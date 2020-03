Afirman que puede complicarse aún más la negociación de deuda

Si bien aún rezagado con respecto a algunos países europeos, los casos de coronavirus crecen en Argentina, empujando a las autoridades a tomar medidas para reducir los contagios. La suspensión de vuelos por 30 días, el aislamiento obligatorio para un gran número de personas, sumado a la cancelaciones de eventos masivos, tendrá un impacto significativo sobre la actividad económica. “Por un lado, la dinámica del comercio exterior se está resintiendo. Si bien Argentina es uno de los países con menor apertura comercial del mundo, parte relevante de su producción tiene como destino China, Estados Unidos y Europa y el shock de demanda que están teniendo estos países definitivamente afectará el volumen de las ventas. Al mismo tiempo, el precio de los commodities cayó en las últimas semanas y no queda claro si se recuperará en el corto plazo. Además, el flujo de turismo receptivo se verá afectado por el temor a la pandemia y el cierre parcial de fronteras. Estos efectos apuntan en la misma dirección, el ingreso de divisas comerciales se resentirá en un contexto de escasez de Reservas Internacionales. Las importaciones también se verán afectadas, pero el efecto no compensaría la merma en exportaciones”, analizó la consultora.

Justamente, el menor saldo de divisas pondría en una disyuntiva al equipo económico. “O impone restricciones cuantitativas a las importaciones con el fin de preservar el superávit comercial para hacer frente a sus compromisos financieros, o acepta perderlo parcialmente y no resentir tanto el nivel de actividad. Es probable que se elija un mix, lo cual afectará tanto la negociación de la deuda como a la actividad económica local”, sostuvo Ecolatina.

Otro factor que Ecolatina tiene en cuenta es cómo impactará la propagación del coronavirus en la renegociación de la deuda, encabezada por el ministro de Economía Martín Guzmán, “que no venía desarrollándose por los carriles esperados, puede complicarse un poco más ya que si el saldo de dólares esperado para las próximas semanas se reduce el tiempo comenzará a jugar en contra del país”. Por lo que la consultora afirmó: “Esta situación, en la cual el reloj no corre a la misma velocidad para los acreedores que para Argentina (los fondos no priorizarán la negociación con argentina en este contexto), implica menor poder de negociación”.

“En un contexto de tanta incertidumbre y aversión al riesgo, la caída del precio de los bonos (contracara del aumento en el riesgo-país) no necesariamente mejora la situación argentina. Si bien convierte una quita agresiva en algo más aceptable, también es cierto que aumenta la probabilidad de que fondos buitres compren parte relevante de los activos para bloquear la reestructuración con el fin de litigar para intentar cobrar el 100% de sus acreencias”, agregó.

Con esos datos, en un contexto complejo, desde Ecolatina sostuvieron que se vieron “obligados” a recortar la proyección de PBI para 2020, “pasando de una contracción de 1,5% a una de 2% con riesgo a la baja si las restricciones de circulación/cuarentena se profundizan”. “Creemos que la caída en los precios internacionales y las depreciaciones de nuestros principales socios comerciales ayudarán a reducir la inflación local siempre que no se produzca un nuevo salto del dólar oficial. Pese a que el desplome en el precio del petróleo paraliza la actividad local en el sector, ayudará a contener los aumentos en tarifas y combustibles. En este marco nuestra proyección de inflación para el año pasa de 37,5% a 35%”, concluyó.

