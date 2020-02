Cambio climático: científico inglés evalúa la situación en Mendoza

Visitó San Rafael el ecólogo inglés y profesor asistente de la Universidad de Coventry, Martin Wilkes, quien está realizando una investigación sobre la mitigación del cambio climático a través de la forestación a escala global. Mantuvo una reunión con el diputado nacional por el radicalismo Federico Zamarbide, interesado por un proyecto suyo vinculado a la emergencia hídrica.

Wilkes llegó al país en el marco de una investigación que se realiza a nivel mundial, vinculada al potencial que tiene el plantar árboles con la intención de disminuir la contención de dióxido de carbono en la atmósfera. “Queremos saber cuáles son los factores que pueden apoyar u obstaculizar en distintas partes. Por ejemplo, en Inglaterra un tema muy importante es ‘¿quién es el dueño de la tierra?, ¿quiere plantar árboles o no?’ Faltan incentivos para plantar árboles. La tierra de Argentina puede apoyar muchos árboles, como la de Inglaterra también, pero son distintos los factores que pueden ayudar u obstaculizar, aquí me parece que el tema del agua es muy importante. Con esa información de distintas partes del mundo, puedo estimar o calcular cuál es el potencial real”, señaló y agregó que hay científicos que, en una oficina de Suiza, han estimado cuántos árboles se pueden plantar por metro cuadrado a nivel global, pero sin tener en cuenta factores sociales, culturales, económicos, etcétera.

Justamente sobre eso último, desde el punto de vista cultural Wilkes considera que San Rafael tiene “una cultura más abierta” que la suya. “Me sorprendió que hay muchos más árboles de los que esperaba encontrar y la gente tiene un buen conocimiento de temas ambientalistas. Es impresionante el trabajo del diputado Zamarbide, quien puede hablar muy bien sobre el cambio climático y la crisis hídrica, además de presentar soluciones relativamente fáciles y baratas para solucionar el problema. También estuve en la cordillera, pasé un par de días con gauchos y vi cómo viven ellos pensando en cómo van a sobrevivir sin nieve, glaciares, menos y menos napas de agua. Es para reflexionar la crisis hídrica que existe acá”, remarcó.

En comparación con lo visto en Inglaterra, le llama la atención la cercanía de muchos funcionarios públicos hacia este tema y especialmente, hacia la población. “En Europa tenemos problemas con las distancias entre políticos y el resto. Para mí es muy útil tener contacto con los políticos y la gente involucrada en la gestión del ambiente”, aseguró y se mostró optimista de que la gente poco a poco tome aún más conciencia de lo que está ocurriendo.

El diputado Zamarbide considera importante dentro de su proyecto que Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam) o las cooperativas de agua potable no conecten el servicio a construcciones nuevas y los municipios no entreguen certificado de final de obra a aquellas construcciones que no tengan cámaras sépticas debidamente construidas; idéntica actuación debería suceder para las viviendas que no tengan instalados inodoros con doble descarga; instalar medidores de consumo en todos los domicilios de Mendoza, y que la tarifa sea por metro cúbico de agua consumido. Se podrá decir que esto tiene un costo para el usuario, pero es el mismo costo que asumen los usuarios de las numerosas cooperativas de servicios de zonas rurales, muchos de los cuales son familias de bajos recursos que pagaron su medidor al momento de conectarse al servicio.

“Estamos en plena crisis hídrica y todavía parece que no hay conciencia social de este problema”, expresó el legislador y añadió que el hecho de que Wilkes llegara a San Rafael debe hacernos reflexionar desde el punto de vista de que la comunidad científica internacional está muy preocupada en el tema, por lo que “debemos tener una visión de largo plazo pero para actuar en el corto” y “cómo pensamos globalmente pero a nivel local”. Esto sería para ver cómo vamos a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia en zonas cordilleranas que viven del agua bajo riego y por otra parte, cómo mitigamos el efecto invernadero mientras que a la vez, favorecemos los sumideros de carbono mediante técnicas de forestación.

Federico Zamarbide siente apoyo por parte de varios de sus pares, entre ellos los diputados por Mendoza de diferentes partidos, incluyendo al sanrafaelino justicialista Omar Félix, como así también el de legisladores de otras provincias, como el del socialista Luis Contigiani de Santa Fe, quien firmará el proyecto como “coautor”. “Es interesante que la legislación argentina se adapte a los efectos del cambio climático que ya llegó, que es una realidad, por lo que no podemos esperar a los tiempos burocráticos para reaccionar”, puntualizó el diputado Zamarbide, añadiendo que es importante también el acompañamiento científico existente en el país orientado hacia esta problemática.

Wilkes destacó que habrá un taller sobre estos temas en la Cámara Joven de General Alvear el 14 de febrero; y los días 17 y 18 en Malargüe y San Rafael (con lugar a confirmar).