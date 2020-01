Historia de la Espeleología Argentina – Cap. 11   El huevo de la serpiente – Parte 1 – Por:Carlos Benedetto

En el año 2015 la FAdE alcanzó su primer punto culminante, lo que incluye a sus contradicciones internas.

Ese año se mantuvo la periodicidad de ARGENTINA SUBTERRANEA, aunque aún no teníamos una web propia, por lo que los Nros. 11 a 13 los hemos posteado en https://issuu.com/fade3/stacks/6af5d776799b43ea8a2f4d6f1e5e4dac. La revista aún era un “boletín” o “newspaper”. Distaba aún de alcanzar el nivel que alguna vez había tenido SALAMANCA (G.E.A.) y SPELAION (IN.A.E.)

A comienzos de ese año el Mendip Caving Group hizo su penúltima expedición a las cuevas en Yeso, se haría la primera asamblea anual ordinaria presencial desde la fundación (y la última, por cierto, al menos hasta 2009), se cambiarían las autoridades, se produciría el ingreso del primer argentino al bureau ejecutivo de la UIS y se daría comienzo a las actividades de la Escuela Argentina de Espeleología (EAE) en la Universidad Nacional del Comahue, pero también con la firma de un convenio con la Municipalidad de Malargüe para la realización de los cursos anuales 2006 y 2007.

En lo personal, al regresar de un congreso espeleológico en Campinas (Brasil), sufrí un traumatismo encefalocraneano (TEC) por motivos que aún hoy desconozco y sobre el cual mis colegas dudaron más que creyeron. Ambas circunstancias me dejaron secuelas físicas y psicológicas, aunque lo segundo también sería utilizado en mi contra por personas que ya nada tienen que hacer en la espeleología. Muy pocos cueveros creyeron en la realidad de ese TEC, que puso en riesgo mi participación en el congreso de la U.I.S. que en principio iba a hacerse en Atenas pero finalmente se hizo en Kalamos, Grecia. Debe haber sido por mi relativamente rápida recuperación parcial, y el hecho de que también rápidamente volví a mis funciones políticas, docentes y de campo en el IN.A.E. y la F.A.d.E.

El enroque previsto para la presidencia en la Asamblea 2005 sería casi cómico. Hasta el momento sólo los miembros del IN.A.E. participaban presencialmente de las asambleas anuales ordinarias, por el hecho de residir en Malargüe. El estatuto dice que la asamblea puede funcionar con la cantidad de miembros presentes, así sean dos, tres o cuatro, o 100 y que sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio también para quienes no asistieron . También el Estatuto dice que las asociaciones federadas tienen tres votos y los asociados individuales tienen un voto , a fin de jerarquizar a las asociaciones por sobre los individuos, cláusula ésta que había sido introducida por el mismo Gabriel Redonte, para impedir que a las reuniones asistieran personas físicas con “poderes” de otras asociaciones fantasmas, y terminaran hegemonizando las discusiones: el caso concreto era el de Enrique Lipps, que a menudo se presentaba como delegado de la Organización Karst, del C.E.C., del G.A.E.M.N..

El Centro de Montaña Tandil – C.M.T. no participó de la asamblea, sino que esperó a los participantes en el campamento de Poti Malal, para la expedición posterior que realizaríamos juntos. No le dimos importancia a esa ausencia, pero luego entenderíamos que se transformaría en una actitud normal en algunos miembros que rehúyen las responsabilidades de los cargos para luego criticar los errores de que quienes sí asumen responsabilidad. Personas que no se hacen cargo de ninguna cuestión institucional, pero luego critican a quienes sí se hacen cargo.

El jefe de la sección espeleológica del C.M.T. era Juan Mendy, fabricante de sogas de Tandil (Buenos Aires) de quien en realidad sospecho que su único interés en la F.A.d.E. era eso, vender equipos de espeleo hacer turismo en cavernas. Un poco más serio era Norberto Gabriele, geólogo que había sido miembro del G.A.E.M.N. y luego co fundador del IN.A.E. Mención aparte merece Claudio Plachesi, quien llevaría la delantera en materia de Espeleosocorro y soportaría estoicamente las agresiones verbales de Juan Giménez (G.E.A.) y de Oscar Carubelli (C.E.C.).

Participaba con voto, por primera vez, Mariela Vázquez, neuquina. Sin estar presente, Jorge Cerasale sería electo secretario, y nunca, en sus dos años de mandato, tomó contacto con la papelería oficial de la FAdE, ni siquiera en 2006, un día, cuando asistió a Malargüe a dar clases de fotografía en el marco de las actividades de la E.A.E.. Luego de eso, su participación sería sólo por internet. Estaba creciendo, dicho sea de paso, el uso abusivo de internet como sustituto de las reuniones cara a cara….

