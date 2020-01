El fin de los billetes de 5 pesos preocupa a los comerciantes

Aseguran que no tienen monedas para dar vuelto y que esta medida dispuesta por el BCRA los perjudicará aún más en sus negocios. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió la extensión de su uso por seis meses. La Bancaria confirmó que no existe un operativo para entregar monedas en Mendoza.

Con la finalidad de sacar de circulación los billetes deteriorados, hace dos años, el Gobierno lanzó un programa que incluyó la eliminación del billete de 2 pesos, ahora es el turno del de 5 pesos y las quejas por parte de los comerciantes no cesan: «No tenemos monedas para dar vuelto, cómo vamos a resolver el dilema», aseguraron.

Los billetes de 5 pesos saldrán del circuito y dejarán de tener poder cancelatorio a partir del 1 de febrero, es decir, se podrán utilizar en todos los negocios y comercios del país hasta el 31 de enero, inclusive, para cualquier tipo de transacción. Entre el 1 de febrero y el 28 de ese mes, las entidades financieras tendrán la obligación de recibir los billetes de 5 pesos para su canje o acreditación en cuentas de sus clientes.

Frente a esta realidad, que no es nueva, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó una extensión de su uso por 180 días. Si bien el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aún no ha brindado una respuesta certera, el pedido ha tenido adhesión no sólo de los comerciantes sino, en el caso de la provincia, de la Federación Económica Mendoza (FEM) que exige una pronta solución al flagelo.

Los principales damnificados

A la hora de hablar de los perjudicados por la ausencia de monedas en el mercado aparecen dos grupos, por un lado, los comerciantes y, por el otro, los consumidores.

Ambos brindan sus razones para estar disconformes con las medidas impuestas por el Gobierno, ya que aseguran que pierden frente a la decisión.

«Estoy cansada de que me den de vuelto caramelos, polluelos, caldos o saquitos de té por no tener monedas. Cuando sacaron los billetes de dos pesos de circulación me banqué la situación porque eran sólo dos pesos, pero ahora no lo voy a tolerar, la plata cuesta y yo quiero que me den el vuelto con dinero no con objetos o elementos que no necesito», comentó Brenda.

Por su parte, Nicolás, encargado de un local comercial mayorista y minorista aseguró que esta medida los vuelve a perjudicar porque el redondeo siempre es a favor del cliente. «Antes si un producto costaba 12 pesos lo vendía a 10 por no tener la moneda y ahora lo que cuesta 15 también lo tendré que vender a 10, pierdo mucho dinero y no es justo. Trabajamos mucho para lograr una ganancia y con esto vamos para atrás», expresó.

Adriana es dueña de una pollería en Godoy Cruz y el problema es mayor aún porque no expende golosinas, de modo que lo que le entrega a sus clientes es un polluelo o un caldo: «En la actualidad tenemos problemas con la moneda de $1 y $2, mayor problema tendremos con la de $5. Creo que antes de sacar el billete de circulación deberían lanzar a la calle la moneda para que tengamos el metal que lo reemplaza en las cantidades necesarias», comentó la mujer.

En cuanto a la posibilidad de redondear para bajo (a favor del cliente) o modificar los precios, lo que implica un aumento considerable, la comerciante refirió que aún no es algo que lo tengan definido.

Pedido de extensión

Este martes, la CAME hizo un pedido formal al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, solicitándole una prórroga por 6 meses para extender el poder cancelatorio y la aceptación por parte de las entidades financieras del billete de 5 pesos.

«El objetivo de la solicitud es para salvaguardar los intereses de las pequeñas y medianas empresas de todo el país, ya que el billete sigue utilizándose con frecuencia en el comercio pyme, ante la falta de circulación de la moneda que lo reemplaza», aseguró a El Sol Fabián Tarrío, vicepresidente comercial de CAME.

«En Mendoza no hay monedas, esa es la realidad y creemos que no habrá, por ello, apoyamos el pedido de la CAME para solidarizarnos no sólo con los pequeños y medianos comerciantes sino con los mismos clientes que, en definitiva, son los dos grupos más afectados», expresó Alberto Carletti, presidente de la FEM.

Tarrío manifestó, además, que los billetes de 5, a diferencia de los de 2 pesos, se encuentran en perfecto estado, no están tan deteriorados como aquellos. «Soy comerciante y sé lo que significa no tener monedas para dar vuelto, no soy un improvisado, conozco del tema. De hecho, es obligación del comerciante tener cambio para dar el vuelto al cliente y cuando asisto al banco a cambiar me entregan bastantes billetes de 5 pesos y no están rotos ni dañados, al contrario. Cuando solicito monedas, inmediatamente me dicen que no tienen», comentó a modo de ejemplo.

Asimismo Tarrío expresó que el BCRA aún no ha brindado una respuesta al pedido, pero sería muy positivo la postergación al menos hasta que se emitan monedas de la misma denominación. «Aparentemente existen, por ello, saldrá de circulación el billete, pero no se sabe a dónde están y, lo más preocupante es que en el interior del país la situación es mucho más compleja, según tenemos entendido», dijo.

Ante los dichos de Tarrío, Carletti expresó que, como entidad mendocina, prestan su apoyo a su pedido y refieren la misma preocupación: «Los comerciantes no están teniendo buenas rachas de ventas y no pueden seguir perdiendo dinero por falta de billetes o monedas. Todo tiene un límite», manifestó.

¿Llegan o no las monedas?

De diez personas consultadas por este medio, sólo una refirió haber tenido dos monedas de 5 pesos en sus manos, el resto argumentó no haberlas visto jamás. Lo cierto es que en algunos bancos están, pero no en todos y no se entregan al público en general.

De acuerdo a lo referido por Sergio Giménez, de la Bancaria, tanto Mendoza como varias provincias del interior del país no recibirán monedas de 5 pesos en los próximos días ni meses. «El flete es costoso y el BCRA no está dispuesto a pagar por él, por lo tanto, no han ideado un operativo para entregar monedas a las provincias alejadas de la Capital Federal», anunció.

Giménez también resaltó que hay algunas entidades financieras que han realizado un operativo privado y han conseguido monedas, pero son entregadas a sus clientes especiales, no es para todos los que las solicitan.

«De modo que lo mismo que pasó con los billetes de dos pesos sucederá ahora, y peor, ya que no sólo no hay monedas de 5 pesos sino que también escasean las de 1 y 2 pesos», concluyó.

Para tener en cuenta

Actualmente circulan 459,6 millones de unidades de este billete con la imagen del General José de San Martín en su anverso. El billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateado con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al papel.

Comenzaron a ser emitidos en 1.998 y desde el 1° de agosto pasado, cuando se anunció la salida de circulación, ya se retiraron del mercado 50 millones de billetes.

