Presentarán un informe contra el Vaticano por falta de colaboración en la investigación sobre los abusos que allí se cometían. Luego viajan a Roma para intentar reunirse con el papa Francisco.

Víctimas de los abusos perpetuados en el Instituto Próvolo, junto a los abogados de la asociación Xumek, viajaron a Europa para presentar un informe contra el Vaticano ante la Organización de las Naciones Unidades.

Se trata de cuatro sobrevivientes de los abusos, que viajaron a Ginebra (Suiza), donde la ONU tiene su sede. Allí tendrán reuniones con el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño.

El objetivo es denunciar al Vaticano por falta de colaboración en la investigación por los abusos cometidos en el tristemente célebre instituto de Luján.

Luego de su estadía en Suiza viajarán hacia Roma, donde esperan ser recibidos por el papa Francisco. “Esperamos algún pronunciamiento, principalmente de las Naciones Uunidas. Queremos que se modifiquen estas prácticas y que los próximos casos de abusos eclesiásticos no tengan las consecuencias que tuvo acá en el Próvolo”, explicó el abogado Lucas Lecour.

Luego añadió: “Hay un pedido formal para que nos reciba el Papa. Pero hasta la fecha no tenemos respuesta. Ha pasado más de un mes desde que hicimos el pedido. Si no hay respuesta, para nosotros ya es suficiente”.

Por su parte, el otro abogado, Sergio Salimas, también se refirió al Papa y afirmó: “Agotamos todas las vías peticionales provinciales, nacionales e internacionales. Y el no es la semana que viene. Si la semana que viene tenemos un no, es un no definitivo mundial”.