Mendoza exportó casi 17% más durante el año pasado

De acuerdo a un informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la provincia exportó 1.203 millones de kilos de mercadería entre enero y diciembre del año pasado. Ese volumen supera a los 1.033 millones de kilos de 2018, pero también sobrepasa el total de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Hay que remontarse a 2012 para encontrar un volumen de exportación mayor. Esa temporada las firmas mendocinas despacharon 1.242 millones de kilos al exterior.

En 2012 el escenario macroeconómico mostraba una caída progresiva del tipo de cambio real (las empresas locales se hacían menos competitivas en el mundo) y la inflación crecía a un ritmo anual del 24%. En 2019, en cambio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó el 50%, pero con un tipo de cambio real en alza. El punto común entre ambas temporadas fue el desempeño del sector vitivinícola, que tanto en 2012 como en 2019 logró mejoras de dos dígitos en términos de volumen.

Infografía: Gustavo Guevara / Los Andes

Caída en valor

El fuerte crecimiento de las exportaciones de Mendoza en volumen no se trasladó de forma directa al valor. De hecho, las estadísticas muestran una caída del 4,4% en la facturación de 2019 (se alcanzaron U$S 1.453 millones FOB) en relación a 2018 (U$S 1.520 millones). Eso significa que el precio promedio de la mercadería exportada por las empresas locales tuvo una baja considerable de un año a otro.

“Hemos exportado productos de menor precio, como es el caso del vino a granel. Hemos comercializado más litros a menos dólares”, sostuvo Alberto Carleti, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM). Sin embargo, es válido destacar que el monto exportado en 2019 es mayor al que se registró en 2014, 2015, 2016 y 2017.

Qué creció y qué no

Si se analizan los resultados con un poco más de detalle, se observa una curiosidad: todos los rubros crecieron en volumen y todos cayeron en valor. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) lograron una mejora del 14% en volumen, pasando de 430,8 millones de kilos en 2018 a 493,1 millones de kilos en 2019, y una baja del 1,5% en valor, retrocediendo de U$S 996,7 millones a U$S 981,7 millones FOB.

Es llamativo el caso de las Manufacturas de Origen Industria (MOI) que, si bien mejoraron un 10% en volumen (subieron de 216,6 a 238,6 millones de kilos), se desplomaron 10,7% en valor, perdiendo casi 30 millones de dólares entre un año y otro (U$S 271,7 millones en 2018 y U$S 242,6 millones en 2019).

No fueron excepción los productos primarios, cuyos envíos mejoraron 9% en volumen (crecieron de 168,9 hasta los 184,5 millones de kilos), pero se retrajeron 3,1% en valor (bajaron de U$S 173 hasta los U$S 167,6 millones).

Por su parte, las exportaciones de energía y combustibles alcanzaron un incremento del 33% en el volumen exportado, saltando de 216,6 millones de kilogramos netos en 2018 a 287,3 millones de kilos en 2019. Sin embargo, en términos de valor, el resultado fue de -22,5%, al pasar de un monto de U$S 78,7 millones a U$S 61 millones en el período analizado.

Ligados al cambio

El gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro, explicó la ambigüedad de los resultados de las exportaciones: “El crecimiento está directamente ligado a la competitividad del tipo de cambio. La devaluación de 2018 impactó en los negocios del año pasado y ayudó a recuperar algunos segmentos de mercado. Favoreció a los empresarios que tenían disponibilidad de stock y que salieron a vender. Así, por ejemplo, el mosto concentrado operó en el orden de las 140 mil toneladas y el vino a granel escaló de 28 millones de litros a 121 millones que se despacharon en 2019”, comentó.

“Si se mantienen estables las condiciones macroeconómicas, el objetivo es poder comercializar al exterior 300 millones en 2025. Lo que parece hoy una merma, a la larga significa mayor rentabilidad, porque los costos de producción se expresan en pesos”, apuntó Lázzaro.

En tanto, desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel, Jose Bartolucci destacó que hacer crecer las exportaciones es beneficioso para el mercado interno, porque al liberar excedentes el mercado local se moviliza y tienden a equilibrar sus precios. “Tenemos mucha certeza de que, de mantenerse el escenario, la tendencia será de crecimiento”, concluyó.

Los Rubros

-14% Manufacturas agropecuarias. Las MOA de Mendoza tuvieron un crecimiento del 14% en volumen entre 2018 y 2019, pasando de 430 a 493 millones de kilos exportados.

-10% Manufacturas industriales. Las MOI repuntaron 10% en volumen en el último año, logrando una mejora de 21,9 millones de kilos, pero tuvieron una baja de 10,7% en facturación.

-9% Productos primarios. Las exportaciones de Mendoza de productos primarios mejoraron 9% en 2019, saltando de 168 a 184 millones de kilos, aunque no lograron crecer en valor.

-33% Combustible y energía. En términos porcentuales, la mejora más significativa fue la del rubro de “combustibles y energía”. La mejora fue de 33% y más de 70 millones de kilos.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=las-exportaciones-de-mendoza-en-el-nivel-mas-alto-desde-2012

Por Mariano Zalazar – mzalazar@losandes.com.ar y Mauricio Videla – mvidela@losandes.com.ar