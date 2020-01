Coviar se reunió con Nación para impulsar el Plan 2030 

Según explicó Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, e integrante de Coviar, el panorama internacional podría abrir una puerta para que se cumpla el objetivo de abrir nuevos mercados y ampliar las exportaciones del sector. “Los factores climáticos que afectaron las cosechas en Chile, los aranceles que se le impusieron a Estados Unidos con el conflicto que mantiene con China y los incendios, seguidos de inundaciones en Australia, dejan el camino libre los productores locales para encontrar nuevos espacios”, comentó.

En este marco, ya se comenzó a trabajar en un plan para fortalecer exportaciones, y al mismo tiempo conservar el mercado interno, en donde se vende el 80% del vino.

“Se hizo una recorrida por todo el país, empezando por el sector primario (se realizaron 14 talleres en los que participaron más de 1.000 productores), para ver fortalezas y debilidades. En esto último se está trabajando con el INTA”, explicó.

Ayuda de Nación

Las nuevas estrategias se presentaron ante funcionarios del Gobierno Nacional en una serie de reuniones en las que participó Coviar y en donde obtuvo el compromiso de las autoridades para trabajar de forma articulada en aspectos claves. “Están interesados en la sostenibilidad del sector. Empezó a aparecer el tema del agua y del cambio climático. También buscan que crezca el enoturismo, una fuente de recursos fantásticas”, explicó Sergio Villanueva.

La primer reunión tuvo lugar con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y su equipo. Allí expusieron la necesidad de potenciar el consumo interno, las exportaciones y el apoyo a productores, con la finalidad de traer más dólares al país.

Luego del encuentro, Ángel Leota, presidente de Coviar, resaltó que la reunión con el Ministro Kulfas fue muy positiva. “Acordamos trabajar en una agenda propositiva con temas que involucran y tengan impacto en toda la cadena vitivinícola”, señaló.

“Destacamos la potencialidad que tiene la vitivinicultura argentina como actividad productiva para generar divisas genuinas y empleo en las 18 provincias en las que se desarrolla. Para desarrollar ese potencial se necesitan herramientas concretas”, agregó.

La ronda de reuniones con autoridades nacionales incluyó a un encuentro con Roberto Salvarezza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, quien se comprometió a participar desde la cartera de Ciencia y Técnica al Plan Estratégico Vitivinícola 2030.

Finalmente, se reunieron con Julián Echazarreta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Marcelo Alos, secretario de Alimentos y Bioeconomía, ante quienes presentaron las perspectivas para el vino, la uva fresca, las pasas y el mosto.

El Ministro de Economía y Energía de Mendoza y Director de Coviar, Enrique Vaquié, señaló que se requiere trabajar en una agenda inmediata en vistas a la cosecha que está arrancando, y también en temas estructurales como el uso de jugos naturales en bebidas sin alcohol.

Crece la crisis interna por la representación del sector vitivinícola

Un carta que lleva la firma de los titulares de la Cámara de Bodegueros de San Juan, de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, de Productores de UVA en Fresco y Pasas, de Bodegas de Argentina y del Sector privado de Neuquén, cuestionó la conducción de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La misiva fue dirigida al Secretario de Alimentos y Bioeconómica del Ministerio de Agricultura, Marcelo Álos.

“A través de esta carta queremos manifestarle algunos conceptos vinculados al sector del vino y especialmente a la Corporación Vitivinícola Argentina. Los firmantes de esta carta, representantes de las principales entidades vitivinícolas del país que corresponden a más del 75% del mercado interno y más del 90% del mercado de exportación, manifiestan la disconformidad respecto a la forma en que se conduce en la actualidad la Coviar por las decisiones y acciones ejecutadas por algunos de sus miembros”, indica el escrito.

Asimismo, los organismos aseguran que pese a que se manifestaron las inquietudes puertas adentros de la Corporación, “no han tenido eco dentro del pequeño grupo de personas que maneja la institución desde hace años y que se adjudican el monopolio de la voz del vino”.

El reclamo

La titular de Bodegas Argentinas, Patricia Ortiz, una de las firmantes de la carta, explicó que esperan tener la posibilidad de sentarse a discutir con los miembros del directorio, “por qué están queriendo representar a la industria, cuando la Coviar no es una cámara, sino un organismo que nació con el objetivo de que se cumpla el Plan Estratégico Vitivinícola”.

“No nos sentimos representados dentro de Coviar y entendemos que la están utilizando como una cámara de segundo grado, para llevar temas de la industria a las autoridades. Queremos que quienes vayan a las reuniones sepan que no está toda la industria presente allí. Formamos parte del directorio de Coviar (por Bodegas de Argentina), pero hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre el rol de la Corporación, no estamos asistiendo a las reuniones”, agregó la empresaria.

Para Ortiz, todavía no se ha dado la discusión para avanzar con un nuevo Plan Vitivinícola. “No se llegó a los valores de mercado interno, ni a los de exportación. No se integró a los pequeños productores, y frente a esta situación creemos que hay que trabajar en un nuevo plan, pero consideramos que no es a través de talleres y con la participación del INTA como único organismo que se va a lograr”, indicó.

Por Bárbara Del Pópolo – bdelpopolo@losandes.com.ar