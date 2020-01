Fuertes críticas al kirchnerismo en el homenaje por la muerte de Nisman

Sara Garfunkel, la madre del fiscal Alberto Nisman , avanzó lentamente por la calle Libertad. Se acercó a la Plaza Estado del Vaticano, al lado del Teatro Colón, cobijada por el diputado Waldo Wolff y por un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre los que aparecían Patricia Bullrich, Alejandro Finocchiaro, Luis Brandoni y Fernando Iglesias.

Bullrich y Brandoni se llevaron la mayoría de los aplausos y los pedidos de fotos, mientras Garfunkel caminaba abriéndose paso entre la gente que descubría a la comitiva en plena calle y se agolpaba para tener algún contacto. Fue el momento cumbre del acto que se realizó ayer para reclamar justicia en el quinto aniversario de la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA.

La presencia de la madre de Nisman, de la cual se comenzó a hablar en el transcurso de la tarde entre los organizadores, fue la nota saliente de una jornada en la que se apuntó fuerte contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en un duro discurso con el que se cerró la manifestación.

Cristina fue el eje central del repudio en la marcha. Silbidos y cánticos en su contra se multiplicaron cada vez que en el documento final que se leyó se hizo referencia a ella. El «¡Argentina, Argentina!» se mezcló incesantemente con el «¡asesina, asesina!» entre la multitud en la plaza, aunque la segunda consigna fue la que terminó imponiéndose.

«Alberto Nisman anunció que iba a presentar pruebas contra la presidenta de la Nación como principal encubridora de los responsables del atentado a la AMIA. Nadie que se crea dueño de una verdad se suicida», rezaba el discurso en uno de sus pasajes contra la actual vicepresidenta. «Por eso hoy decimos: ¡Justicia perseguirás! No fue suicidio, fue magnicidio», fue el cierre repetido de los oradores en su mensaje, en el que también se consideró a Nisman «la víctima 86 del atentado».

Ocho oradores pertenecientes a los grupos que motorizaron la convocatoria (Equipo Republicano y Equipo Banquemos) leyeron el discurso desde un escenario al que se subió Garfunkel, aunque ella no leyó ningún pasaje del documento. «Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad, quien crea que la verdad puede cambiarse a conveniencia no es más que un aliado de la mentira», fue uno de los párrafos dedicados al Presidente. Pero no fue el único. «Como bien dijo en febrero de 2015 el actual presidente, que hoy cree otra cosa, la prueba contundente que iba a mostrar Nisman no era otra que el pacto [con Irán]», se escuchó desde el estrado, en el que también se pudo ver a Alejandro Fargosi, exconsejero de la Magistratura.