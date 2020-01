Portezuelo: la Nación debe pagar este mes la 2a cuota

El proyecto de presupuesto provincial para 2020 contempla $ 5.300 millones para iniciar los trabajos en la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, un cálculo que la gestión de Rodolfo Suárez hizo en base a los depósitos que debe hacer el gobierno nacional durante este año.

De acuerdo a la programación de desembolsos por U$S 1.123 millones llega hasta 2024, firmada por el ex gobernador Cornejo con la gestión del ex presidente Macri, en 2020 la Provincia debería recibir U$S 78,6 millones en cuatro cuotas, la primera de ellas el próximo 27 de enero por U$S 13,9 millones, en letras del tesoro.

Se trata de los desembolsos 2 al 5 (de un total de 21 en cinco años, ver infografía), ya que el N°1 -de U$S 7 millones- fue depositado en una cuenta de la provincia en el Banco Nación en octubre del año pasado, cuando aún gobernaba Macri. Ante el cambio de gobierno, desde el Ministerio de Economía aseguraron que “no debería haber riesgo” porque si Alberto Fernández no cumple con el pago de la segunda cuota este mes se activa la causa judicial contra la Nación por los perjuicios que sufrió Mendoza con la promoción industrial, que se canjeó en 2006 por el dinero para hacer Portezuelo, la “obra del siglo”.

Gustavo Guevara

El acuerdo firmado por Cornejo incluye una cláusula por la que, en caso de que no se cumpla con el pago de las amortizaciones, “la Provincia podrá reclamar al Estado Nacional además de las letras, los mayores costos y consecuencias” que pudiese haber.

Esto ocurrió en junio, después de 13 años del compromiso firmado por el ex gobernador Cobos con Kirchner para canjear la indemnización por la megaobra en Malargüe. En donde hubo especulaciones, marchas y contramarchas, y sobre todo anuncios que nunca se concretaron hasta que se hizo el esperado llamado a licitación en setiembre pasado.

La licitación

El monto presupuestado de $ 5.300, calculado en base a los casi 80 millones de dólares, es “esperanzador”, dijo Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública, porque “es un gesto de que Portezuelo continúa”. Y explicó que el dinero se utilizará para finalizar el proceso de la licitación, “que insume muchísimo dinero y trabajo, y hasta ese momento no lo ves en campo”.

Pese a que hay una garantía judicial firmada con la Nación, en el Ejecutivo hay algo de incertidumbre porque “hay sillas que no tienen dueño”, según graficó una fuente respecto a que aún no hay interlocutores en el gobierno nacional para hablar de la obra pública.

Mientras tanto, el el Gobierno aseguraron que se sigue trabajando con normalidad en el proceso licitatorio. El cronograma de cara a la adjudicación no ha sufrido ningún tipo de alteración, cumpliendo todas las empresas con la visita a la obra, que se realizó en octubre pasado y que era uno de los requerimientos para los ofertantes.

Las empresas que están en carrera por construir Portezuelo son 26, según confirmó el ministro Isgró, de las cuales unas 20 son locales (entre mendocinas y de otras provincias). Las extranjeras son de capitales chinos e irán en busca de alianzas con empresas locales, se informó.

Respecto de los pasos a seguir, el 4 de marzo de este año está programada la apertura de ofertas. Luego, el 8 de abril se abrirán los antecedentes técnicos y la propuesta técnica de cada oferente. Las empresas que pasen estas dos etapas estarán entonces en condiciones de hacer la oferta económica, que se conocerá el 19 de agosto y con la cual se hará la adjudicación de la megaobra en el sur provincial.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=portezuelo-la-nacion-debe-pagar-este-mes-la-2a-cuota