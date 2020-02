Un Malargüino el Mejor de la Alvear Cup

Se trata de Lautaro Sanchez, jugador del Club Volantes Unidos, de apenas 11 años, que a pesar de su discapacidad motriz, fue premiado el último fin de semana como el mejor jugador de la copa alvearense.

Maria Vazquez, entrenadora de las divisiones inferiores de Volantes decidió llevar a sus jugadores categoría 2007 y 2008 a participar de la Alvear Cup a modo de premio, ya que en el 2019 realizaron un muy buen campeonato a pesar de ser su primer año entrenando juntos y en el marco de ese torneo, fue que los organizadores disidieron premiar a Lautaro Sanchez por su voluntad y esfuerzo a la hora de disputar los partidos.

En dialogo con la FM Municipal 94.5 la DT dijo “Para nosotros fue un gran experiencia, a pesar de haber perdido todos los partidos, los chicos la pasaron realmente muy bien. En el primero nos golearon 7-0, en el segundo perdimos 8-0, en el tercero otra vez 7-0, pero el último lo quisieron jugar igual y a penas fue 1-0, estuvimos muy cerca de empatarlo. La mayor satisfacción fue ver a todos padres de los equipos de Alvear, aplaudir a los malargüinitos por el esfuerzo que hicieron. Al principio estaban muy nerviosos, muchos, por no decir casi todos, nunca habían salido de Malargüe y parecían estatuas, yo les decía ‘ustedes se tienen que divertir y hacer lo que les gusta’ pero los nervios ganaron. Si hubiésemos jugado todos los partidos, como el último, la historia hubiese sido diferente.”

Además la entrenadora quiso agradecer a todos los que los ayudaron a realizar este viaje “Desde septiembre del año pasado que estamos juntando plata para ir, fue realmente muy

dificil, pero el esfuerzo dio sus logros, vendimos de todo, ropa, comida, tuvimos un stand en el Festival del Chivo, porque la idea era que los papis no tengan que poner plata, sabemos que la situación está muy difícil y sino no podrían haber viajado. Así que estoy eternamente agradecida a todos los padres de estos chicos, además a la Municipalidad, que nos dio la mitad del dinero que necesitábamos para los pasajes y eso nos ayudó muchísimo. A la organización del torneo, Fernando Constanzzo, que nos dieron el alojamiento, en frente de las canchas, nos dio una mano enorme. Y también al Club Volantes que nos apoyó desde el principio y nos dio la ropa para jugar allá”

También habló el homenajeado, Lautaro Sanchez “A pesar de que perdimos todos los partidos la pasamos re bien. Jugamos a la pelota, nos

divertimos, además nos metimos a la pileta, tomamos helado y rapeamos. Me regalaron una camiseta por ser el mejor jugador de la categoría 2007-08. Me encanta el fútbol, juego desde los 7 años y mis papás siempre me vienen a ver. Juego de 3, lateral por izquierda, paso al ataque y defiendo, soy zurdo, pero no pego mucho. Quiero saludar a mi familia, a Johana y Franco, a mis tías Tamara y Débora y a todos mis compañeros de equipo.”

“En un momento me dijeron que nos iban a tirar mala onda los alvearenses por el tema de la minería, pero nada que ver, la verdad que nos trataron 10 puntos y no mezclaron las cosas, porque los chicos fueron a jugar al fútbol y nada más.” agregó Vázquez

Por otro lado la técnica habló de los padres que los acompañaron “Ellos quizás son los que a menos les gusta que pierdan por semejantes resultados y los entiendo porque es feo semejante diferencia, pero les pregunté los chicos ‘Si nos toca volver el año que viene y perdemos exactamente igual, ustedes quieren venir?’ y ninguno dudó, la pasaron re bien.”