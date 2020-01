“A veces no se puede tener todo lo que uno quiere. Muchas veces es cierto que los padres que tuvieron carencias en su niñez es dan ‘de más’ a sus hijos ‘para que nada les falte’, como así también suelen usarse los regalos para tapar ausencias -analizó la especialista-. Este tema es particular y no podemos generalizarlo pero es frecuente y lo que les padres quizá no tienen en cuenta es que satisfacer todas las demandas tapa al deseo”.