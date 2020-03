Alfredo Cornejo apuntó contra la liberación de Julio De Vido en la causa Río Turbio

De Vido se encontraba en prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio y la Justicia decidió que el ex ministro sea excarcelado «bajo caución juratoria y con la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación». Además, consideraron que su libertad no pone en riesgo la causa que se encuentra elevada a juicio oral.

Es por ello que el ex gobernador de Mendoza hizo su descargo a través de una publicación que compartió en Twitter en la que expresó contundente: «La liberación de Julio De Vido no es otra cosa que una señal tremenda sobre la impunidad que busca el Gobierno y sus maniobras contra la Justicia».

El 25 de octubre de 2017, De Vido había sido detenido por administración fraudulenta en contra de la administración pública por supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a refecciones de la mina de carbón de Río Turbio.

