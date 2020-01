Precios Cuidados: se espera anunciar entre hoy y mañana la lista final del relanzamiento

Son tiempos de descuento para comenzar otro capítulo más del acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno. Sin mayores avances durante el fin de semana, ayer aún no estaba del todo definida la lista de productos que integrarán el relanzamiento del programa Precios Cuidados, que se espera que sea entre hoy y mañana, dado que la actual lista tiene su fecha límite el martes 7 de enero.

Dicen quienes estuvieron sentados a la mesa del Ministerio de Desarrollo Productivo hasta el viernes a última hora que el acuerdo está casi cerrado y que quedaba «un 10%» por negociar esta mañana, pero un 10% un tanto «complejo». Por un lado, el futuro de los lácteos; por el otro, los últimos retoques a los valores finales que se verán en las góndolas esta semana.

Sucede que en estos días, como en cada relanzamiento de Precios Cuidados, se da una puja entre proveedores y supermercadistas. Siempre con intervención del Gobierno, los primeros son los que fijan el precio al que les venderán sus productos a las cadenas y almacenes. Los segundos aplican su propio margen y terminan definiendo el precio de venta al público. Si ese número final no recibe el visto bueno oficial, entonces alguno de los dos actores del sector privado tiene que ceder.

Mientras tanto, y por un asunto más coyuntural, los dos actores están trenzados por otro conflicto, el de los puntos del impuesto que no se trasladaron a los precios tras la vuelta del IVA a los alimentos. Como la mayoría aumentó un 7% (y no un 21%, al ritmo del gravamen), hay un porcentaje que debe ser absorbido. Lo que no está claro todavía es por quién: si por fabricantes, por supermercados o por ambos. Según pudo saber LA NACION, hasta el cierre de esta edición aún no había definiciones al respecto, aunque la propuesta original es que se repartan en mitades.