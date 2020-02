Las asistencias de Messi rompen al Betis

El Betis le planteó un duelo de tú a tú al Barcelona, cómodo a tumba abierta porque siempre jugó en bloque, atacando con 11 y defendiendo con 12 porque la afición, entregada y eléctrica, hizo lo suyo. En cualquier época, sería jauja para el Barcelona, otrora equipo que poseía el balón y la capacidad de intimidar al contrario a través de él. Ya no es así y el Betis por poco no se aprovechó, catapultado por un gran Fekir. Pero Messi también jugaba y, aunque no mete goles en las últimas fechas, los reparte. Y con eso valió para que el Barça se llevara el botín.

Empecinado en sacar la pelota desde la raíz, el Barça hizo diana en una de esas porque De Jong recibió entre las líneas y lanzó un ataque hasta el área rival, cuando se la dio a Messi y este se la devolvió por arriba para que el holandés hiciera diana. Un golazo de aúpa que era, en cualquier caso, el empate. Canales ya había marcado su tanto desde los once metros, después de una mano de Lenglet a disparo de Fekir. El delantero francés, fue todo un ciclón, un jugador que no paraban ni con las tarascadas de Arturo Vidal. Precisamente, el chileno, de nuevo con más ganas que futbol, perdió un balón en la medular y el Betis salió a la contra para apoyarse en Fekir, que pisó área e hizo el gol. Pero eso no detuvo a Messi, que colgó un balón al área, ya sobre la bocina del primer acto, y Busquets la envió a la red. Media parte, 2-2.

Pudo haber más goles, sobre todo de Messi. Pero el argentino está con el gafe puesto porque Joel le sacó dos manos fabulosas y extendió a 24 los remates sin ver puerta de Leo. Aunque no se detuvo el contador, pues en una pared con Jordi Alba finalizó con una picadita que no cogió puerta de chiripa. Pero tampoco se hundió Messi, que siguió a lo suyo y logró repartir la tercera asistencia del partido, en esta ocasión con otra falta desde la frontal que Lenglet cabeceó a la red. Varapalo para el Betis que se expresó en Fekir, protestón y expulsado por dos amarillas. Y sanseacabó lo que se daba. O casi. Porque Lenglet también pecó de inocente y se fue al vestuario antes de tiempo por otra cartulina roja. Pero el Barça cantó la nana definitiva al choque y el Betis acabó por bajar los brazos.

Fuente:https://elpais.com/deportes/2020/02/09/actualidad/1581270816_085504.html