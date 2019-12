Los SEOS de Mendoza permanecerán abiertos durante el receso escolar

A través del Memorándum 16-DEGSYC-2019, se dispuso que los Servicios Educativos de Origen Social deberán permanecer abiertos todo el año, a fin de atender a la población que asiste y las necesidades familiares de contextos vulnerables.

La Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa y por medio del Memorándum 16-DEGSYC-2019, recuerda a los directores municipales de Educación y representantes legales de entidades intermedias que, por el origen de los Servicios Educativos de Origen Social (SEOS), estas instituciones no están comprendidas dentro del receso según el calendario escolar.

Por ello, deberán permanecer abiertos todo el año, a fin de atender a la población que asiste y las necesidades familiares de contextos vulnerables.

No obstante, esto no implica negar las licencias anuales ordinarias al personal docente y no docente. En ese sentido, el director, en consideración a las antigüedades de sus docentes, deberá diagramar un cronograma secuenciado de las licencias ordinarias de manera que el servicio se preste de forma ininterrumpida.