico.

Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, oro en la clase Nacra 17 en Río 2016, ya tienen lugar asegurado en Tokio 2020, al igual que las clases Finn, Laser, Laser Radial y 49erFX.

En Lima 2019, Victoria Travascio y Sol Branz ganaron también un bronce en 49erFX y como Brasil -que fue oro- ya estaba adentro de Tokio, se quedaron con la plaza disponible para Sudamérica.

Más tarde llegarían las plazas conseguidas en RS:X por Francisco Saubidet Birkner y Celia Tejerina, mientras que en la clase 470 estarán Belén Tavella y Lourdes Hartkopf.

Desde el agua de las piletas de Lima llegaron otros dos cupos: los de Julia Sebastián en los 100 metros pecho y Santiago Grassi, en 100 mariposa de natación. Esos se sumaron al que ya había asegurado Delfina Pignatiello​, quien hizo la marca mínima en los 1.500 libre en el Nacional de natación en CeNARD, en abril y, más adelante, también en los 400 y 800 libres.

Los Juegos Panamericanos dejaron además clasificados en otros cuatro deportes. Nadia Podoroska se consagró campeona en el single de tenis​ y se adueñó de una plaza, que igual tiene condicionantes. Para poder usarla, deberá ubicarse entre las mejores 300 del mundo en el ranking del 8 de junio de 2020, cuando se cerrará la lista de entrada para Tokio, y esperar que Argentina no haya llenado por ranking los cuatro cupos que le corresponden a cada país.

Alexis Eberhardt y Fernanda Russo, a Tokio 2020. Foto: ISSF

Fernanda Russo, que tuvo su debut olímpico en Río con apenas 16 años, consiguió su pasaje en la prueba de rifle de aire de 10 metros del tiro deportivo, al terminar tercera. También se clasificaron Alexis Eberhardt, cuarto en rifle de 3 posiciones 50 metros, y Melisa Gil, cuarta en skeet.

Otro que sacó pasaje en Lima fue Sergio Villamayor, bronce en la prueba individual de pentatlón moderno.

Semanas después de consagrarse bicampeón panamericano en la capital peruana, Agustín Vernice fue noveno en el K1 1.000 en el Mundial de canotaje de Szeged, Hungría. Y por la redistribución de plazas -el francés Étienne Hubert (7°) ya se había clasificado por el K2 y el español Roi Rodriguez (8°) no irá a los Juegos por límite de plazas de su país-, consiguió la primera para el canotaje argentino de velocidad.

La gimnasta Martina Dominici, en el CeNARD. Foto: Germán García Adrasti

En tanto, la gimnasta Martina Dominici fue 31ª en el all around del Mundial de gimnasia artística de Stuttgart, que se disputó entre el 4 y el 13 de octubre, y se llevó uno de los 20 pasajes olímpicos que ponía en juego el concurso completo, al terminar como la séptima mejor gimnasta entre las que no tenían ya asegurado su lugar en la capital nipona.

En la ciudad alemana, Dominici estuvo muy cerca de llegar a la final y quedó como tercera reserva, con un total de 52,432 puntos, gracias a los 14,200 en salto, los 13,300 en barras asimétrica, los 12,366 en viga y los 12,566 en suelo.

A fines de octubre consiguió su plaza el seleccionado masculino de ciclismo​, que se ubicó 49° en el ranking mundial por equipos de la Unión Ciclista Internacional, lo que aseguró la presencia de un representante en la prueba de ruta.

El sistema de clasificación del ciclismo marcaba que los mejores 50 equipos del ranking de la UCI del 27 de octubre se llevarían cupos para la competencia de ruta de Tokio. Algunos más, otros menos, en función de sus ubicaciones en esa nómina.

Gracias a los puntajes sumados a lo largo de la temporada por sus ocho mejores representantes (Maximiliano Richeze, Eduardo Sepúlveda, Nicolás Tivani, Nicolás Naranjo, Tomás Contte, Rubén Ramos, Juan Pablo Dotti y Laureano Rosas), Argentina se ubicó 49° y se quedó con una de las 122 plazas disponibles.

Eulalio Muñoz y Joaquín Arbe irán a Tokio 2020 después de brillar en el Maratón de Buenos Aires. Foto: Mario Quinteros

A principios de diciembre llegó una nueva plaza desde el Maratón de Valencia, en el que Eulalio Muñoz bajó por siete segundos la marca mínima y logró el pasaporte con un tiempo de 2h11m23.

Con este registro, el chubutense ratificó su tercer lugar en el ranking histórico argentino de los 42,195 kilómetros, posición que ocupaba desde que en el último Maratón de Buenos Aires​ llegó séptimo en 2h12m21.

«Coco» Muñoz hizo la marca mínima para correr el maratón olímpico junto con el también chubutense Joaquín Arbe​, dueño de la segunda marca nacional de la historia: las 2h11m04 con las que fue sexto en el Maratón de Buenos Aires. Y Marcela Cristina Gómez se sumó con la marca lograda al batir el récord nacional en el reciente Maratón de Sevilla.

El equipo de salto de equitación, en tanto, se ganó un lugar en Tokio tras conocerse un caso de doping de una jinete canadiense en los Juegos Panamericanos del año pasado. Nicole Walker, integrante del conjunto canadiense que había finalizado en el cuarto lugar en Lima, dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

Canadá cayó hasta el séptimo lugar y los jinetes argentinos -José Larocca, Martín Dopazo, Carlos Cremona y Matías Albarracín- que habían terminado quintos subieron una posición y recibieron uno de los cuatro boletos a Tokio que se pusieron en juego. Larocca ya había asegurado su presencia en la prueba de salto individual de la cita olímpica, tras colgarse la medalla de plata en Lima.

Argentina ya tiene 143 deportistas clasificados para Tokio 2020 y sigue trabajando con la mira puesta en la cita de la capital japonesa, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro inmediato por la pandemia del coronavirus.

