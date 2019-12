En este contexto, una nueva investigación, “Association of E-Cigarette Use With Respiratory Disease Among Adults: A Longitudinal Analysis”, realizada por científicos de la Universidad de California, reveló que los cigarrillos electrónicos aumentan significativamente el riesgo de enfermedad pulmonar crónica y que el uso dual de ambos cigarrillos electrónicos y tabaco es más riesgoso.