Aborto legal: la postura que tomarán los legisladores mendocinos

Mientras que el gran parte del oficialismo apoyará el proyecto de Alberto Fernández, la oposición, con Alfredo Cornejo a la cabeza, pidió un plebiscito por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. José Luis Ramón se adelantó y mandó una iniciativa de consulta popular.

En pocos días el Congreso recibirá el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado por el presidente Alberto Fernández. Si bien aún se desconocen los detalles de la normativa, la mayoría de los legisladores mendocinos ya tienen una postura tomada al respecto.

En tanto, el radical Alfredo Cornejo abrió el juego y pidió una consulta popular. Lo mismo solicitó José Luis Ramón (Protectora), quien ya redactó un documento para avanzar en un plebiscito no vinculante.

En un principio, la propuesta del Ejecutivo ingresará por la Cámara de Diputados y se pondrá en discusión junto a otros proyectos como el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En este sentido, si bien durante el debate del 2018 se conoció la posición de los senadores nacionales mendocinos- Anabel Fernández Sagasti y Pamela Versay votaron a favor de la ley, en tanto que Julio Cobos se expresó en contra-, con la renovación de bancas en Diputados, la tarea de los pañuelos verdes se centrará en convencer a los opositores.

Son diez los legisladores por Mendoza que integran la Cámara Baja. De estos, dos validan el proyecto, cinco se expresan “a favor de la vida” y los tres restantes se encuentran en un gris porque impulsan un referéndum o están esperando que el escenario político se dé para revelar en qué lado de la vereda se ubican.

Siguiendo los dichos de Cornejo, los radicales Luis Petri y Jimena Latorre “coincidieron en que el tema no puede quedar a merced de una eventual mayoría en el Congreso” y que es hora de darle la voz al pueblo.

Desde la Campaña por el Aborto Legal, Constanza Fosch adelantó que rechazan la idea de la consulta popular porque “los derechos humanos no se plebiscitan” y trabajarán con las referentes feministas de los partidos para que esto no suceda y se puedan definir los indecisos. En un principio, los números serían favorables para el Gobierno, al menos en Diputados.

El proyecto

La iniciativa, a la que sólo le falta la firma de Fernández, recupera los consensos básicos que surgieron del debate de 2018. No sólo buscará la despenalización -para que las gestantes no sean condenadas- si no que también incluirá la legalización para que la interrupción se lleve adelante en el tiempo inicial de la gestación y que sea garantizada por el sistema público de salud.

El texto fue elaborado por un equipo legal y técnico liderado por Vilma Ibarra –la misma autora del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario—junto a funcionarias de los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

“El proyecto se encuentra guardado bajo siete llaves, no hemos podido acceder a los detalles para conocer si dista demasiado del nuestro”, indicó Fosch, quien admitió que, en un principio, es una muy buena señal que el Gobierno accione a favor de las mujeres y personas gestantes.

Diputados

En duda:

Alfredo Cornejo (UCR)

Tras el anuncio de Alberto Fernández, el presidente de la Unión Cívica Radical fue el primero en salir con la propuesta de la participación popular porque considera que la IVE “es un tema sensible” y que divide las opiniones dentro del partido. Si bien ya ha expresa esta idea, su respuesta puso la duda sobre el voto que deberá emitir en el Congreso.

“Hay que ver el contenido de esa modificación. La legalización requerirá consultas populares, algún mecanismo mucho más amplio que el Congreso, de participación ciudadana», opinó el ex gobernador el domingo, luego de que el presidente diera su discurso en el Congreso. Cuanto era gobernador, se había expresado a favor durante el primer debate.

Jimena Latorre (UCR)

La ex titular del EPRE coincidió con Cornejo en el referéndum. “Sin conocer el proyecto, en la sociedad se vuelven a marcar las divisiones fuertes”, dijo y prefirió no adelantar su voto. En tanto, aclaró que el partido no se alineará en una posición. “Es personal”, dijo.

Alejandro Bermejo (PJ)

El ex intendente de Maipú sigue sin expresarse, ni a favor ni en contra, aunque fuentes cercanas al legislador señalaron que tiene una postura definida y que la dará a conocer más adelante. Eso sí, explicaron que el diputado está del lado de las mujeres.

A favor

Claudia Najul (UCR)

Votó a favor de la ley y adelantó que sostendrá su postura. “Es un tema de salud pública. No se trata de si es aborto sí o aborto no. Se trata de aborto legal o clandestino”, refirió y consideró como positivo que el plan del Gobierno esté acompañado por la medida de los 1.000 días para acompañar a las embarazadas.

Marisa Uceda (Frente de todos)

La flamante legisladora se ha mostrado abiertamente a favor de la IVE. “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpo”, escribió en su cuenta de Twitter replicando las palabras que Alberto Fernández dijo en el recinto junto a una foto con un corazón verde.

«Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos» @alferdez ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

En contra

Omar De Marchi (PRO)

El ex intendente de Luján de Cuyo se ha pronunciado a favor de la vida, incluso participó de marchas de pañuelos celestes.

Luis Petri (UCR)

Afirmó que está en contra de la legalización, pero a favor de la despenalización porque no hay que “criminalizar a la mujer”. Sin embargo, hizo hincapié en que tampoco hay que “promoverlo” dándole un marco de legal. “Más allá de eso, me parece una sana alternativa el planteo de Cornejo con el plebiscito y es involucrar a la gente en su conjunto”, comentó.

José Luis Ramón (Protectora)

“Prometí en mi campaña que votaría en contra, lo hice y volveré a repetir mi elección”, recalcó Ramón, aunque aclaró que es necesario que haya una consulta popular no vinculante a efectos de que se pronuncie la sociedad por la afirmativa o negativa respecto que se regule la interrupción voluntaria del embarazo.

Es por esto que envió un proyecto para ser tratado en el Congreso para dar respuesta “a la falta de consenso” y dotar de legitimidad el debate en el recinto, dijo.

Omar Félix (PJ)

Pese a que el proyecto es impulsado por el oficialismo, el sanrafaelino ya votó en contra y no modificaría la postura.

Federico Zamarbide (UCR)

El también sanrafaelino no cambiaría su decisión, aunque sí se ha mostrado a favor de la despenalización.

Senadores

A favor

Anabel Fernández Sagasti (PJ)

Se expresó a favor con su voto en 2018 y ahora también apoyará el proyecto del presidente. “Es una posición que tengo en materia de salud pública desde siempre”, explicó.

Pamela Verasay (UCR)

Expresó uno de los discursos más contundentes a favor del aborto y no cambiará su punto de vista. En ese entonces, le pidió a los senadores que “abran sus corazones” porque “las mujeres se están muriendo No hablen para nosotros, hablen para las futuras generaciones”, dijo.

En contra

Julio Cobos (UCR)

Fue otro que apoyó el referéndum, sin embargo dijo que votó en contra del aborto y no va a cambiar su decisión. “Es un tema que se vincula con lo personal, no responde a partidos políticos”, dijo en una entrevista radial con Fabián Doma.

“Se avanzó mucho en la educación sexual, un buen paso sería la despenalización, no la legalización”, concluyó.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/aborto-legal-la-postura-que-tomaran-los-legisladores-mendocinos