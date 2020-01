El precio del durazno para industria aumentó 119% respecto de la temporada pasada

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR), dependiente del Ministerio de Economía y Energía, elaboró un informe sobre los precios que se están manejando en las operaciones de durazno para industria, de primera y segunda calidad, registradas a comienzos de la actual temporada.

El documento, cuya información es obtenida a través de la red de precios pagados al productor, señala que se ha observado un incremento relativo que supera el 100% en los precios del producto en ambas modalidades si se lo compara con el mismo período de la temporada 2018-2019.

Si bien aún no hay un monto final establecido, debido a que los precios se fijan entre los meses de febrero y abril de cada año, al momento el valor de referencia del kilo de las variedades de durazno industria para la actual temporada se ubica en $17,50 para el de primera calidad, mientras que el de segunda oscila en los $7,50.

“Dependiendo de la zona de procedencia, el promedio de estas primeras operaciones lanza un incremento relativo del 119% si se lo compara con la temporada anterior. En aquel entonces, el kilo de durazno considerado de primera calidad tenía un precio de referencia de $8, mientras que el de segunda oscilaba los $3,50”, remarcaron desde la institución.

Analizando el precio pagado en dólares, la presente campaña ha iniciado con un precio de US$ 0,28 para el durazno en mitades y de US$ 0,12 para el destinado a pulpa. En la anterior temporada, las operaciones se realizaron por un monto de US$ 0,21 para el durazno en lata y de US$ 0,09 para durazno destinado a pulpa. En este sentido, desde el IDR señalaron que al comparar estas cifras se puede apreciar un incremento inicial del 34%.