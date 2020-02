Carrera contrarreloj por la deuda esta semana

La primera fecha fue el 22 de enero, y ante el fracaso en reunir el 75% mínimo de las voluntades, el ministro Pablo López decidió extender hasta el viernes último la fecha límite. Como tampoco se obtuvo la masa crítica para cambiar el vencimiento de capital al 1 de mayo próximo, el vencimiento de los u$s250 millones que debían amortizarse originalmente el 26 de enero, se volvió a ampliar el plazo para hoy.

Claro está, con el anzuelo de que cumpliría en tiempo y forma con la cancelación del cupón de intereses por u$s 27.000 millones. Aún no está clara la actitud que asumirán los tenedores del BP21. En el mercado hay posiciones encontradas. Por un lado están quienes consideran que si no adhiere el 75% como mínimo, es grande la tentación para que La Plata no cumpla siquiera con el pago de los intereses. Otros opinan que esa eventualidad podría dejar a la provincia más grande de Argentina en default y eso complicaría la negociación de deuda a nivel nacional, cuyos detalles también podrían comenzar a conocerse a partir de esta semana. Por otra parte, se plantean, si Buenos Aires no tiene para pagar ahora u$s250 millones, por qué razón los tendría para hacerlo el 1 de mayo. Más parece una estrategia para medir la predisposición de los acreedores de cara a la reestructuración nacional.

El viernes, la Secretaría de Finanzas finalmente emitió el comunicado llamando a licitación para canjear el Bono Dual 2020 por hasta 4 nuevos instrumentos. La subasta se realizará hoy con el objetivo de mejorar el perfil de vencimiento de los títulos en pesos. Se trata de una operación de administración de pasivos mediante un canje por invitación, o sea, voluntario a los tenedores de los bonos duales en 2020 (AF20) que originalmente fueron emitidos el 11 de julio de 2018 y pagan ahora el 13 de febrero $177.000 millones.

Los títulos disponibles son Bonos del Tesoro en pesos ajustables por CER más 1% al vencimiento en 2021. Bonos del Tesoro ajustables por Tasa Badlar Privada más 100 BPS al vencimiento en 2021. Bonos del Tesoro vinculados al dólar 4% vencimiento 2021, y Bonos del Tesoro en pesos a tasa de interés dual también con vencimiento en 2021. El detalle del llamado y de los bonos se puede consultar en la página del Ministerio de Economía.

Hasta ahora, Finanzas viene colocando exitosamente deuda en moneda nacional desde el 20 de diciembre. Con estas emisiones pudo asegurarse los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos en pesos que vencieron desde entonces. Aun así, el mercado se mantuvo en vilo el viernes pasado hasta que finalmente poco antes del cierre se conoció el comunicado oficial invitando al canje voluntario.

Los bonos experimentaron una altísima volatilidad el día antes. Las versiones en pesos cayeron entre 0,7% (TC20, TC21 y PARP) y 1,2% (DICP) luego de haber alternado entre verdes y rojos. Los bonos en dólares no tuvieron mejor suerte. El Centenario (AC17) perdió 1,2% y uno de los favoritos para operar dólar MEP y CCL resignó 3,6%.

Faltan muchos datos todavía como para operar en situaciones de información más o menos perfecta. En principio, el miércoles de esta semana el ministro Martín Guzmán participará de un seminario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del que también participará el Nobel Joseph Stiglitz, con una agenda centrada en fraternidad y solidaridad. Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, es conocida por su devoción católica y está invitada al encuentro. Si no confirmó aún, le pega en el palo. Fuentes de la política argentina aseguran que estaría confirmada la presencia del papa Francisco: “¿a vos te parece un dato menor que Guzmán y Eduardo Valdés se hayan sacado una foto con Scholas Ocurrentes?”, dicen.