Lo más patético de la asamblea fue que los tres delegados de G.E.A. (Redonte, Piethé, Barredo), venían con mandatos distintos: GEA no quería a Redonte como “vicepresidente de Benedetto” y proponía en su lugar a Silvia Barredo, que antes había intentado, por la vía privada, ser ella la siguiente presidenta, sin suerte.

Así, Piethé y Barredo votaron en contra de su tercer delegado, pero el mismo recibió el apoyo de los tres delegados del IN.A.E. y fue gracias a eso que dejó la presidencia y pasó a ocupar la vicepresidencia. Muy pronto Redonte se olvidaría de esta circunstancia y volvería a someterse a la peculiar “disciplina” del G.E.A., donde Juan Giménez y Ricardo Piethé mandaban más que el propio presidenten (https://piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-10-por-carlos-benedetto/).

La ingratitud volvía a asomar en el horizonte de la espeleo. Se ponía en evidencia también una crisis interna dentro de G.E.A., que con el tiempo se proyectaría a toda la F.A.d.E.

En el editorial del Boletín 11 decimos: “La Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de marzo de este año en la Ciudad de Malargüe mostró a una FAdE debatiendo su propia identidad luego de 5 años de existencia, de cara a la responsabilidad asumida de crear una espeleología sostenible para el futuro. En medio de las dificultades de siempre, la FADE decidió no seguir pensando solamente en administrar lo dado, sino en proyectar hacia delante un desarrollo de la espeleología que incluye a aquellas regiones en las que hasta el momento no hay actividad exploratoria ni científica registradas. Recuperar Neuquén para la espeleología, sentar las bases de una espeleología sanjuanina o del NOA, consolidarnos en Mendoza, apoyar la formación de nuevas asociaciones espeleológicas. Para ello debimos re-pensarnos y discutir, y así decidimos auto-reestructurarnos superando el esquema de funcionamiento en comisiones, para evitar nuestro propio anquilosamiento. Y desde allí proyectarnos con propuestas concretas como las que de a poco poblarán este Boletín: Jornadas de Espeleología en San Juan, Escuela Argentina de Espeleología (informaremos detalles de este proyecto trascendental en el próximo número), cursos de capacitación espeleológica en Neuquén, Crecimiento del Catastro Nacional de Cavidades Naturales (CNCN), desarrollo del Espeleosocorro, todo ello en el marco de una creciente inserción argentina en UIS y FEALC. La elección de nuevas autoridades en esa asamblea no significó un cambio de espíritu. Se acomodaron las cargas, pero no se desvió ni se desviará el camino. Todo lo que se coseche de aquí en más no será otra cosa que recoger lo que se ha sembrado en los 4 años de gestión de Consejo Directivo presidido hasta aquí por el colega Gabriel Redonte. Esa continuidad también será la nota distintiva de este futuro que anunciamos. Carlos Benedetto, Presidente FAdE”. De todo eso, el gran fracaso fue la expansión hacia San Juan, quizás porque esa tarea le fue confiada a Barredo y Piethé. Sin comentarios.

Así quedó constituido el Consejo directivo ese año: Presidente: Carlos Benedetto (IN.A.E. – Malargüe) Vicepresidente: Gabriel Redonte (G.E.A. – Buenos Aires;) Secretario: Jorge Cerasale (Buenos Aires;) Tesorera: Marta Brojan (IN.A.E. – Malargüe, Mendoza); Vocales titulares: Claudio Plachesi (Tandil, Buenos Aires), Silvia Barredo (G.E.A. – Buenos Aires), Ricardo Piethé (G.E.A. – Buenos Aires); Vocales suplentes: Juan Giménez (G.E.A. – residente en EEUU), Rubén D. Cepeda (IN.A.E. – Malargüe), Mariela Vázquez (Neuquén), Revisores de Cuentas: Eduardo Tedesco (G.E.A.-Buenos Aires,) Héctor Sevillano (IN.A.E.-San Rafael), Osvaldo MartÌnez (G.E.A.-Buenos Aires) Suplente

Desde el punto de vista científico, en la visita a Poti Malal el geólogo Norberto Gabriele recorría parcialmente la Cueva Miranda, constatando el buen estado de los estratos (ausencia de derrumbes), que permitirían, en un futuro, reconstruir la historia geológica de la zona. Esos trabajos nunca fueron continuados. En febrero de 2019 la FAdE visitó el lugar y la prolongada sequía de la provincia (10 años) habían secado literalmente la cueva y la boca de acceso estaba obturada por la acumulación de arena.

