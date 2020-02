El consumo de vino tuvo en 2019 la mayor suba en cuatro décadas

Sorpresivamente el año vitivinícola cerró en alza. Es que, según los datos del INV, en 2019 no sólo se exportó más sino que, además, también se tomó más vino en el mercado interno. Si bien las cifras oficiales venían mostrando una tendencia positiva apalancada principalmente por los excelentes resultados de comercialización del botellón de 1,125 L, lo cierto es que el número llamó la atención. En algunos casos, hasta generó dudas.

Para el INV, la comercialización en el mercado interno subió 5,1% entre enero y diciembre de 2019. Los despachos de botellas crecieron 6,8% en volumen pero toda la sinergia se dio en el segmento de 1.001 a 1.500 cm³ con un crecimiento del 36,1%, apalancado por un solo líder del sector, que se ubica en el Este. El segmento de botellas de 651 a 750 cm³ cerró en rojo con una baja del 0,8%.

En tanto, las ventas en tetra brik, que representan 40% de las ventas en mercado interno, también lograron una performance positiva, con una suba del 3%. En tanto el bag in box sigue en alza y logró una suba del 50%, aunque la base sobre la que crece es muy pequeña.

Gustavo Guevara

Es que se trata prácticamente de la primera vez en 42 años, que el consumo per cápita crece 4%. Cabe recordar que, en este derrotero de cuatro décadas, el indicador de consumo por habitante sólo creció en seis ocasiones. En la actualidad se consumen 19,63 litros per cápita mientras que el año pasado se consumían 18,86 litros per cápita, con una mejora del 4,1%.

Precios y datos relativos

A pesar de los buenos números no todo es alegría en el sector. Es que varios aseguran que esta mejora que se ve en los números está sólo traccionada por una mejora en el precio relativo con la cerveza cuando se analiza la mejora del multilaminado. En tanto, en el caso de la botella, las visiones cambian.

“El aumento del consumo de vino per cápita tiene que ver con varios factores. El primero, con el trabajo que está haciendo la industria -las bodegas, Coviar- para su promoción, y el segundo, con el precio. Con los valores de mercado bajos se tiende a ser más competitivo”, sostiene Eduardo Sancho, presidente de Fecovita, una de las bodegas más grandes de Argentina.

Agrega: “También esto atenta contra el equilibrio que debe existir con el valor que se paga al productor. El precio del vino en el mercado de traslado debería ser más alto”.

Francisco Do Pico, director de RRPP de Grupo Peñaflor, otra de las grandes jugadoras del mercado, advierte que “las auditorías de mercado de 2019 indicaron caídas de 2% en vino de mesa y 7% en varietales. Por ello debemos interpretar con precaución los números de despachos del INV”.

Gustavo Guevara

Para el ejecutivo es factible que los clientes de las bodegas hayan repuesto stocks, pero los consumidores no están aún tomando más vino. Do Pico sostiene que “todas las bebidas sufrieron caídas en 2019. Muchas de doble dígito. El consumo de vino cayó también, pero menos que otras categorías. Eso es positivo. Veremos cómo evolucionan las ventas en los próximos meses, para ver si los despachos reflejan fehacientemente más consumo”.

Marcos Augusto Jofré, CEO de Trivento, explicó que en contraste con los números del INV los volúmenes de venta de Trivento en Argentina bajaron. “Esto se explica porque hemos alineado la estrategia comercial del mercado local a la exitosa estrategia del mercado externo. La bodega hace foco en el segmento alta gama”.

El bodeguero Mauricio Lorca también mira con recelo el reporte del organismo. “Creo que se trata de un crecimiento más relacionado con la gestión comercial de las bodegas, que con sobrestock. Han salido a vender agresivamente, más que con un crecimiento genuino relacionado con un aumento del consumo”.

El dato de despachos realmente no refleja la situación del sector sino que muestra movimientos que se pueden dar a centros logísticos o de almacenamiento. No obstante, son los únicos datos públicos del mercado interno para todo el sector. El resto son privados y muy costosos.

Ignacio Squassini, director de Bodega Dante Robino, también desconfió del dato final. En este sentido, destacó que “está muy retrasado el precio del vino en el mercado y hay muchas opciones entre 25 y 100 pesos”. Aclaró: “Si uno analiza la industria, a las grandes no les mejoraron sus balances ni sus ventas en 2019”.

