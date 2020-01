Tiro: Facundo Firmapaz y su gran objetivo de estar en el Mundial Júnior de Alemania

El deportista de 19 años, que tiene el apoyo de la Subsecretaría de Deportes, está segundo en el ranking nacional y buscará un lugar en la cita mundialista con el seleccionado argentino.

El joven tirador mendocino, oriundo de Godoy Cruz, se inició en este deporte a los 10 años. En 1912 fue campeón en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata y cuatro años después se adjudicó el primer puesto en pistola y carabina, en el torneo Sudamericano disputado en Chile.

Además, entre sus logros más importantes se destacan la medalla de oro lograda en el Gran Prix disputado en la ciudad alemana de Hannover, en mayo de 2017. Dos meses después, se quedó con el argentino de mayores con sólo 16 años, en la especialidad rifle de 10 metros.

En 2018 formó parte del mundial Junior realizado en Corea del Sur, donde finalizó en el puesto 40. Ese mismo año, hizo podio al obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires.

Los entrenamientos de cara al calendario 2020

Firmapaz explicó que ya comenzó a trabajar “en lo específico del tiro, tanto lo que es la parte técnica como el aspecto físico” y adelantó que “entrenará bajo las órdenes del destacado ex triatlonista a nivel nacional e internacional, Raúl Lemir”.

Al respecto indicó que “ya estoy trabajando con él en la pista de atletismo ubicada en el predio del estadio Malvinas Argentinas, tres veces por semana en lo que respecta a carga y aeróbico, además de los habituales entrenamientos específicos de tiro que llevo adelante”.

En ese sentido, destacó que “para nosotros, en la parte física, lo más importante es la resistencia aeróbica, Cuando competimos, estamos 500 de tiradores en el mismo lugar, y las disciplinas que yo hago, aparte de escopeta, rifle pistola, y estas todo el tiempo parado en el mismo lugar y así lo mismo durante hora y cuarto”.

“Lo que buscamos –dijo-, es la mayor contención posible, no sólo mental, sino también física, para no estar inquietos sino lo más estable posible, y que el corazón no llegue a latir muy fuerte, porque te comienza a temblar todo. Mientras mejor resistencia aeróbica uno tiene, supone un mejor rendimiento personal, por lo que me va a beneficiar bastante mi trabajo junto a Lemir”.

Las competencias que se vienen

Al hacer mención al calendario competitivo inmediato, Firmapaz indicó que “ahora arrancamos a fines de febrero o principios de marzo, el torneo Apertura a nivel nacional en Buenos Aires, que es la competencia de tiro que abre la fecha del año y después continúan los nacionales, de armas de aire de pequeño calibre, además de las fechas ranqueables internacionales”.

“El Mundial Júnior de Alemania es uno de los más importantes”

También indicó que “este año en particular hay una competencia muy importante, el Campeonato Mundial Júnior de Tiro, para menores de 21 años, en la ciudad de Suhl (Alemania), a realizarse entre agosto y setiembre próximo”.

El mendocino se mostró optimista en clasificar a ese torneo ecuménico de Alemania: “Actualmente estoy segundo en el ránking nacional Junior, si mantengo la ubicación u obviamente alcanzo el primer lugar, tranquilamente puedo estar presente en Alemania”.

“En este año –agregó-, mi principal objetivo es poder ir a ese mundial como integrante del seleccionado argentino, con las expectativas en hacer podio. Ya me quedan pocos años como Júnior y esta es una gran oportunidad para lograr una medalla en ese torneo en particular”, en tanto el godoycruceño dejó abierta la posibilidad de “disputar dos fechas en Mayores, pero principalmente apunto al Mundial Júnior de Alemania”.

En cuanto a la reciente inauguración en el Tiro Federal Mendoza, con apoyo del Gobierno de Mendoza, de la primera pedana de aire con blancos electrónicos autónomos del interior del país, el joven deportista dijo que “lo veníamos esperando desde hace tiempo”.

Explicó al respecto que “son cinco blancos electrónicos silueteros de marca SIUS, de última generación, que se utilizan en casi todos los torneos internacionales”.

Una familia unida por la misma pasión

La pasión por el tiro deportivo de la familia Firmapaz no es sólo de Facundo, ya que su padre Gabriel llevó adelante esta disciplina y su hermana ya incursiona en esta modalidad. Gianella, de 14 años, “hace un par de años que comenzó con las prácticas”, comentó su hermano; y agregó que “ahora ha comenzado con la misma disciplina olímpica que hago yo”.

Finalmente señaló que “hace un par de meses la convocaron al primer campus que hicieron de cara a los próximos Juegos de la Juventud. Debe volver a Buenos Aires en un tiempo a otro campus, está enfocada en el mismo proyecto en el que yo fui parte en mis inicios”.