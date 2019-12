Más de nueve mil argentinos pasaron a Chile en tres días 

La crisis económica argentina, el incremento del “dólar turista” y el estallido político y social en Chile de los últimos meses, han repercutido marcadamente en un clásico de cada fin de año: el viaje a Chile para recibir el año nuevo.

Entre el viernes 27 y hasta el domingo 29 ingresaron a Chile, vía terrestre por el Paso Internacional Cristo Redentor, 9.608 personas, distribuidas en 2.043 autos y 109 colectivos. Es un número bajo si se compara con años anteriores (por ejemplo, a fines de 2015 fueron 35.000 los comprovincianos que viajaron para recibir 2016 del otro lado de la cordillera). Pero es superior a lo que fue el año pasado para esta misma época.

De hecho, entre el 27 y el 29 de diciembre de 2018 fueron 7.189 los mendocinos que cruzaron el último fin de semana del año, por lo que creció 30% la cantidad de pasajeros.

Además, se espera que otros tantos viajeros encaren para Chile durante la mañana de hoy, por lo que la cifra podría subir más aún.

Si bien algunas comunas chilenas suspendieron el tradicional espectáculo pirotécnico con que reciben cada año en la Costa Pacífica (como es el caso de La Serena); en Viña del Mar, Reñaca, Concón y Valparaíso los confirmaron. Son las principales playas elegidas por los mendocinos.

También cruzaron por el Paso Internacional para ingresar al país -por Mendoza- 7.586 personas; siempre de acuerdo a las estadísticas de Gendarmería Nacional. Lo hicieron en 1.342 autos y 102 colectivos.

Mendocinas en Reñaca

Desde Reñaca, la mendocina Sofía Quesada comentó que viajó a Chile junto a seis amigas. “Hace mucho tiempo decidimos venir a Chile porque estamos muy cerca y nos gusta mucho. Además, el departamento nos costó baratísimo. Pensamos que la cosa (la protesta social) se iba a calmar y así fue. De todas maneras, si se ponía muy heavy, nos volvíamos”, aseguró Sofía.

La joven resaltó que en principio iban a viajar en auto, pero por temor a cortes y protestas, finalmente decidieron tomar un ómnibus y destacó que el único percance que tuvieron es que el transporte en el que viajaban es el que llevaba pirotecnia en forma ilegal. Por este motivo, quedó detenido el chofer del ómnibus.

Sofía agregó: “Cambiamos dinero acá en Chile porque nos conviene. Está todo tranquilo, hay casas tapiadas, dicen en la calle que se puede armar algún lío para el 31, pero hasta ahora está todo tranqui y el tiempo está espectacular”.

La mujer contó: “No hay argentinos, no hemos visto. Pinta re tranqui. También me preguntan compañeros de trabajo si es verdad que no te cambian pesos argentinos y no es así, quiero aclararlo. Es mentira, podés cambiar dólares o pesos. Salir a comer afuera es caro, como siempre. Vamos a ver cómo funciona todo mañana, pero ahora está todo bien, esperamos el comienzo del año con amigas”.

Desde Sernatur (Servicio Nacional de Turismo de Chile) señalaron que con el propósito de seguir manteniendo cautivo al mercado argentino para esta temporada estival 2020, las autoridades de Turismo de Chile están reforzando sus acciones de promoción para destacar las alternativas que les ofrece el país y enfatizar en los atractivos turísticos más demandados. Por ello, están operativos y preparados para recibirlos este verano. Reiteraron que los destinos preferidos de los mendocinos están operativos. La Subsecretaría de Turismo proyecta que sean un poco más de 602 mil las llegadas de turistas argentinos en esta temporada que se inicia, lo que correspondería a un 24% menos que las llegadas registradas el mismo período de 2019.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=mas-de-nueve-mil-argentinos-pasaron-a-chile-en-tres-dias