El cáncer de Internet también había llegado a la FEALC y fue así que la asamblea 2005, que no pudo hacerse con quienes estábamos en Campinas, se realizó virtualmente. Ya en Campinas pudimos observar el odio que Labegalini y Nivaldo Colzato sentían por el presidente de la F.E.A.L.C. el puertorriqueño Abel Vale, ello a pesar de ser ambos directivos de la U.I.S.. Vale, por su parte, no convocó a asamblea presencial, sino hasta 2007, auto prorrogando así su mandato, lo cual aumentó el enojo de los brasileños.

En esa asamblea virtual se tomarían decisiones que tampoco se cumplirían. Esto decimos en el Boletín 12:

“Por primera vez utilizando medios cibernéticos debido a la imposibilidad de llevarla a cabo en forma personal, el 31 de Julio finalizó la VII Asamblea General de la FEALC en forma virtual. Se trataron numerosos temas de importancia, sobre los cuales se redactó un acta que puede ser enviada a todos los colegas interesados que lo soliciten. Todos fueron precedidos por la distribución entre todos los delegados de países de los informes de actividades rendidos por cada sociedad o federación o unión nacional de espeleólogos. A modo de resumen, debemos informar las siguientes resoluciones: 1) Se recategorizó a los países miembros de la FEALC en función de la normativa aprobada en la reunión de Cuba en enero de 2003, que así se aplica por primera vez. En esa normativa se establecen pautas sobre membresía en base al cumplimiento de entrega de informes anuales, pago de cuotas, reconocimiento legal de las asociaciones nacionales representantes, etc. También se facultó al Comité Ejecutivo electo a resolver la situación de países cuya categorización mereciera ser modificada, siempre en función de la normativa mencionada. 2) Idéntico criterio se aplicó con las comisiones de trabajo creadas en años anteriores, y en este caso se confirmaron tres comisiones y se creó una nueva: COMISIONES CONFIRMADAS: – GeoespeleologÌa. A cargo de Franco Urbani (SVE – Venezuela) – Cuevas Turísticas. A cargo de JosÈ A. Labegalini (SBE – Brasil) – Rescate en Cavernas. A cargo de EfraÌn Mercado (Puerto Rico) COMISION NUEVA: – Legislación Espeleológica. Se aprobó como coordinadora a Carolina Anson (Brasil). En todos los casos las comisiones deberán presentar planes de trabajo en la segunda mitad de este año. 3) Se discutieron estrategias a seguir para enfrentar el problema de la recurrente violación del Código Etico de la UIS en nuestros países por parte de espeleólogos de países extrarregionales. 4) Se aprobó realizar la VIII Asamblea en forma personal y en fecha que no sea la misma que la del año de los congresos y asambleas de la UIS. Se estableció que dicha Asamblea 5 FEALC se realizará en el año 2007 en Caracas (Venezuela), y que la organización estará a cargo de la Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE). 5) Se confirmó al Comité Ejecutivo elegido en la VI Asamblea (Brasilia, 2001), para que administre la FEALC hasta la Asamblea 2007 de Caracas, según se detalla: Presidente: Abel Vale (Puerto Rico) Vicepresidente: Rafael Carreño (Venezuela) Secretario General: Carlos Benedetto (Argentina) Secretarios Adjuntos: Angel Graña (Cuba) Juan Montaño (México) Nivaldo Colzato (Brasil) 6) Se acordó también bregar para una mayor integración y participación en las decisiones de la UIS, cuyo XIV Congreso y Asamblea General serán realizados este mes en Grecia, y al que asistirán delegados de varios países también miembros de la FEALC. 7) Se aprobó elaborar un proyecto de participación de toda la FEALC en una iniciativa para optimizar el manejo del Parque Barra Honda (Costa Rica), con la participación de espeleólogos de ese paÌs miembro”.

El gran problema era que los responsables de las incursiones extranjeras en América Latina estaban apoyados por la UIS, presidida por Labegalini, latinoamericano . Abel Vale fue una oveja negra en ese bureau ejecutivo; el encono que existía entre ellos se pondría en evidencia en Kalamos 2005 y estallaría en Puerto Rico 2007 (la sede Caracas no prosperó, no sabemos por qué; Franco Urbani tomó paulatina distancia de la FEALC, como antes lo había hecho Eleonora Trajano, pero con el agravante de que nunca sabríamos -al menos no yo- las causas).

