Navidad en el cementerio – Por: Beatriz Genchi

Sorprendida al ver unas fotos de Marcela mi amiga bucarestina de Rumanía, donde hay un árbol de navidad hermosamente adornado…entre las tumbas (algunas con adornos navideños) de un cementerio. Le pregunte sobre tal costumbre y me dice que no es habitual. Eso despertó mi curiosidad y descubrí para mí y tal vez para alguno de Uds…lo siguiente: Por ejemplo, hay un cementerio privado en Córdoba de Argentina que invita a armar el arbolito en familia llevando una bola navideña de color rojo o plateado que represente a los seres queridos que ya no se encuentran físicamente entre nosotros.

En Arlington, Estados Unidos, continúan con una vieja tradición y las tumbas de los caídos en distintas contiendas, los días 24 de diciembre, aunque no es exclusivo de ellos, ya que se ha extendido, amanecen las tumbas adornadas en forma navideña. Alguna de ellas no tiene solamente adornos, sino dulces o las cosas preferidas por esos seres queridos. Y hasta juguetes en caso de niños.

Si durante el día de Nochebuena les dicen de ir al cementerio, ¿lo asociarían con una tradición navideña? Si no estamos acostumbrados parecerá raro, pero en Finlandia es una costumbre. La gente lo que hace es ir antes de comer, cuando todavía hay luz. Lo tienen todo preparado: flores o plantas para dejar al lado de la tumba acompañados de unas velas. Me atrevería a decir que el 24 de diciembre parece que el cementerio, es el sitio más concurrido en todo el país. Todos los finlandeses moviéndose entre lápida y lápida, sin olvidarse de ninguno de sus seres queridos que han fallecido que no podrán pasar con ellos estos días tan señalados. Al menos así se les mantiene en la memoria. Las familias, a la vez, aprovechan para limpiar un poco la tumba, si es que lo necesita. Allí se entierra solamente bajo tierra, la superficie es toda tierra y eso hace que luego las lápidas sean propensas a ensuciarse más. Y la nieve, las lluvias… tampoco ayudan.

Todo eso me llevo a pensar en los cipreses, una especie arbórea de hoja perenne y muy relacionado con el campo santo. Haciendo el nexo con la navidad ya que es uno de los elegidos como árbol de navidad por su porte piramidal. Claro, esto en países que aún se estila el árbol navideño “vivo”.

No se sabe muy bien de dónde viene su simbología funeraria. Se cree que como siempre está verde y apuntando hacia el cielo, que ayuda a las almas a elevarse hacia esa dirección. De acuerdo con Teofrasto el filósofo griego, el ciprés común estaba consagrado a Hades, el dios de la muerte, ya que sus raíces nunca daban nuevos brotes una vez talado el árbol. Por otro lado, decían que los antiguos enterraban a los muertos con una rama de ciprés y envolvían sus cuerpos en sus hojas. Por su parte, Plinio el Viejo comenta que una rama de ciprés colgada en la puerta de una casa era un signo fúnebre. Pero mientras algunos lo ven como un símbolo de muerte, otros lo ven como un símbolo de hospitalidad. En la antigüedad se plantaban en la puerta de una vivienda dos cipreses para indicar a los viajeros que la hospitalidad de la casa les ofrecía comida y cama.

Las fiestas navideñas son momentos para festejar en familia, recordar a quienes nos acompañan en el corazón y resaltar los recuerdos más felices.

Gentileza: Beatriz Genchi – beagenchi@hotmail.com

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.