Limpiando alcantarillas – Por:.Beatriz Genchi

Esta es una anécdota que cuenta un famoso fotógrafo de Bangladesh llamado GMB Akash y es una emocionante historia sobre un hombre que conoció en uno de sus viajes.

Según relata, su nombre es Idris, un hombre que a pesar de su extrema pobreza jamás renunció a los sueños de ver a sus hijas con un título universitario. Idris trabajó arduamente limpiando alcantarillas para lograr su cometido, aunque lo hizo en secreto para evitar que su familia sintiera vergüenza.

Este fotógrafo, conmocionado, decidió que todo el mundo debería de conocer lo que este hombre hizo, por lo que compartió en su página de Facebook según el mismo dice: “la declaración de este honorable ser humano y excelente padre.”

Idris contó su historia de manera textual: “Nunca les dije a mis hijas cuál era mi trabajo. Nunca quise que se sintieran avergonzadas por mi culpa. Cuando la más pequeña me preguntaba a qué me dedicaba, solía decirle de forma titubeante que era un obrero.

Antes de llegar a casa tomaba una ducha en los baños públicos, de esa manera no dejaba pista del trabajo que hacía. Quería que mis hijas fueran a la escuela, que se educaran. Quería que se pararan de frente a las personas, con dignidad, que nadie las mirara hacia abajo como lo hicieron conmigo. La gente siempre me humillaba.

Invertí cada centavo ganado en la educación de mis hijas. Nunca me compré una camisa nueva, usaba ese dinero para comprarles libros. Respeto, era todo lo que quería ganar para mí. ¡Era un limpiador!

El día anterior a la fecha de admisión de mi hija en la universidad, no podía costear su matrícula. No llegaba con lo que venía juntando. No pude trabajar ese día. Me senté a un lado de la basura y traté de esconder mis lágrimas. No tenía fuerzas para trabajar. Todos mis compañeros me miraban, pero ninguno se acercó a hablarme. Había fallado, tenía el corazón roto y ninguna idea de cómo le diría a mi hija que no podría pagar su colegiatura. Nací pobre. Nada bueno le puede pasar a una persona pobre, creía. Después del trabajo, todos mis compañeros se acercaron a mí, se sentaron a un lado y me preguntaron si los consideraba hermanos. Antes de que pudiera contestar, colocaron sus ganancias del día en mi mano. Cuando traté de rechazarlas, todos me enfrentaron y dijeron: ‘pasaremos hambre hoy si es necesario, pero tu hija tiene que ir a la universidad’. No supe qué responder. Ese día no me bañé. Llegué a casa como un limpiador.

Ahora mi hija está a punto de terminar la universidad. Tres de ellas ya no me quieren dejan trabajar. Mi hija consiguió un trabajo de medio tiempo y las otras tres dan asesorías. Regularmente, mi hija universitaria me lleva a mi lugar de trabajo. Y lleva algo para convidarles y compartir con mis compañeros. Ellos ríen y le preguntan por qué lo hace. Ella responde: ‘ustedes no comieron aquel día y así pude convertirme en lo que soy ahora; recen por mí para que pueda alimentarlos cada día’.

Ahora ya no me siento un pobre. ¡Quién con hijas así podría serlo!”

