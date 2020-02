Alberto Fernández: «El FMI debe ver que el mundo advierte lo que estamos planteando»

El Presidente advirtió que «los líderes» de las naciones que visitó durante su gira por Europa se sintieron «defraudados» con Mauricio Macri

(Télam).- El presidente Alberto Fernández evaluó que su gira por 5 países de Europa salió como el gobierno «quería que saliera», juzgó que el FMI «debe estar viendo» que la región «quiere atender lo que la Argentina ofrece como solución» para la cuestión de la deuda externa y advirtió que «los líderes» de las naciones que visitó se sintieron «defraudados» con Mauricio Macri.

Fernández viajó de regreso al país tras haber cosechado el respaldo de las cuatro principales economías de la Unión Europea -Alemania, Francia, Italia y España- a sus planes de renegociación de la deuda con el FMI, así como del papa Francisco, quien defendió la propuesta argentina públicamente frente a la jefa del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

En una entrevista con Telam en el hotel Regina de París, el mandatario expresó su confianza en que la responsable del FMI sabrá interpretar el hecho de que la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se hayan alineado con la Argentina.

La gira europea también le sirvió a Fernández para posicionarse en una situación de liderazgo regional y afianzar el vínculo con Europa. De esta manera, planteó su propuesta para encaminar la crisis de Venezuela, la cual consiste en recuperar el grupo Contadora: iniciativa multilateral que promovió la paz en Centroamérica en los años 80.

¿Qué balance general hace de la gira? ¿Qué expectativas tenía antes de iniciarla?

A mi me parece que salió como queríamos que saliera. Nosotros en algún momento sentimos la necesidad de dos cosas. Por un lado, plantearle a Europa que para nosotros es importante, y segundo plantearle lo que nos pasa, y pedirles su ayuda. Europa es un continente enorme. Todos nosotros, muchos de nosotros, descendemos de habitantes de este continente, y fundamentalmente son los grandes inversores que la Argentina tiene. Yo estoy muy contento.

¿El acuerdo con el FMI está más cerca hoy con estos apoyos?

El Fondo debe ver que el mundo advierte lo que nosotros estamos planteando. Entonces, me parece que el Fondo, que tiene en Kristalina Georgieva a una directora ejecutiva con mucha capacidad de escuchar y de ver, seguramente debe estar viendo lo que está pasando en Europa, y cómo Europa quiere atender lo que la Argentina ofrece como solución. Creo que siempre hay una instancia de diálogo y negociación, y me parece que hoy estamos más acompañados que antes. Hace una semana nos sentíamos un poco más solos y ahora nos sentimos muy acompañados por las grandes potencias europeas.

Ya que mencionó a Georgieva… ¿intercambió algún mensaje en el marco de esta gira?

No. Se que tuvo una larga reunión con Martín [Guzmán], que fue muy positiva. Yo siento que lo importante es que empezamos a contarle al mundo lo que nos pasó, lo que nos pasa y hacia dónde queremos ir. Y es muy, muy saludable para nosotros saber que el mundo nos está entendiendo.

¿Las palabras del Papa lo sorprendieron?

No me sorprendieron porque en la charla privada que tuve con él hablamos de la Argentina, y la verdad es que tenemos una visión muy parecida sobre lo que le pasa a la Argentina en materia económica y social. Compartimos la necesidad de resolver el tema de la deuda como condición para poder crecer y la necesidad de que los argentinos dejemos de pelearnos por zonceras y nos pongamos unidos a enfrentar la crisis. En eso tenemos una mirada común con el Santo Padre. A mí no me sorprendió, pero me alegró de que sean públicas.

Venezuela fue una pregunta recurrente de los líderes europeos. Usted dijo que hay que volver a Contadora -iniciativa multilateral que promovió la paz en Centroamérica en los años 80-, que en el caso de América Latina es un ejemplo histórico. ¿Cómo se vuelve hoy?

Yo tengo la impresión de que Europa está viendo a la Argentina como un país que puede tener la capacidad de amalgamar situaciones de conflicto con normalidad. Es decir, ayudar a que la normalidad no se quiebre en América Latina.

Uno de esos temas que preocupa a todos es el tema Venezuela, y lo que yo planteo es que tenemos que buscar otros caminos para resolver el problema de Venezuela porque, como diría Einstein, si seguimos haciendo la mismas cosas no vamos a tener otros resultados. A todos los líderes de Europa les he planteado que Europa tiene que concentrar sus esfuerzos en Contadora: ayudar para que reviva y trate de buscar una solución distinta. Hoy a la mañana hablé con [Josep] Borrell (alto representante para la política exterior de la UE) del tema y quedamos en ver cómo podemos unir esfuerzos para trabajar allí.

¿Le pidieron algo los líderes europeos?

Ellos sienten que tenemos una situación de privilegio, que estamos institucionalmente muy sólidos. Nuestra democracia no está en cuestionamiento de ningún tipo. La Argentina es un país culturalmente de peso en el continente y sienten que podemos hacer algo. Siento, además, que si con otro presidente de América Latina, que tiene un pensamiento muy parecido al mío, que es Andrés Manuel López Obrador, nos ponemos a trabajar juntos para encontrar una solución del tema Venezuela, por ahí podemos ayudar. Podemos favorecer el diálogo que tanto buscamos. No es resolverle el problema a los venezolanos: es que los venezolanos se sienten a discutir. Eso es todo lo que quiero.

¿Siente que esta gira ayudó a disipar las dudas que había sobre el aislamiento de la Argentina?

Sí. Siento que ayudó a algunos que desde acá, desde Europa, creían que nosotros teníamos una vocación distinta. Ayudó mucho a disipar esas dudas. Creo que también ayudó a muchos que de adentro creían que nosotros veníamos a marginarnos del mundo, simplemente deben estar descubriendo cuánto le mintieron.

¿El éxito de esta gira le quitó el último bastión que tenía Mauricio Macri?

¿La de Macri? Confieso que cuando uno escucha hablar a los líderes europeos sobre cómo se sintieron defraudados por Macri, uno se da cuenta que de exitoso no tiene nada. Mentirle al mundo no es una buena manera de hacer política.

Paradójicamente, el que vuelve a traer a la Argentina al mundo es usted.

No creo ni una cosa ni la otra. El mundo hoy es una gran aldea y uno tiene que estar vinculado al mundo indefectiblemente. Pero la política internacional no es sacarse fotos: es asumir compromisos muy profundos y en esta gira lo hicimos. Lo hicimos con el Papa; con las autoridades italianas; con Pedro [Sánchez], cuando hablamos de la necesidad de unir más a América del Sur con Europa; lo hicimos con Merkel no solamente hablando de la UE, sino de alternativas de inversión alemana en Argentina; y lo hicimos con Macron, hablando de medio ambiente, de temas de la mujer y de muchas cosas de futuro.

En Berlín y París se reunió con empresarios y en esos contactos se habló de la necesidad de levantar el cepo, que les impide girar utilidades al exterior.

Es un problema que tenemos y tenemos que buscar mecanismos para resolverlo, para favorecer que la inversión venga a la Argentina. Es un problema que no generamos, que nos han dejado y que hay que resolver.