En el Boletín 12 se dan detalles del congreso de Kalamos, pero rescato unas palabras propias de mi relato: “Además del orgullo de que por primera vez la Argentina ocupa un lugar en el bureau de la UIS desde su creación en 1965 y desde nuestro ingreso a esa unión en 1986, fue importante haber participado activamente en las reuniones de distintas comisiones de trabajo, que darán nuevo sentido al trabajo que ya hemos emprendido desde la FADE en varios frentes”. Puras ilusiones… en realidad no sabíamos qué cosas se estaban tramando.

Ese año Juan Jiménez se ocupó, con su agresividad de siempre, de sacarse de encima a los otros postulantes para la expedición Madre de Dios, sembrando discordias de todo tipo, ante la indiferencia de su grupo, G.E.A., y la impotencia del resto de la F.A.d.E. (con el tiempo esa impotencia se convertiría en obsecuencia, como ocurrió con el C.M.T.)

Pero lo peor fue el apoyo que Giménez seguía recibiendo de parte de Efraín Mercado, de la comisión de Espeleosocorro, ya secretario adjunto de la UIS. Algo no estaba funcionando bien, a pesar de los festejos por la, hasta ahora, única secretaría adjunta argentina en la Unión.

Lo que comenzaba a funcionar sin inconvenientes fue la Escuela Argentina de Espeleología- EAE: en octubre se hizo la primera experiencia en la UNCOMA-Neuquén, gracias a los buenos oficios de Mariela Vazquez. En las clases teóricas volvimos a tomar contacto con el G.A.E.M.N. y en la salida al campo con miembros del G.E.LA, más funcionarios gubernamentales que nunca entendieron nada de lo que se les explicó, situación que al día de la fecha no ha variado. Esto relatamos en el Boletín 13:

“El 28 de octubre dictamos un curso de Nivel 1 en la Universidad Nacional del Comahue, Ciudad de Neuquén y capital de la provincia del mismo nombre, evento organizado por la Facultad de Turismo de dicha Universidad conjuntamente con miembros de la propia F.A.d.E. en esa provincia. El lugar del curso fue el Salón Auditorio de la mencionada Facultad. Además de las disertaciones teóricas (a cargo de Gabriel Redonte y de Carlos Benedetto), durante el curso hubo una mesa redonda de la que participaron colegas espeleólogos neuquinos (asociaciones GELA y GAEMN), como asimismo autoridades de las Dirección General de Áreas Naturales Protegidas. La mesa redonda tuvo por título GESTIÓN SOSTENIBLE EN LAS CAVERNAS NEUQUINAS.\»BUSCANDO EQUILIBRIO ENTRE LA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA Y LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO\». El hecho fue doblemente significativo para los espeleólogos argentinos, habida cuenta de que las actividades espeleológicas están interrumpidas en esa provincia desde hace varios años, por distintas razones que estamos buscando superar y que ya fueron motivo de reflexiones en números anteriores de este mismo Boletín. Hubo 80 inscriptos entre estudiantes de turismo, espeleólogos de varios puntos de la provincia, funcionarios y público en general. El programa, las publicaciones y los detalles del curso pueden consultarse en la página oficial de la Universidad: www.fatu.uncoma.edu.ar (link a «Curso de Espeleología»). Al día siguiente (día 29), y por invitación de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, la FAdE llevó a cabo una visita al Sistema Cavernario Cuchillo Cura (250 Km al Noroeste de la ciudad de Neuquén), convertido en área protegida gracias a antiguas gestiones de la Asociación GEA (miembro de esta Federación). Mariela Vázquez (FAdE – Neuquén) en el interior de la Cueva del Templo, Cuchillo Cura 4 Miembros de la FAdE, del GELA y de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas al salir de la Cueva del Templo – Cuchillo Cura – Neuquén En la visita a las cavernas de ese sistema participaron un funcionario y un guardaparques de la Dirección mencionada, 4 miembros de la FAdE y un miembro de la asociación espeleológica local GELA al que invitamos a participar. Para la FAdE ha sido un gran paso, no solamente el dictado del curso, sino el haber empezado a desandar el camino de las prohibiciones a la espeleología en esa importante provincia. De hecho se estableció un nexo muy fuerte con los funcionarios a cargo del Área y se han comprometido apoyos necesarios, como asimismo informes técnicos de nuestra parte, dado el requerimiento que se nos hizo de avanzar conjuntamente con el Gobierno provincial para la elaboración de un plan de manejo adecuado”.

