Caso Nisman: el cruce de llamadas revela una guerra de espías

La Fiscalía determinó que en la mañana del domingo 18, cuando no se sabía que había muerto, hubo dos bandos que se comunicaron intensamente con dinámicas paralelas, una en torno de Stiuso y otra de Pocino. Cinco años después de la muerte de Alberto Nisman, la investigación para esclarecer qué pasó entre el 18 y el 19 de enero de 2015 en torno del hombre que investigaba el atentado contra la AMIA acumula pocas certezas, pero muchas hipótesis. Una de las más importantes tiene como eje la guerra entre bandas de espías que rodeaban imperceptiblemente al fiscal.

En ese sentido apunta uno de los hallazgos más importantes que logró determinar la fiscalía de Eduardo Taiano, a cargo de la investigación en el fuero federal: la explosión de llamadas entre celulares de agentes de inteligencia que se produjo en la mañana del domingo 18, cuando todavía no se sabía que Nisman estaba muerto, tuvo dos grupos muy definidos que actuaron en paralelo y que giraron en torno de dos jefes muy enfrentados entre sí: Antonio «Jaime» Stiuso, por un lado, y Fernando Pocino, por el otro. Una ebullición de comunicaciones entre espías operativos de la SIDE de entonces, exespías, agentes de las fuerzas de seguridad, miembros del Ejército y funcionarios del Poder Ejecutivo, que para la fiscalía guarda vinculación con el caso.

Según las fuentes judiciales que participan de la investigación, se analizan, aproximadamente, 45.000 comunicaciones del último año previo a la muerte de Nisman. El trabajo lo hace la División Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, y ya se identificaron unos 500 abonados telefónicos correspondientes a funcionarios o agentes de inteligencia, funcionarios del Estado nacional, provincial y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esos comportamientos comunicacionales -no se dispone del contenido porque no eran líneas intervenidas por la Justicia- en la fiscalía de Taiano destacan que se plantea «con mucha claridad» la guerra entre agentes de inteligencia, que en ese entonces alcanzaba altos niveles de tensión. Se logró advertir la existencia de un fenómeno vinculado a la existencia de grandes flotas de abonados que comparten un mismo titular registral y dificultan la identificación de sus usuarios. Se busca ubicar quién tenía cada uno de esos teléfonos en la mano durante el momento de las llamadas. Según supo este medio, la AFI no prestó la colaboración suficiente para informar los nombres de los agentes que usaban los teléfonos.