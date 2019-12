Malargüe insistió por la minería y desistirá de la Vendimia 2020

El vicegobernador Mario Abed recibió a Juan Manuel Ojeda previo a la sesión donde se derogó la ley 9.209. El jefe comunal envió un decreto al Concejo Deliberante para desistir de participar de la fiesta máxima de los mendocinos.

Horas antes de que se derogue la ley 9.209, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se reunió en el Senado con el vicegobernador Mario Abed para plantearle la necesidad de su departamento por la minería. Además, enfatizó en que el pueblo sureño no enviará una candidata a la Fiesta Nacional de la Vendimia porque no se sienten representados.

Mientras avanzaba el tratamiento en las cámaras, Ojeda reconoció que «el objetivo hoy es asegurar la paz social y en eso apoyamos» pero también recalcó la necesidad del desarrollo minero para su departamento: «Hay mucha gente en el departamento que no lleva el pan a su mesa y para esto es necesario ampliar y diversificar la matriz productiva, por supuesto, con controles. Hay que garantizarle a los vecinos que las instituciones funcionan, sirven y eso se logra con madurez política».

El intendente sureño también recalcó que aceptan lo que quiere la mayoría, pero también necesitan que Malargüe sea un pueblo minero, científico y energético y ese es el camino que van a trazar a futuro.

«Quiero recorrer toda la provincia para contarles y hablarles sobre el desarrollo productivo que tenemos en el departamento y lo que tenemos para ofrecer. El diálogo es el secreto de cualquier dirigencia política», enfatizó.

Ojeda, que asumió recientemente tras ganar las elecciones, insistió en que hay que cuidar el agua y apuntó a una propuesta superadora para ordenar las cuencas de los ríos Atuel y El Salado. Y en eso insistió en que la minería podría contribuir. «Como malargüino lo que más quiero es cuidar el ambiente, pero también del Salado hacia el Sur con el límite con Neuquén donde no tenemos agua y esto hay que decirlo. Hay que hacer minería para mejorar las obras de infraestructura no sólo en la provincia sino también en Malargüe para que los vecinos tengan mejor calidad de vida», explicó.

El jefe comunal vinculado a la UCR resaltó que al gobernador Rodolfo Suarez le faltó lograr consenso con los ciudadanos. «El secreto de la política es que hay que confiar sólo en los vecinos. Él confió en los dirigentes y éstos no lo acompañaron. Tenemos un gobernador de escucha activa, pero las definiciones las marcan los vecinos y estamos para eso, aunque también hay que hacerles ver a los vecinos la pobreza que se está viviendo en la provincia».

Finalmente, Ojeda habló sobre la posible suspensión de la Vendimia departamental: «Hemos mandado un decreto al Concejo Deliberante para ratificar la postura de los vecinos de no participar en la Fiesta Nacional de la Vendimia. No se sienten identificados ni representados. No tenemos bodegas ni viñedos por lo que no nos interesa participar en ese festejo.»

Abed: «El gobernador tuvo mucha valentía para derogar»

Por su parte, Mario Abed aseguró que «Malargue es netamente minero, trabajan en eso. Nos reunimos con Ojeda para hablar sobre el departamento y pactamos un compromiso por parte del Gobierno provincial para ayudar y colaboran en nuevos proyectos de trabajo. Ellos estan sumamente preocupados por el trabajo en el departamento».

Abed sostuvo que «hoy se deja en plena vigencia la 7.722, es la realidad de lo que va a pasar. Después habrá todos los debates que quieran».

El vicegobernador también se refirió al rechazo social que produjo la modificación a pesar de que fue un tema planteado por Suarez durante la campaña electoral.

«La elección obligatoria fue ganada por Suarez con el 52% de los votos y la minería fue el tema de debate frente a la ciudadanía. Pasó lo que pasó y la gente no aceptó la modificación de la 7.722 por un sinfin de cuestiones. Creo que hay que tener mucha valentía como la que tuvo el Gobernador para mandar la ley a la Legislatura para su derogación», concluyó.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/malargue-insistio-por-la-mineria-y-no-enviaria-candidata-a-la-vendimia-2020