Fue la primera vez que veíamos en funciones de guardaparques de Cuchillo Cura al espeleólogo Ariel Salvo, quien al año siguiente participaría en Malargüe del curso anual 2006. Ariel Salvo dio las primeras muestras, esa vez, de desconfianza y descalificación hacia la F.A.d.E., situación que empeoraría progresivamente hasta alcanzar su punto culminante en 2013 en una campaña con el Dr. George Brook (Universidad de Georgia, EEUU) a Cuchillo Cura y comienzos de 2020 cuestionando a sus propios compañeros lajeños en la espeleología en una conferencia pública de G.E.A.; actitudes no-equidistantes como impone su función pública, por cierto. Pero entonces no le prestamos atención: parecía sólo un juego eso de reivindicar a los que no querían formar parte de la F.A.d.E. o la atacaban desde la cuna; la repetición de esos juegos lleva a pensar que más bien es un mecanismo psicótico de “sembrar cizaña”, muy peligrosos para la armonía de las instituciones.

Respecto de la Escuela, apenas regresados de Neuquén firmamos un convenio con el Municipio para llevar adelante cursos anuales 2006 y 2007 en instalaciones del Campus Educativo Municipal, con apoyo material muy importante.

La difusión de la noticia sobre la EAE generó mensajes de felicitaciones y de ofrecimientos de cooperación de distintos lugares del mundo: – Efraín Mercado (Puerto Rico), coordinador de la Comisión de Espeleosocorro de la F.E.A.L.C. y miembro activo de la comisión homónima de la U.I.S. además de secretario adjunto – Giovanni Badino (Asociación La Venta – Italia) – Dr. Paolo Forti (Universidad de Bologna – Instituto Italiano de Espeleología) – Leslie Molerio, Sociedad Espeleológica de Cuba (hoy también miembro de la F.A.d.E.) – Dra. Carolina Anson (Brasil) titular de la Comisión F.E.A.L.C. de Legislación y Protección – Daniel Dalmasso – Foro Uruguay Espeleológico – Roberto Gutiérrez Domech – Sociedad Espeleológica de Cuba – Andrea Scatolini (Italia) (http://scintilena.clarence.com) , Marcel Meyssonnier (Francia) – titular de la Comisión de Enseñanza de la Espeleología de la U.I.S.

Días antes nos había visitado el entonces presidente de la Federación Española de Espeleología (F.E.E.), para la firma de un convenio por el cual se harían cursos de espeleosocorro en los años 2008 y 2009, en los cuales se capacitaron espeleólogos argentinos luego emigrantes de la F.A.d.E. La ingratitud y el facilismo seguían creciendo. El convenio incluía intercalar viajes de capacitadores españoles a la Argentina y alumnos argentinos a España, pero para ello se requería el apoyo económico de la Secretaría de Deportes de la Nación, cosa que fue imposible dado que la Espeleología, en Argentina, no está reconocida oficialmente como deporte. A partir de 2010 la F.E.E. entró en crisis y de ella sólo nos queda la amistad de Juan Carlos López Casas, que no es poco. Juan Carlos también es miembro de la FAdE

También empezaban los recelos de Cristina Gioia, esposa de Gabriel Redonte, autora del proyecto y Directora de Estudios, pero reticente a que el director de la Escuela fuese el Presidente de la FAdE. Reticente, también, a que de esta manera se consolidaba Malargüe como nuevo centro de la espeleología nacional y eso daba al IN.A.E. más fortaleza aún que la que ya tenía. De hecho, nunca colaboró significativamente, y un año después renunciaría a su cargo. Gioia siempre ha sido, y suponemos que lo sigue siento, una especialista en provocar cambios bruscos del estado de ánimo de los demás, especialmente de su esposo. Suele dar instrucciones a distancia y suele usar las interpretaciones psicologistas fuera del ámbito terapéutico, que es su peculiar forma de agredir. Recuerdo que en 1989, en plena crisis interna en GEA, haberle pedido que utilizara sus conocimientos de psicología para ayudar a resolver los conflictos personales, pero rehusó. Debí haber prestado más atención a aquella negativa de 17 años atrás. El tiempo no cambia a las personas.

Los eventos destacados del año 2005 vinculados a la espeleología argentina fueron, entonces, los siguientes:

XXVIII CONGRESO BRASILEÑO DE ESPELEOLOGíA – Campinas – Brasil, 7 al 10 de Julio de 2005.

XIV Congreso Internacional de Espeleología (14 ICS) – Kalamos, Grecia, 21 al 17 de agosto de 2005.

Curso “Introducción a la Espeleología” organizado por la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue – Ciudad de Neuquén, 28 de octubre de 2005

