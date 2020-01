Plan Nacional de Lecturas Natalia Porta López: “Necesitamos recuperar la enseñanza de la lectura literaria”

Natalia Porta López. La titular del Plan Nacional de Lecturas asegura que sabe cómo hacerlo

La nueva coordinadora del programa que promueve el acercamiento a los libros plantea que leer no es un espectáculo y que hay placeres que hay que enseñar.

Que leer no es un espectáculo. Que hay un placer de comprender. Que esas cosas se aprenden, no vienen hechas. Eso -a riesgo de sonar pasada de moda- dice Natalia Porta López al final de la entrevista: «Necesitamos recuperar la enseñanza de la lectura literaria, saber que la lectura se puede enseñar y que el placer que se produce no es el placer del espectáculo, es otro. Es el placer del hecho artístico, estético, el que uno siente cuando logra comprender algo».